V Evropě se začaly otvírat obchody i školy. Které země uvolňují přísná opatření?

Rakousko: rychle jsme omezili, rychle uvolňujeme

První evropskou zemí, která začne s postupným uvolňováním, je Rakousko. Kancléř Sebastian Kurz oznámil, že se po 14. dubnu začnou pomalu otevírat malé obchody (menší než 400 metrů čtverečních), stejně jako hobby markety a zahradnictví. V jednu chvíli v nich ale bude smět nakupovat jen omezený počet zákazníků.

Od 1. května by se pak měla znovu otevřít i obchodní centra nebo kadeřnictví a uvolnit by se mohla omezení vycházení mimo nezbytné případy. Zhruba od půlky května Kurz počítá s obnovou provozu restaurací a škol, teprve od července by se mohly začít konat první veřejné akce.

Naopak povinnost nosit roušky se po Velikonocích rozšíří kromě obchodů i na dopravní prostředky.

Podle Kurze zareagovalo Rakousko na šířící se nákazu "rychleji a přísněji", a má proto nyní možnost rychleji také uvolňovat. Omezení tu skutečně začala ve srovnání se zbytkem kontinentu platit relativně velmi brzy - s výjimkou nošení roušek je země zavedla v podobné míře a zhruba ve stejnou dobu jako v Česku.

V tuto chvíli má Rakousko bezmála 13 tisíc případů nákazy, 273 lidí nemoci covid-19 podlehlo.