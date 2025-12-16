Soud zpřísnil trest. Za plánování střelby ve škole půjde mladík do vězení na 2,5 roku

Za plánování střelby v základní škole v Děčíně půjde mladík do vězení na 2,5 roku. Rozhodl o tom Vrchní soud v Praze. Vyhověl tak odvolání státní zástupkyně a zpřísnil původně roční trest vězení, které studentovi v září vyměřil Krajský soud v Ústí nad Labem. Rozsudek je pravomocný. Informuje úterní ústecká příloha Mladé fronty Dnes (MfD).
„Vrchní soud usoudil, že délka původně uloženého trestního opatření neodpovídá zejména závažnosti a okolnostem skutku,“ informovala podle MfD tisková mluvčí Vrchního soudu Eliška Duchková. Po odpykání trestu mladík nastoupí do psychiatrické nemocnice k nařízené ochranné léčbě.
Případ se odehrál letos v únoru. Chlapec se s plánem střílet ve škole podle kriminalistů svěřil spolužákovi, který vše ohlásil třídní učitelce a ta obratem informovala vedení školy. Ředitelka zabezpečila školu a případ předala policii. Žák, který vyhrožoval, na odpolední vyučování nedorazil, přišel později, ale nebyl vpuštěn. Policie ho zadržela v místě jeho bydliště.
Mladík si do školy přinesl plynovou střelnou zbraň, náboje, kuchyňský nůž. Ústecká soudkyně Andrea Martiníková uvedla, že měl promyšlený plán. Zapsal si ho do deníku, který měl rovněž při sobě. Chtěl zabít osm konkrétních spolužáků kvůli šikaně. Inspiroval ho útok na střední škole ve Spojených státech.
Na konci září Krajský soud v Ústí nad Labem potrestal mladíka nepravomocně jedním rokem vězení. Uznal ho vinným z přípravy vraždy, za což u mladistvých hrozí výjimečně pět až deset let za mřížemi. Státní zástupkyně žádala trest v délce 2,5 roku. Verdikt krajského soudu proto napadla pro nepřiměřenou mírnost. U odvolacího soudu uspěla. S původním ročním trestem vězení nebyl spokojený ani pachatel, chtěl nižší trest. Jeho odvolání soud zamítl, píše MfD.
Podobný případ se stal 20. ledna v Rudolfově u Českých Budějovic. Třináctiletý žák, který se pokusil vystřelit na svou učitelku, skončil v diagnostickém ústavu. Loni na začátku září v základní škole v Domažlicích nezletilá školačka napadla nožem dva spolužáky. Policie vyšetřování případu kvalifikovaného jako pokus o vraždu odložila, protože dívka není vzhledem k svému věku trestně odpovědná.
