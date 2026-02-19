„Nový“ Okamura se usmívá, má rád zvířata i některá média. Ale v tom zásadním se nemění

Ukázka z pořadu Tečka Radka Bartoníčka, ve kterém popisuje politickou taktiku "nového" Tomio Okamury - milovníka zvířat.
Několik měsíců po volbách je stále jasnější, že Tomio Okamura se „převlékl“ do poněkud jiné role, než kterou předváděl od vstupu do politiky v roce 2013. Oproti minulosti chodí po zvolení předsedou sněmovny často mezi novináře, pokouší se občas o smířlivější vystupování a snaží se oslovit širší část voličů. Když ale přijde na debatu, dál zůstává u svých monologů a ostrých výpadů vůči oponentům.
Kdo zná Tomia Okamuru z parlamentních kuloárů minulých let, ten by byl při pohledu na předsedu SPD v posledních týdnech pořádně překvapený. Stačilo by sledovat dění ve sněmovně v tomto týdnu, například v úterý po zasedání mandátového a imunitního výboru.
Kromě členů tohoto výboru přišel mezi novináře právě Okamura a dlouhé minuty odpovídal na jejich otázky. Stejně jako minulý či předminulý týden. Nebo před měsícem. Deset, dvacet minut, a dokonce i celou hodinu.
Ten Okamura, který se v minulosti v přízemí sněmovny, kde mají novináři zázemí, téměř neobjevoval, s výjimkou oficiálních tiskových konferencí. A po nich většinou rychle od novinářů odcházel. Nebo dokonce i utíkal, když měli nepříjemné dotazy. Tak něco takového se v poslední době neděje.
Přitom se nynější rozhovor týkal jeho trestního stíhání a možného vydání spravedlnosti, protože je obžalován z podněcování nenávisti kvůli šíření plakátu, na kterém je muž tmavé pleti se zakrváceným nožem a textem: Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší „chirurgové“ z dovozu. Stop Migračnímu paktu EU!
„Tak už opakuji potřetí, že svoboda názorů není, zdali má někdo určovat, co je svoboda a co není, prostě v demokracii má být svoboda názorů,“ odpovídal trpělivě Okamura jedné z novinářek, aniž by jen naznačil, že by nechtěl v rozhovoru dál pokračovat.
Přidával další odpovědi, včetně chvíle, kdy se ho Aktuálně.cz zeptalo na to, proč se zmiňovaný plakát rozhodl v loňské předvolební kampani šířit. „To je docela dobrý dotaz, pane Bartoníčku,“ začal přívětivě s odpovědí Okamura, který tvrdil, že prý umělá inteligence vygenerovala agentuře, která dělala pro SPD kampaň, skutečného pachatele trestného činu. Reagoval i trpělivě na doplňující dotazy, proč souhlasil s publikováním právě černocha, když trestných činů se nepochybně dopouštějí lidé různé barvy pleti i různých názorů či víry.
„Dřívější Okamura“ by nebyl zdaleka tak trpělivý, mluvčí SPD, která u něj i tentokrát stála, by už novináře upozorňovala, že na další dotazy není čas. Teď působila i ona vstřícně, navzdory některým ostrým dotazům i tomu, že setkání s novináři už trvalo dlouhé minuty.
Okamura stále odpovídal na celou řadu otázek, čímž napodobil své chování ze začátku února, kdy vydržel mluvit s novináři dokonce více než hodinu. Není ani výjimkou, že s nimi zůstává i po rozhovorech a v dobré náladě si s nimi povídá – zejména když jsou k němu dostatečně vstřícní. Na svých sítích následně rád pouští například ty záznamy svých vystoupení v televizi, ze kterých vychází pozitivně.
Co se ale nezměnilo, je styl, jakým Okamura na otázky odpovídá. Stejně jako v minulosti jde z jeho strany často o dlouhé monology, ve kterých často nereaguje přímo na položené otázky, ale mluví „o všem možném“. Zároveň se snaží novináře s kritickými dotazy ponižovat nebo jim přisuzuje něco, co vůbec netvrdili. To bylo patrné třeba zrovna v jeho reakci na opakovaný dotaz, proč je na plakátu zrovna muž tmavé pleti.
„Já, pane Bartoníčku, na rozdíl od vás nevidím ve všem rasismus. Vy vůbec nevíte, co je to rasismus, vy nevíte, která bije, a říkáte úplné nesmysly, já vím, co je to rasismus, vy jste ho nikdy nezažil, plácáte úplné blbosti,“ prohlásil Okamura a začal dlouze mluvit o tom, jak on jako Asiat zažil rasismus. Na podstatu otázky ale neodpověděl.
V podobném duchu Okamura reaguje mnohokrát na dotazy ohledně trestu, který mu za možné šíření nenávisti hrozí v případě, že by ho soud uznal vinným. Okamura tvrdí, že za jeho stíháním stojí minulá vláda Petra Fialy, která ho chtěla dostat do vězení, aby zmizel z politiky. Na předvolebních mítincích dokonce voličům tvrdil, že ho od vězení uchrání jen to, když ho budou volit. Český systém policie a soudů přitom funguje nezávisle na politické moci, Okamuru obžaloval nezávislý státní zástupce a o možném trestu či osvobození by rozhodoval nezávislý soud. Nic z toho Okamura neříkal v minulosti ani nyní.
Je nepřijatelné někomu ubližovat, čílil se Okamura
Jeho „proměna“ je tak jen částečná a netýká se jen komunikace s novináři, ale i toho, jak se snaží oslovit i voliče mimo svou stranu SPD. Což vyniká třeba ještě více ve srovnání s členem klubu SPD a zároveň šéfem PRO Jindřichem Rajchlem, který naopak vystupuje velmi konfrontačně a na novináře tvrdě útočí.
Například minulý týden vymyslel Okamura strategii, kdy SPD navrhla projednávat téma, které díky většině ve sněmovně okamžitě prosadila do programu a vzápětí dosáhla jeho schválení i hlasy opozičních poslanců a poslankyň. Politický „majstrštyk“. Čeho se týkal? Tématu, které je pro Čechy obzvlášť citlivé a důležité – ochrany zvířat před týráním.
„Naše vládní koalice navrhne hned v úvodu dnešní schůze mimořádný bod,“ začal minulý týden tiskovou konferenci SPD dramatickým hlasem Okamura, aby vzápětí uvedl, že se bude týkat… Což bylo pro všechny přítomné překvapení: Usnesení sněmovny proti týrání zvířat. „Zároveň budeme připravovat legislativu a zákony na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Tuto záležitost dostala na starosti ve vládní koalici naše poslankyně Lucie Šafránková,“ pokračoval Okamura na tiskové konferenci, na které se mimochodem opakovaně přestal objevovat zmiňovaný Rajchl.
Přestože ve sněmovně čeká na projednání celá řada zákonů a dalších důležitých věcí, Okamura se rozhodl na parlamentní půdě i na svých sociálních postech ze všeho nejvíce mluvit o tom, jak on a SPD jsou největšími ochránci zvířat. Aby mohl takto prezentovat sebe i svou stranu, využil k tomu kriminální případ z tohoto měsíce, kdy dva středoškoláci z Litoměřicka utýrali kočku tak, že ji zavřeli do sušičky na prádlo, sušičku pustili a její smrt si nahrávali. Podle zákona hrozí za takové týrání dva až šest let ve vězení. V tomto případě je jeden z podezřelých mladistvý, takže mu hrozí poloviční sazba.
Podle SPD by měly být tresty za týrání zvířat vyšší, což Okamura zdůraznil, když po tiskové konferenci začala mimořádně jednat o této věci celá sněmovna. „Pro nás, pro vládní koalici i pro mě osobně je nepřijatelné, aby kdokoliv ubližoval někomu, kdo se nemůže a nedokáže bránit,“ začal Okamura s tím, že SPD s jejich ministrem zemědělství Martinem Šebestyánem připraví velmi rychle, v řádu týdnů, zpřísnění trestů.
Ještě předtím promluvila jeho poslankyně Šafránková, která poděkovala sněmovně, že se věnuje „tomuto opravdu mimořádně důležitému bodu“. „Jsem opravdu velmi ráda, že na základě naší koaliční iniciativy má i opozice zájem o tomto tématu jednat. A doufám, že alespoň na tomto tématu budeme všichni ve shodě,“ pochválila výjimečně opozici. Jak řekli Aktuálně.cz někteří opoziční poslanci, bylo jim zřejmé, že jde ze strany SPD o snahu získat si voliče, ale bylo podle nich logické, že v ochraně zvířat chtějí a zároveň i musí snahu SPD podpořit.
Tomio Okamura následně na svých sociálních sítích opakovaně prezentoval tento boj na ochranu zvířat, kdy zdůrazňoval, že ho vede on a vládní koalice, a opakoval, jak těžce nese, když se někomu ubližuje. Podrobný pohled na jeho sítě i vystupování ale zároveň ukazuje, že se nijak nezastává například lidských obětí na Ukrajině, kde Rusko zabíjí kromě vojáků i řadu civilistů. V tomto případě se vyjadřuje zcela jinak.