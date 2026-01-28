Muž zastřelený federálními agenty v Minnesotě se je nepokusil zabít, otočil Trump

Americký prezident Donald Trump nevěří, že muž zastřelený federálními agenty na ulici v Minneapolisu se je pokusil zavraždit. Trump to podle stanice CNN řekl novinářům.
Prezidentův výrok je v zásadním rozporu s tvrzeními některých členů jeho administrativy, včetně Trumpova blízkého poradce Stephena Millera, který o zabitém Alexovi Prettim na sociální síti X napsal, že se pokusil agenty zavraždit. Millerův příspěvek následně sdílel viceprezident J. D. Vance. Trump rovněž řekl, že plánuje v Minnesotě „trochu snížit napětí“.
„Ne,“ odpověděl Trump na otázku, zda souhlasí s tím, jak Prettiho charakterizoval Miller. Trumpův poradce Prettiho označil za vraha, jenž se federální agenty pohraniční stráže (USBP), kteří ho zastřelili, pokusil zavraždit.
Šéf Bílého domu podle agentury AFP zároveň uvedl, že Pretti, který si podle videí svědků krátce před svou smrtí federální agenty zřejmě natáčel na mobilní telefon, s sebou neměl nosit zbraň.
„Nemůžete mít zbraně, nemůžete tam přijít se zbraněmi,“ řekl Trump s odkazem na střelnou zbraň, kterou měl Pretti v době incidentu u sebe a pro jejíž držení měl povolení. Federální agenti Prettimu zbraň odebrali předtím, než ho zastřelili, připomíná AFP. Trump nazval Prettiho smrt nešťastným incidentem.
Mnozí z Trumpových příznivců s jeho nynějším postojem k nošení zbraní na protesty nesouhlasí. Národní asociace držitelů střelných zbraní je mezi těmi, kdo trvají na tom, že druhý dodatek ústavy, který zaručuje občanům právo držet a nosit zbraně, platí i v případě protestů, jako byl ten, kterého se Pretti účastnil v Minneapolisu.
Ministryně neodstoupí
Republikánský prezident rovněž oznámil, že ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová zůstane ve funkci. „Odvádí velmi dobrou práci,“ řekl Trump o Noemové, která čelí sílícímu tlaku na svou rezignaci. Noemová o Prettiho smrti prohlásila, že muž byl zastřelen, protože se oháněl zbraní. To ale minnesotské úřady odmítají a je to v rozporu s videozáznamy, které pořídili svědci na místě. Řada demokratických zákonodárců usiluje o ústavní žalobu na Noemovou.
Trump novinářům rovněž sdělil, že bude dohlížet na vyšetřování Prettiho smrti. „Budu na něj dohlížet. Chci velmi poctivé a čestné vyšetřování. Musím to sám vidět,“ řekl Trump.
„Trochu snížíme napětí“
Prezident poté v rozhovoru s televizí Fox News hovořil o snížení napětí ve státě, kde se dnes opět sešli lidé u místa Prettiho smrti zaplněného květinami. „Trochu snížíme napětí,“ řekl Trump. Dodal, že nepůjde o stažení agentů, ale jen o změnu, podrobnosti ovšem neuvedl.
Prezidentův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan se ve středu setkal s demokratickým guvernérem Minnesoty Timem Walzem. Walz podle CNN uvedl, že se dohodli „na potřebě pokračujícího dialogu“.
Minnesota podle Walze požaduje nestranné vyšetřování zabití Prettiho a Renee Goodové, kterou 7. ledna zastřelil agent Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Stát rovněž chce, aby administrativa snížila počet federálních složek v Minnesotě. Podle Walze s těmito cíli souhlasil i Trump, který s guvernérem v pondělí telefonoval.
Trump v pondělí oznámil, že do Minneapolisu vysílá Homana, který tam bude mít činnost federálních agentů na starosti. Očekává se, že s příchodem Homana do Minnesoty odtud dnes odejde velitel Úřadu celní a hraniční ochrany Greg Bovino. Představitelé Trumpovy administrativy byli podle dřívějších informací CNN frustrováni tím, jak Bovino situaci v Minnesotě po Prettiho zastřelení nezvládá.
Motoristé nejsou pravice. Nikdy neříkám nikdy, říká Drobil o spolupráci s ANO
Motoristé nejsou pravice a nevěřím, že vzali Občanské demokratické straně jednoho jediného voliče, říká místopředseda ODS Pavel Drobil. Své přesvědčení opírá třeba o skutečnost, že nová vláda chystá návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard.
Praha chystá audit v Nemocnici Na Františku, šéf čelí obvinění z bossingu
Radnice Prahy 1 vypsala veřejnou zakázku na externí forenzní audit Nemocnice Na Františku. Má prověřit hospodaření a řízení nemocnice i pracovní prostředí.
Federální agenti se pokusili vniknout na konzulát Ekvádoru v Minneapolisu
Ekvádorské ministerstvo zahraničí v noci na středu SEČ podalo protest k americkému velvyslanectví poté, co se agenti amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu v úterý pokusili bez povolení vstoupit na půdu tamního ekvádorského konzulátu. Informovaly o tom agentury AP a AFP.
Hodně drsný konec. Siniaková titul nezíská ani v ženské čtyřhře
Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová titul ze čtyřhry na Australian Open neobhájí.
ŽIVĚPrůlom v Abý Dhabí. Zelenskyj chce s Putinem jednat o územních otázkách
V jednáních s Ruskem v Abú Dhabí nastal pokrok, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je připraven setkat se se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem ohledně dosud sporných územních otázek i okupované Záporožské jaderné elektrárny. Chystaný mírový plán podle něj podepíše Ukrajina se Spojenými státy a samostatně Spojené státy s Ruskem.