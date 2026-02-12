Babiš s Okamurou provedli totální obrat. A opozice jen spekuluje, k čemu to povede

Šéfové ANO a SPD Andrej Babiš a Tomio Okamura se svými spolustraníky v minulém volebním období se jako opoziční poslanci mnohdy chovali ve sněmovně tak, aby co nejvíce komplikovali kabinetu Petra Fialy vládnutí. Jakmile se ale Babiš s Okamurou dostali po volbách k moci, téměř jako první věc mění pravidla pro jednání sněmovny. S cílem, aby dnešní opozice nemohla dělat to, co prováděli oni.
Pro tehdejší opozici známou pod označením „pětikoalice“ to byly zoufalé hodiny, dny i týdny. Když se po volbách v roce 2021 dostaly tyto strany po letech čekání k vládnutí, věřily, že se jim podaří přes Poslaneckou sněmovnu prosadit co nejvíce svých plánů. Jenže, jak potvrzují záznamy z jednání sněmovny, tehdy opoziční politici ANO a SPD jim od začátku vládnutí komplikovali mimo jiné dlouhými a častými proslovy, což jim pravidla pro jednání sněmovny umožňovala.
Už legendární jsou projevy především předsedy ANO Andreje Babiše a předsedy SPD Tomia Okamury, kteří si dokonce tvořili „osobní rekordy“ v délce vystupování. Vyhrál Okamura, který dokázal řečnit i více jak deset hodin. Jediným důvodem bylo to, že chtěl brzdit snahu vlády schválit korespondenční volby pro Čechy v zahraničí.
Sotva ale proběhly loňské podzimní volby a Babiš s Okamurou opustili opoziční lavice, hned se pustili do zmiňovaných pravidel sněmovny. A udělali to skutečně bleskově. Jen pro představu – Babišovi jmenoval prezident vládu loni 15. prosince. Už 19. prosince vláda změny na svém jednání podpořila, 23. prosince je zaslala do sněmovny, tentýž den bylo její stanovisko rozesláno poslancům a hned po Novém roce doporučil Okamura jako šéf sněmovny návrh změn projednat. A vládní většina dosáhla toho, že v tomto týdnu byl jako první bod jednání sněmovny také projednaný.
Jinými slovy, ANO, SPD a Motoristé udělali během několika málo týdnů to, o čem dřívější volební pětikoalice ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a také Pirátů mluvila čtyři roky. Tyto strany takřka hned po začátku vládnutí začaly už v únoru roku 2022 mluvit o tom, že by mělo smysl pravidla změnit, protože už bylo jasné, že Babiš a spol. budou sahat k obstrukcím - tedy abnormálně velkému řečnění. Nikdy to ale pětikoalice neudělala, přestože měla mezi sebou například skupinku poslankyň, které změně pravidel věnovaly mnoho času. A dokonce připravily i speciální web modernisnemovna.cz, kde jsou detailní návrhy na moderní a efektivní sněmovnu.
Rychle, rychle, rychle, ženou změny lidé z ANO, SPD a Motoristů
Zatímco ale v minulém volebním období poslanci ANO a SPD vesměs návrhy na změny nepodporovali, teď po volbách společně se zástupci Motoristů sobě prohlašují, že prý není možné se změnami nijak otálet. „Je důležité je co nejdříve přijmout, aby opravdu nedocházelo k obstrukcím a abychom se k projednávání zákonů nedostali až po takřka čtyřech hodinách jednání o programu, schůzích a podobně,“ prohlásila ve své řeči zpravodajka pro návrh na změnu jednacího řádu sněmovny Renáta Vesecká z Motoristů.
Což nebylo všechno. Poté navrhla schválit změny už v prvním čtení. K tomu sněmovna přistupuje opravdu mimořádně, když je potřeba schválit něco skutečně akutního. Běžné zákony, kterých je drtivá většina, se schvalují ve třech čteních a trvá to až několik měsíců – aby byl čas vše důkladně probrat a připravit.
Hlavním obhájcem změn však není Vesecká, ale zkušený parlamentní politik ANO Radek Vondráček. Ve sněmovně je od roku 2013, čtyři roky byl i šéfem sněmovny a dlouhodobě mluví o tom, že změny jednacího řádu jsou potřeba. Minulé čtyři roky ale změny nijak výrazně neprosazoval, nyní po volbách je v tom mnohem aktivnější. Hájí se tím, že změny probral s opozicí, že vychází z návrhů, které opozice v minulosti zvažovala, a přitom se dušuje, že údajně nedělá nic, co by vyhovovalo jen vládním stranám.
Z připravovaných změn se jedna ze zásadních týká možnosti mluvit před schválením programu schůze. V předcházejícím volebním období právě v tento čas vystupovala celá řada poslanců ANO a SPD. Podle nových pravidel budou moci v tento čas mluvit řadoví poslanci jen pět minut a poslanci s přednostním právem jednou maximálně půl hodiny. Limit se podstatně sníží také v době, kdy se bude během schůze měnit program. Různá omezení budou platit i v některých dalších případech. Pro zajímavost, omezení se nijak nebude týkat členů vlády a ani předsedy sněmovny Tomia Okamury.
Opozice není ve svém postoji jednotná. Zejména STAN mnohé změny podporuje a zvedne pro ně ruku. Což je, opět, skutečně zásadní rozdíl oproti minulým čtyřem letům a chování Babiše, Okamury a jejich poslanců. Ti změny odmítali a tvrdili, že prý je jim ubíráno právo svobodně ve sněmovně mluvit. Předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda měl v té době takový strach z toho, že by v případě snahy změnit jednací řád sněmovnu zcela paralyzovali, že nechtěl do změn ani jít.
Řada opozičních poslanců je alespoň pro některé změny, uznávají, že jednání sněmovny by mělo být efektivnější. Vyjadřují se ale opatrně, považují za podezřelé, že Babišovi lidé se změnami tak spěchají, a obávají se, k jakému výsledku změny pravidel nakonec povedou. Proto například navrhují, aby změny začaly platit až v dalším volebním období.
„Měnit pravidla hry během zápasu není fér,“ tvrdí například poslanec KDU-ČSL František Talíř, čímž myslí, že nové volební období by znamenalo začátek nového zápasu, aniž by někdo věděl, kdo do něj půjde ve výhodnější pozici. Někteří opoziční politici se ale uklidňují tím, že i po změně jednacího řádu bude mít opozice dost prostoru vystupovat a v případě nutnosti sáhnout i k obstrukcím.
V každém případě teď už celý proces přijetí změn běží, poslanci o nich debatovali v úterý i ve středu. Debatu pak přerušili, protože podle dříve schváleného programu museli začít probírat rozpočet. ANO, SPD a Motoristé budou chtít ale změny doprojednat co nejdříve, takže je možné, že k tomu dojde už ve čtvrtek.
Jako moderní Batmani, lovit pedofily je „in“. Došlo na aligátory, ale i sebevraždy
Scénář je vždy stejný. Nejdříve se vydávají za nezletilou dívku. Flirtují s predátory, aby je navnadili. A pak si s nimi domluví schůzku. Co následuje poté, se různí – někdy setkání končí veřejným lynčem, jindy pěstmi. Fenomén lovců pedofilů, kteří berou spravedlnost do vlastních rukou, není žádnou novinkou. Mnohdy ovšem v policejních poutech končí nejen predátoři, ale i samozvaní „strážci“.
Divoké ženy v akci. Havlová, Holubová a Pořízková točí novou komedii Bardotky
Snímek režíruje Hana Hendrychová, autorka divácky úspěšných filmů Můj příběh a Matka v trapu. Vyjma ústřední ženské herecké trojice se v dalších rolích představí třeba Hynek Čermák, Lukáš Příkazký, Otakar Brousek ml. nebo Eva Podzimková. Natáčení probíhá v Praze, středních Čechách a v Ústí nad Labem, kam tvůrci překvapivě umístili vinný sklípek. Premiéra v kinech je naplánovaná na červenec 2026.
Ledecká znovu v slzách. Při super-G těsně před koncem spadla, ale odjela po svých
Ester Ledecká nedokončila po pádu na olympijských hrách v Cortině d'Ampezzo superobří slalom a stejně jako na snowboardu jí nevyšel útok na medaili ani na lyžích.
ŽIVĚPřes dva biliony korun. Evropský parlament podpořil velkou půjčku pro Ukrajinu
Europoslanci ve středu při plenárním zasedání podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.
Průvan v peněženkách Čechů mírně polevil, zjistili statistici
Reálné čisté příjmy domácností v Česku předloni po dvouletém propadu znovu vzrostly o tři procenta. Rodiny si tak mohly za své peníze pořídit víc. Na osobu v roce 2024 v průměru měly 293 853 korun, tedy měsíčně 24 488 korun. Pod hranicí příjmové chudoby minulý rok žilo 9,6 procenta lidí, asi milion. Data o životních podmínkách domácností zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) ve čtvrtek.