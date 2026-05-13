Putin testuje „Satanova dědice“, Trump zatím sní o své „Zlaté kopuli“

Rusko úspěšně vyzkoušelo novou strategickou raketu na kapalné palivo RS-28 Sarmat. Video: Russian Defence Ministry
Rusko v úterý odpálilo novou superraketu Sarmat, zatímco Amerika počítá biliony za obranu, která možná nikdy nebude dokonale fungovat. Vladimir Putin ukazuje zbraně schopné nést hypersonické hlavice, Donald Trump mezitím slibuje futuristickou „Zlatou kopuli“, jež má chránit USA před jaderným útokem.
Putin otestoval novou raketu, Trump zatím ukázal jen účet. Zatímco Moskva oznámila úspěšný test mezikontinentální střely Sarmat, ve Washingtonu se rozbíhá debata o gigantickém projektu protiraketové obrany „Zlatá kopule“. Ten by podle rozpočtového úřadu Kongresu mohl během dvaceti let stát až 1,2 bilionu dolarů a ani tak by nedokázal stoprocentně zastavit útok Ruska nebo Číny.
Raketa RS-28 Sarmat má v pozemních silech dvou raketových divizí v Krasnojarském kraji a Orenburgské oblasti vystřídat raketu RS-20B Vojvoda, zvanou v kódu NATO SS-18 Satan. Raketa může být vyzbrojena několika hypersonickými kluzáky Avangard, schopnými dosahovat rychlosti 27krát překračující rychlost zvuku, napsala agentura Interfax.
Putin po testu Sarmatu tvrdí, že nová generace ruských zbraní výrazně posílí jaderné odstrašení. Kreml zároveň připomněl i další systémy jako podvodní dron Poseidon nebo střelu Burevestnik s jaderným pohonem. Rusko tak znovu sází na demonstraci síly v době, kdy válka na Ukrajině nepřináší Moskvě jednoznačné úspěchy.
Na druhé straně Donald Trump prosazuje vlastní odpověď, americkou „Zlatou kopuli“, inspirovanou izraelským Iron Dome. Jenže plán počítá s tisíci satelitů a novými vesmírnými zbraňovými systémy, které zatím neexistují. Podle expertů by navíc ani tak rozsáhlá obrana nedokázala zastavit masivní jaderný úder.
Zpráva Kongresového rozpočtového úřadu uvádí, že k ochraně kontinentálních Spojených států, Aljašky a Havaje by byly zapotřebí čtyři samostatné vrstvy obranných prostředků, včetně několika tisíc satelitů, šest radarových a raketových stanovišť pro útok na mezikontinentální balistické střely a 35 nových regionálních stanovišť pro obranu proti hypersonickým střelám a střelám s plochou dráhou letu .
Výsledek? Putin už testuje rakety, Trump zatím hlavně astronomickou cenu za obranu proti nim.