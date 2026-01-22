Kdo slíbil Kyjevu stíhačky? Prezident Pavel to nebyl, stopa míří překvapivým směrem

„Prezident by sám od sebe žádnou nabídku letadel nedával,“ myslí si bezpečnostní expert Milan Mikulecký. „S požadavkem přišel Kyjev a prezident ten požadavek nějakým způsobem pustil do éteru.“ O převodu strojů L-159 na Ukrajinu totiž jednala už předchozí vláda. A armáda údajně potvrdila, že čtyři stoje může postrádat. „Myslím si, že je na čase, aby se s tím doporučením veřejnost mohla seznámit.“
„Pokud opravdu existuje nějaké vojenské doporučení již z minulosti, které říká, že v případě nejvyšší nouze může Armáda České republiky postrádat maximálně čtyři kusy letounů L-159, tak ta informace se zjevně dostala v k ukrajinské straně a ta o ně v minulosti opakovaně žádala. Nové je, že v průběhu těch aktuálních jednání mezi prezidentem Petrem Pavlem a Volodymyrem Zelenským ukrajinská strana přišla s tím, že je ochotna je odkoupit. Prezident Petr Pavel tenhle ukrajinský požadavek nějakým způsobem pustil do éteru. A v tu chvíli lidé, kteří přišli do vlády nově a netuší, jaká je celá historie, získali pocit, že Petr Pavel něco nabízí,“ vysvětluje celou situaci Mikulecký.
O tom, že armáda je schopna se bez čtyř kusů obejít, se podle Mikuleckého v bezpečnostní komunitě otevřeně hovoří. „Armáda to řekla i během předchozí Fialovy vlády, která se zaklínala podporou Ukrajiny“, tvrdí Mikulecký. „Je naprosto legitimní, aby vláda řekla - my nedáme ani jedno, přestože vojenské doporučení je třeba jiné. K tomu ta vláda má mandát od svých voličů. Ale co není fér, je říkat: tady je vojenské doporučení, ale my vám ho nikdy neukážeme, ale říkáme, že za to můžou vojáci. To není vůči vojákům fér,“ brání armádu Mikulecký.
V roce 2022 se údajně jednalo o převodu všech 24 strojů na Ukrajinu – výměnou za 12 švédských Gripenů. To by podle experta dávalo smysl. „V té době by to bylo skvělé řešení, ta letadla by odvedla skvělou práci, jak proti dronům Šahíd, tak proti podzvukovým střelám s plochou dráhou letu.“ Zbavit se nyní L-159 by ale podle Mikuleckého byla chyba. „Zbylo by nám jen 12 Gripenů, ze kterých je obvykle bojeschopných jen polovina. A přezbrojení na F-35 je ještě daleko.“
Převod pouhých čtyř letounů L-159 na Ukrajinu pak expertovi nedává smysl. „Z pohledu provozu letecké techniky to číslo čtyři nedává smysl. Proč? Pokud jste letectvo, jako je to ukrajinské, které k tomu typu nemá žádné náhradní díly, nemá žádné servisní montážní přípravky, nemá k němu vycvičený personál, mechaniky, piloty, tak provozovat něco ve čtyřech kusech nedává smysl.“