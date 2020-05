Panické nákupy vystřídal tradiční lov slev. Část zboží brzy zdraží, říká šéf Alberta

Zatímco na počátku pandemie koronaviru čeští zákazníci nakupovali ve velkém, teď už se opět začínají poohlížet po nejvýhodnějších nabídkách. Uvedl to generální ředitel obchodů Albert Jesper Lauridsen. Důraz na cenu podle něj u Čechů přetrvá i v dalších měsících. Pro Aktuálně.cz ale zároveň potvrdil, že se dá očekávat zdražení některého zboží - především ovoce a zeleniny.

Jablka, papriky nebo květák. To je podle šéfa prodejen Albert příklad potravin, u kterých lze v nejbližších týdnech očekávat zdražení. Tedy alespoň do doby, než se Česko dočká vlastní úrody.

"Sezona české zeleniny a ovoce ještě není, takže nyní dovážíme například ze Španělska. V těchto oblastech ale mají problémy, aby sehnali pracovníky na sklizeň, stejná situace s nedostatkem pracovní síly je například i v Německu," popisuje situaci Lauridsen.

To vše podle něj snižuje nabídku na trhu, zatímco poptávka se zvyšuje. Svou roli hraje také česká měna oslabující vůči euru. "Toto jsou faktory, které tlačí na ceny zboží. V krátkodobém horizontu lze zdražení očekávat, tedy do doby, než bude v Česku úroda," připomíná šéf prodejen.

Ideální by podle Lauridsena bylo, kdyby mělo Česko k dispozici více skleníků. Tak by bylo možné snížit tlak na cenu a prodloužit úrodu ovoce a zeleniny v tuzemsku. "Nicméně i čeští farmáři exportují do zahraničí, takže své ceny přizpůsobují těm globálním," připomíná současnou situaci na trhu.

Zpátky k promoakcím

Podle prodejen Albert během koronakrize rostly nejen prodeje obecně, ale zvedl se také zájem zákazníků právě o české potraviny. Zatímco v prvních dnech Češi v obchodech na cenu nákupu příliš nehleděli, situace se nyní obrátila a lidé stále častěji začínají vyhledávat slevové akce.

"Máme mnoho scénářů vývoje. Musíme předpokládat, že ještě více zákazníků bude hledět na ceny a budou chtít nejvýhodnější nabídky," potvrzuje Lauridsen.

Zřetelný je podle řetězce rovněž příklon zákazníků k on-line trhu s potravinami - a toho chce být Albert v Česku podle Lauridsena součástí. "Krize akceleruje růst on-line prodeje. Tento trend se bude v průběhu času normalizovat, ale počítáme, že zůstanou vyšší," dodává šéf řetězce k plánům na vlastní e-shop.

Nizozemská maloobchodní společnost Ahold Delhaize, která v Česku Alberty provozuje, během krize jako celek vydělala na tom, že si lidé vytvářeli zásoby ve velkém.

Konkrétně on-line tržby z e-shopů, které už Ahold provozuje například v USA nebo Beneluxu, jí v prvním čtvrtletí vzrostly o 35 procent. Svůj provozní zisk firma zvedla o 40 procent na 964 milionů eur (v přepočtu 26,1 miliardy korun), což překonalo i odhady analytiků. Čisté tržby se pak podle agentury ČTK zvýšily na 18,2 miliardy eur (asi 493,1 miliardy korun).

Na druhou stranu náklady na ochranné pomůcky, jako jsou například roušky, ochranné rukavice či dezinfekce - stály prodejny Albert v Česku během pandemie měsíčně 50 milionů korun. Dalších 50 milionů podle Lauridsena společnost vynaložila na bonusy pro své zaměstnance.

"Měli jsme štěstí, že naše obchody zůstaly otevřené a mimořádné předzásobení domácností přineslo nárůst prodejů, kterými jsme mohli tyto mimořádné náklady pokrýt," dodává šéf Albertů s tím, že během pandemie prodejny přijaly na 2400 nových zaměstnanců.

Ani přes očekávanou "popandemickou" krizi přitom společnost s celkem 17 tisíci zaměstnanci v Česku žádné škrty neplánuje, investice do inovací hodlá zachovat.