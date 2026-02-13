Tečka Radka Bartoníčka: Proč není Babiš slabý premiér a na co chytře sází Okamura

V nejnovějším díle Tečky Radka Bartoníčka můžete kromě jeho komentování politiky z tohoto týdne sledovat také několik videoukázek. Je na nich premiér Andrej Babiš či předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Nechybí ani pozitivní zpráva s videorozhovorem z Masarykova onkologického ústavu, který má povzbudivé novinky ohledně boje s rakovinou. A uvidíte i reportéry Aktuálně.cz po návratu z cest.
Přehled tohoto týdne začínám videoukázkou, na které premiér Andrej Babiš oslovuje své příznivce na sociálních sítích. Jak už v minulosti mnohokrát upozorňovali odborníci, Babiš zvládá komunikaci s voliči velmi dobře, o čemž svědčí i to, že si ANO udržuje v průzkumech přes 30 procent hlasů.
Co je mu nepříjemné, o čem nechce mluvit, o tom prostě nemluví. A svým příznivcům se snaží namluvit, že jen on jim říká pravdu. Zatímco tento týden vyrazil do zahraničí na několik důležitých jednání, poslanci ANO, SPD a Motoristů sobě odhlasovali k jeho radosti to, co potřeboval. Jde především o první čtení zákona o státním rozpočtu na rok 2026, který má schodek přes 300 miliard korun a v němž vláda posílá podstatně méně peněz na obranu země nebo například na vědu. Zatímco peněz do zemědělství, které Babiše zajímá téměř nejvíc, půjde podstatně více.
Babiš může být spokojený také s tím, že prvním čtením prošel návrh změn jednacího řádu sněmovny, což jsou svým způsobem něco jako pravidla silničního provozu pro motoristy či cyklisty. Babiš jako opoziční politik minulé čtyři roky využíval jednací řád k tomu, aby mohl vystupovat co nejdéle, a ztěžoval tak plány tehdejší vlády Petra Fialy.
Jako vládní politik chce nyní jednací řád změnit, k čemuž mu nahrává i vstřícnost dnešní opozice. Ta dlouhodobě tvrdí, že pravidla pro jednání sněmovny potřebují změny, paradoxně je ale nedokázala prosadit, když vládla. Největším paradoxem ale je, že právo neomezeně mluvit by podle návrhu nových pravidel mělo patřit předsedovi sněmovny Tomio Okamurovi. Tedy někomu, kdo jako opoziční politik vytvořil rekord v délce mluvení – bylo to téměř jedenáct hodin.
Okamura navíc v tomto týdnu zářil štěstím, když jeho SPD navrhla a dosáhla schválení usnesení proti týrání zvířat – a opět i s podporou opozice. Protože nikdo normální nepodporuje týrání zvířat. Jde sice jen o usnesení, které je pouhou slovní proklamací, ale Okamurovi umožňuje ukazovat voličům, jak moc jemu osobně, SPD i celé vládní trojkoalici záleží na zvířatech. Dokonce podle Okamurových výroků mu na nich záleží více než na ukrajinských obětech ruské agrese. O jejich trpké situaci před svými voliči nemluví.
Tečka Radka Bartoníčka shodou náhod přináší i videoukázku z povídání s redakční kolegyní Laurou Przybylakovou, která se právě vrátila z Ukrajiny. A mimo jiné popisuje, jak Rusové pořádají doslova hon na ukrajinské civilisty. Na dalším videu mluví další redakční kolega Ondřej Stratilík, který byl ve Slezsku na místě, kde horníci pískali na prezidenta Petra Pavla. Přesněji řečeno pískali na jeho předtočený videoprojekt.
Celá Tečka Radka Bartoníčka ale končí pozitivní návštěvou v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, kde si povídal s mluvčí ústavu Klárou Jirkovskou. Ta má na videu několik dobrých zpráv pro pacienty ústavu, ať už jde o nové prostory nebo stále větší šance na uzdravení pacientů. Jak ale upozorňuje - zásadní je prevence a vůle chodit často na vyšetření.