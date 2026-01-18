Zachoval se jako slon v porcelánu, vmetl Macinka prezidentovi kvůli letounům Ukrajině

Prezident Petr Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) zachoval jako slon v porcelánu, když tento týden na návštěvě Ukrajiny nabídl napadené zemi poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům, prostředků včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě.
Macinka to dnes řekl v České televizi. Reakci prezidentské kanceláře ČTK zjišťuje.
Macinka uvedl, že Pavel tuto nabídku s vládou nekonzultoval, čímž způsobil problémy. Podle ministra prezident není tím, kdo by měl takové věci slibovat. Záležitostí se budou zástupci ANO, SPD a Motoristů v pondělí zabývat na koaliční radě.
Připravujeme podrobnosti…
ŽIVĚČelíme mohutnému úderu ruských dronů, řekl Zelenskyj. Tisíce Ukrajinců jsou bez tepla
Ruský dronový úder na Ukrajinu v noci na dnešek zabil dva lidi a desítky dalších kvůli němu utrpěly zranění, uvedl na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ledecká chystá olympijskou formu. V super-G v Itálii útočí na třetí místo
Po odjetí 40 lyžařek drží Ester Ledecká třetí místo v závodě super-G v rámci Světového poháru v italském Tarvisiu. Pokud bronzovou příčku udrží, zapíše dvanácté umístění na stupních vítězek v lyžařském SP v kariéře.
Migrace stárnutí Evropy nezastaví. "Musely by přijít miliony lidí ročně"
Česko loni zaznamenalo nový rekord: narodilo se nejméně dětí od dob císaře Josefa II. Podle demografa Tomáše Fialy za tím nestojí jen ekonomická nejistota či drahé bydlení, ale i hlubší změna ve společnosti. Historie navíc ukazuje, že snahy státu „koupit si“ vyšší porodnost pomocí dávek či půjček, jak to známe ze 70. let minulého století, mají jen krátkodobý efekt.
Zverev musel na úvod Australian Open otáčet, Sabalenková postoupila hladce
Světová jednička Aryna Sabalenková porazila na úvod Australian Open Tiantsou Rakotomangaovou Rajaonahovou z Francie 6:4, 6:1 a vykročila v Melbourne za možným třetím titulem v kariéře. Její další soupeřka vzejde z duelu mezi Ruskou Anastasijí Pavljučenkovovou a Paj Čuo-süan z Číny.
ŽIVĚTrump láká země do nové Rady míru. Zadarmo to nebude, zájemci se prohnou
Americká administrativa bude chtít nejméně jednu miliardu dolarů (20,9 miliardy Kč) od každé země, která chce být stálým členem Rady míru vytvářené prezidentem Donaldem Trumpem.