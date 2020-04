Praha i Brno už mají dostatek seniorů testovaných na virus. Chybí naopak děti a mladí

Odborníci ve stanech na testování kolektivní imunity v souvislosti s pandemií koronaviru už od dnešního rána v Brně netestují seniory z věkové skupiny 60 až 89 let. Potřebný počet seniorů už otestovali v minulých dnech. Uvedla to Michaela Jelínková z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

"Bohužel se i nadále objevuje ve vysílání některých rádií informace, že důchodci mají mezi 8:00 a 10:00 v testování přednost, což ale v Brně už neplatí, potřebný počet seniorů jsme již otestovali," upozornila Jelínková. Seniory nevyšetří ani ve stanech na Moravském náměstí, ani u univerzitního kampusu.

Nejvíce teď odborníci potřebují zástupce z věkové skupiny osm až 17 let. Upozorňují, že všichni nezletilí z této věkové skupiny, musí na test přijít se svým zákonným zástupcem, jinak do testování nemohou být zapojeni. "A to i v případě, že se jedná o mladé lidi starší patnácti let. Formálně jsou nezletilí, proto musí přijít se zákonným zástupcem, který na místě podepíše souhlas," doplnila Jelínková.