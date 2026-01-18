Přeskočit na obsah
Benative
18. 1. Vladislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Zachoval se jako slon v porcelánu, vmetl Macinka prezidentovi kvůli letounům Ukrajině

ČTK

Prezident Petr Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) zachoval jako slon v porcelánu, když tento týden na návštěvě Ukrajiny nabídl napadené zemi poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům, prostředků včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě.

ČR-vláda-hospodářství-FASTPIX
Macinka uvedl, že Pavel tuto nabídku s vládou nekonzultoval, čímž způsobil problémy.Foto: ČTK
Reklama

Macinka to dnes řekl v České televizi. Reakci prezidentské kanceláře ČTK zjišťuje.

Související

Macinka uvedl, že Pavel tuto nabídku s vládou nekonzultoval, čímž způsobil problémy. Podle ministra prezident není tím, kdo by měl takové věci slibovat. Záležitostí se budou zástupci ANO, SPD a Motoristů v pondělí zabývat na koaliční radě.

Připravujeme podrobnosti…

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Demograf Tomáš Fiala
Demograf Tomáš Fiala
Demograf Tomáš Fiala

Migrace stárnutí Evropy nezastaví. "Musely by přijít miliony lidí ročně"

Česko loni zaznamenalo nový rekord: narodilo se nejméně dětí od dob císaře Josefa II. Podle demografa Tomáše Fialy za tím nestojí jen ekonomická nejistota či drahé bydlení, ale i hlubší změna ve společnosti. Historie navíc ukazuje, že snahy státu „koupit si“ vyšší porodnost pomocí dávek či půjček, jak to známe ze 70. let minulého století, mají jen krátkodobý efekt.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama