Ministerstvo by po posílení pravomocí mohlo samo omezovat obchody, veřejné akce i MHD

Chystaný návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví dává ministerstvu zdravotnictví možnost zakázat nebo omezit činnost obchodů včetně nákupních center, výrobních provozoven a veřejné dopravy nebo regulovat hromadné akce. Úřad má mít pravomoc nařídit povinné používání ochranných prostředků nebo dezinfekci.

Návrh dává ministerstvu pravomoc usměrňovat činnost zdravotních služeb nebo nařídit každému zdravotnickému zařízení vyčlenit konkrétní provozy. Činnost zdravotnických zařízení by ministerstvo podle návrhu mohlo také úplně zakázat. "Cílem novely je provést Českou republiku řízeným návratem do normálního života při zachování určité míry omezení a jejich postupného rozvolnění," sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Novela, kterou se vláda má zabývat v pondělí 4. května, by měla podle úřadu umožnit pokračovat v současném plánu uvolňování přijatých opatření až do 25. května i v případě, že nouzový stav skončí 17. května. Sněmovna by se normou mohla podle Babiše zabývat následující den a projednat ji ve stavu legislativní nouze.

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) může být novela cestou, jak kontrolovat epidemii koronaviru bez nouzového stavu. Zákon ale nesmí obcházet výrok soudu o nezákonnosti některých opatření ministerstva zdravotnictví a ústavu. Řekl to po jednání Ústředního krizového štábu s tím, že návrh zatím neviděl.

Opozice návrh odmítá

Opoziční strany většinou s posílením pravomocí ministra zdravotnictví nesouhlasí. Nástroje k omezování svobody nesmí být podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury v rukou jednoho ministra. Návrh nepodporuje ani předseda Pirátů Ivan Bartoš, podle kterého je nepředstavitelná například možnost, že by se nemohlo konat shromáždění proti vládní politice na základě výnosu ministerstva.

Vláda si zvykla obcházet zákony. Nedávno soud rozhodl, že dokonce jednala protiprávně. Už podruhé. Dnes chce zneužít pandemii, aby posílila pravomoci evidentně nekompetentního ministra zdravotnictví a mohla rozhodovat bez kontroly parlamentu. Jsme samozřejmě proti. — Petr Fiala (@P_Fiala) April 29, 2020

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové jde o účelovou změnu zákona, kterou chce vláda zakrýt zásadní věc, a to že nebyla schopna svou žádost o prodloužení stavu nouze vyargumentovat a podložit daty. Hnutí SPD bude podle svého předsedy Tomia Okamury "konstruktivní".

Sněmovna v úterý prodloužila nouzový stav jen do 17. května, vláda naplánovala postupné uvolňování opatření do 25. května. Nosit roušky by podle dřívějších vyjádření představitelů ministerstva zdravotnictví mělo být povinné i v létě. Čtyři opatření ministerstva zrušil minulý týden soud, byly podle něj chybně přijata právě podle zákona o ochraně veřejného zdraví, který se vláda chystá novelizovat. Podle rozsudku bylo na místě pro jejich přijetí použití krizového zákona jako na začátku koronavirové epidemie.