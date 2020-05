V Česku už třetí den v řadě zrychluje nárůst počtu nově nakažených, je jich 4132

Jednotlivé státy a místní vlády v USA by mohly potřebovat během příštích několika let na překonání dopadů koronavirové pandemie dohromady přibližně bilion dolarů (25 bilionů korun), řekla předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. "Nebudeme schopni to pokrýt všechno, leda do té míry, že dokážeme státy a obce udržet při životě, to je naším cílem," upozornila Pelosiová před novináři.