„Dietní colu, nebo útok na Írán?“ V nové hře se můžete vtělit do Donalda Trumpa

V nové hře od The Secret Handshake s názvem Operation Epic Furious: Strait to Hell si zahrajete za Donalda Trumpa
Když anonymní umělecká skupina Secret Handshake instalovala loni v centru Washingtonu zlatou sochu Donalda Trumpa s Jeffreyem Epsteinem v póze Jacka a Rose z Titaniku, mnozí to považovali za vrchol provokace. Mýlili se. V pondělí umělci u válečného památníku ve Washingtonu instalovali tři retro arkádové automaty s hrou Operation Epic Furious: Strait to Hell, v níž můžete hrát za samotného Trumpa.
Vizuálně hra vychází z klasických 16bitových RPG her ve stylu Chrono Trigger či starých Final Fantasy. Hráč ovládá pixelového Trumpa, jehož misí je otevřít Hormuzský průliv – za pomoci sbírání barelů ropy a příspěvků z Trumpovy sociální sítě Truth Social.
Po cestě hráč plní řadu vedlejších úkolů, které si tvůrci zjevně užívali: ministr zdravotnictví RFK Jr. posílá hráče hledat lahvičku s pravými živými spalničkami, Elon Musk žádá Trumpa, aby zachránil jeho dítě jménem 100101. A jeho žena Melania? Ta v Íránu s radostí oznamuje, že celá mise je perfektní zakončení pro pokračování jejího (samozřejmě fiktivního) dokumentu Melanie 2: Pomsta. Ovšem při snaze chytit ji za ruku hra okamžitě skončí.
Trump během své cesty musí porazit mnoho nepřátel, jakými jsou teroristé, íránské školačky či papež Lev XIV. (v titulcích označený jako „Mírňákovský papež“, odkazující na Trumpovu skutečnou kritiku vůči jeho osobě). Pro souboj s hlavou katolické církve je ale třeba dostat požehnání od ministra obrany Peta Hegsetha, který k tomu využije citaci z Bible z filmu Pulp Fiction.
Tvůrci přitom dostali skryté narážky i do herních mechanik. Trump má například kromě klasických útoků i řadu speciálních schopností a každou úrovní se mu zpřístupňují nové. Mezi ty nejsilnější útoky patří „Tomahawk poháněný Ježíšem“, „Man-o-Sféra“ či „Uchvácení moci“. A namísto klasických životů drží Trumpa nad vodou „Politická síla“.
Hru přitom nelze dovést k vítěznému konci, a to záměrně. Mise se opakují donekonečna, válka nekončí a Hormuzský průliv zůstává uzavřený.
Uskupení Secret Handshake za posledních zhruba 18 měsíců vyprodukovalo přibližně tucet instalací. Kromě zmíněné sochy Trumpa s Epsteinem to byl i obří zlatý záchod před Lincolnovým památníkem nebo desetimetrový narozeninový dort pro Jeffreyho Epsteina. Odkaz na jejich práci lze ve hře najít – na rozdíl od identit jejich členů, které zůstávají veřejnosti neznámé.
Operation Epic Furious je bláznivá videohra, fungující jako protestní gesto vůči jednání současného šéfa Bílého domu. Kdo se v současné americké politice orientuje, užije si všechny narážky s větší radostí. Pro ostatní se jedná o zajímavou kuriozitu, sarkasticky komentující současné dění v USA.
A pokud se vám nechce cestovat až do Washingtonu, můžete si hru sami vyzkoušet na adrese epicfurious.com.