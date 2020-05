Šmucler tvrdí, že štáb souhlasí s koncem roušek v půli května. Prymula: Shoda nebyla

Povinné nošení roušek na veřejnosti by mohlo skončit už 17. května, řekl ve středu člen Ústředního krizového štábu Roman Šmucler. Většina týmu se dle něj shodla, že by se nosily jen ve vozidlech MHD a uzavřených prostorech, informoval iDnes.cz. Další členové štábu však upozornili, že žádné rozhodnutí nepadlo. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce o termínu ukončení nošení roušek dál jednat.

"Na krizovém štábu jsme se domluvili, že po skončení krizového stavu skončí plošné nošení roušek. To znamená, že by to mělo být upravené podle nějaké německé metody," řekl serveru iDnes.cz Šmucler a uvedl to tak i na svém Twitteru.

Šéf krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček ovšem vzápětí upozornil, že žádné rozhodnutí nebo doporučení na jednání nepadlo. "Ústřední krizový štáb nepřijal žádné rozhodnutí či doporučení k ukončení nošení roušek. Tato věc je v kompetenci ministerstva zdravotnictví a řídí se jeho mimořádným opatřením," napsal Hamáček na Twitteru.

To potvrdil i Šmucler. "Ústřední krizový štáb řešil konec plošného stavu, ale ukončení musí schválit někdo jiný. Věřím, že se to stane, ale osobně to už dál neovlivním a už vůbec nerozhodnu," vysvětlil své vyjádření.

Žádná shoda nebyla, řekl Prymula

Váhu Šmuclerových slov ale ještě více mírní náměstek ministra zdravotnictví a člen krizového štábu Roman Prymula. Podle něj Šmucler návrh nadnesl jako diskusní příspěvek, dál se o něm ale nemluvilo.

"Nemyslím si, že by to tam někdo nějak komentoval, takže tam žádná shoda nebyla. Třeba s tím někdo souhlasil, ale o tom se vůbec nediskutovalo," řekl Prymula Aktuálně.cz.

Podle Prymuly teď podobné uvolnění nepřichází v úvahu a krizový štáb jej navrhovat nebude. "I když 17. května skončí nouzový stav, tak roušky se určitě budou nosit dále. Určitě budeme uvažovat o tom na prázdniny ten režim nějakým způsobem upravit, ale to není teď otázka jednoho dne," dodal.

O možném zrušení povinnosti nosit zakrytá ústa a nos bude podle Vojtěcha rozhodovat skupina epidemiologa Rostislava Maďara. "Nošení roušek není vázáno na nouzový stav. Jedná se o jedno z nejdůležitějších opatření, které jsem přijali. V době rozvolňování opatření, kdy se lidé začínají více potkávat, mají roušky ještě větší význam," řekl ministr webu iDnes.cz s tím, že návrat k životu bez roušek by nebylo dobré uspěchat.