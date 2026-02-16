Mysleli si, že u nich nepřijdou lidé prezidenta podpořit. A pak se divili

Pro obyvatele regionů u hranic se Slovenskem se uplynulý víkend nesl ve znamení fašanku, tedy masopustního veselí. Organizátoři akce Milionu chvilek na podporu prezidenta v Uherském Brodě, která připadla na stejný termín, proto s příliš velkou účastí nepočítali. Aktuálně.cz se ale na místě přesvědčilo, že i tak dorazilo prezidenta podpořit přes sto lidí. Včetně Jacka Sparrowa.
Pro organizátory akce na podporu prezidenta Petra Pavla v Uherském Brodě nevypadala situace v nedělním odpoledni nijak dobře. Zhruba čtvrt hodiny před začátkem setkání stáli téměř osamoceni a zdálo se, že se patrně naplní černější scénář jedné z organizátorek Kamily Buráňové.
Když s ní Aktuálně.cz mluvilo několik dní před akcí, měla obavu, jestli se nesejde na akci tak deset lidí. Zvláště, když ve městě bude probíhat populární fašanková obchůzka.
Přesto podle ní mělo smysl se k výzvě Milionu chvilek pro demokracii připojit a ukázat, že i Brod stojí za prezidentem Petrem Pavlem.
„Jsme patrně nejvýchodnějším místem, kde se takové setkání uskuteční. Taková tečka za setkáními po celé zemi. A ráda bych ukázala, že i u nás žijí občané, kterým dnešní politika vadí,“ vysvětlovala. Nejčastěji zmiňovala slovo slušnost, která je podle ní důležitá třeba kvůli výchově dětí.
„Chci si politiků vážit a mít pocit, že nás zastupují slušní lidé. A já prostě ten pocit teď absolutně nemám, myslím si, že jsou špatným příkladem pro celou společnost. A pokud oni budou příkladem toho, jak se chovat, tak jdeme jako společnost do ‚kopru‘. Bude se snižovat úroveň všeho,“ popisovala svou naštvanost.
V neděli stála u památníku listopadových událostí roku 1989, který tvoří česká vlajka, poskládaná z přibližně šesti tisíc klíčů, a čekala, kolik lidí tedy nakonec přijde. Právě klíči tehdy lidé cinkali, aby dali vládnoucímu komunistickému režimu najevo, že končí.
Mezitím šel městem fašank, který si tady berou na starost folklorní soubory. Stejně jako v minulosti se účastníci průvodu zastavovali u některých místních restaurací a kaváren, kde je čekalo pohoštění. A také dav přihlížejících, který tato oblíbená tradice přitáhla.
„Je to jak všude, také tady u nás je společnost rozdělena na dva tábory,“ říkal umělecký vedoucí souboru Olšava Boris Papp, který šel o fašanku převlečený za masku „piráta z Karibiku“, tedy Jacka Sparrowa v podání herce Johnnyho Deppa.
Bylo na něm znát, že se chce v tento den především bavit, stejně jako další „fašankáři“, kteří svým zpěvem a tancem dokázali oživit jinak vyprázdněné ulice města.
Nebýt fašanku, nebyl by asi venku nikdo. Počasí bylo totiž pořádně mrazivé. K tomu ještě hráli čeští hokejisté důležité utkání na olympijském turnaji. Opravdu nevhodný den nejen na zábavu, a o to více na politickou akci.
Uherský Brod stojí za prezidentem
Kateřina Buráňová společně s další organizátorkou Terezou Kánovou ale věřily, že by pár lidí přijít mohlo. Byť po fašankové obchůzce měl začít ještě následný kulturní program v místním muzeu, a to přesně ve stejnou hodinu jako akce na podporu prezidenta.
„Opravdu se strašně těžko odhaduje, jestli lidé přijdou podpořit prezidenta, já osobně tipuji kolem 50 lidí,“ zvažovala nahlas Kánová, které podobně jako Buráňové záleželo na tom, aby se Uherský Brod přidal přibližně ke 400 místům v Česku, kde setkání také probíhala.
„Myslím, že je důležité tuto akci zorganizovat, abychom tam to srdíčko měli. Aby bylo vidět, že Uherský Brod stojí za hodnotami, za které bojuje pan prezident,“ říkala. Narážela na to, že na mapě Milionu chvilek je srdce u každé vesnice či města, kde akce na podporu prezidenta probíhá. Podobně mluvili i další jedinci, kteří stáli kolem ní.
„Mně vadí, že strašně klesla politická kultura od doby, kdy nastoupil prezident z Vysočiny. A Petr Pavel to teď dává nahoru, zvedá se to a my musíme táhnout s ním. Když aspoň troška lidí se nezačne scházet, tak se nic nezmění a bude to horší a horší,“ tvrdil pan Dalibor, který si přinesl i českou vlajku.
Troška, o které mluvil, se ale v příštích minutách začala zvyšovat. Čím blíže bylo ke čtvrté hodině, tím více lidé přicházeli. A při zahájení jich bylo přes stovku. Kamila Buráňová vyšla na schody, aby pronesla první slova, a bylo na ní vidět, jak je překvapená i šťastná. „Já už jsem skoro dojatá, že tady je – sto lidí? V Brodě? Za mě bomba!“ vyhrkla za sebe a uslyšela silný potlesk.
Fašank a důstojný prezident jdou dohromady
Dokonce se narychlo stavili i dva z folkloristů, kteří utíkali na začátek zmiňované kulturní akce. Jedním z nich byl právě „pirát“. „Celý Karibik podporuje prezidenta Petra Pavla. Je to tak, jeho věhlas sahá daleko. Já jsem tady jako volený zástupce Karibiku,“ volal Borek Papp.
„Fašank a náš důstojný pan prezident, to ide vždycky dohromady,“ dodával jeho kamarád ze souboru Martin. I když se usmívali, bylo zřejmé, že svá slova myslí vážně.
„My folkloristi, aspoň někteří, podporujeme prezidenta. A zaplať Pán Bůh za to, že tohoto prezidenta máme. Je mně blízká jeho férovost a úroveň, protože ty poslední roky byly za mě smutné. Za mě to nebylo důstojné a teď konečně je tam něco, co by tam mělo být vždycky,“ říkal Martin a slovy o nedůstojnosti myslel prezidentské období Miloše Zemana.
Zatímco oba se rozloučili a spěchali pryč, více než sto lidí zůstávalo stát pod schody. Byli to lidé všech generací, od mladších až po starší. Ti v rozhovoru s Aktuálně.cz odmítali připomínku, že podle průzkumů má premiér Andrej Babiš nejvíce voličů právě mezi seniory.
„Pane Bože, doufám, že ne. Věřím, že je jich ještě velká část, která ho určitě nevolí a nemá ho ráda,“ reagovala paní Jarmila, která přišla se svým manželem Karlem.
„Chceme podpořit slušného prezidenta a vůbec celou společnost, protože to, co se tady teď děje a jací lidé nás reprezentují a zastupují, to je strašná ostuda a já to nechci. Babiš, Macinka, Turek, Okamura, Rajchl. To byste našel lidí a lidí,“ pokračovala ve stescích, kterým její muž přikyvoval. „Je prostě hrozné, co se děje,“ podotkl.
Společně s další seniorkou, paní Olgou, dávali najevo, že je jim blízký prezident Petr Pavel. „Odmala jsem politická, a proto tu musím být. Myslím si, že prezident se chová slušně. Doufejme, že nás nezklame,“ sdělila paní Olga.
„Nejlepší prezident. Slušný člověk,“ přidala se paní Jarmila a pan Karel opět přikyvoval. „Opět se připojuju k manželce,“ usmíval se.
O demokracii je třeba se starat
Mezi starší generaci patřila také Bohdana Smržová, která v těchto místech stála i v listopadových dnech roku 1989.
„V době sametové revoluce jsme měli strach o sebe, o rodinu, o budoucnost. Ale měli jsme také pocit, že mlčení už není možné. To jsou chvíle, kdy člověk musí vystoupit z komfortní zóny a říct nahlas, že mu na této zemi záleží,“ pronášela do mikrofonu s tím, že tehdy jako ostatní věřila, že se získáním svobody bude jednou pro vždy vyhráno.
Podle ní je ale evidentní, že je třeba se o demokracii každodenně starat, protože jinak začne slábnout. „Ne ze dne na den, ale pomalu plíživě a nenápadně. Právě proto má smysl, že se dnes scházíme i tady v Uherském Brodě, že nám není jedno, kterým směrem se naše země vydává,“ pokračovala a prezidenta Pavla označila za symbol hodnot, které jsou jí i dalším lidem blízké.
„Slušnost, respekt k pravidlům a zákonům, odpovědnost a služba veřejnosti. Cítíme, že je třeba se za tyto hodnoty postavit dřív, než se pohrdání pravdou, arogance a bezohlednost stanou normou,“ sdělovala.
V Nivnici se sešlo přes 90 lidí
Zatímco setkání dál pokračovalo, Aktuálně.cz vyrazilo ještě do blízké Nivnice, protože i tam se lidé setkali. A také tam organizátor Antonín Vaštík původně počítal s nízkou účastí několika jedinců.
„Když nás bude deset, budeme asi rádi. ANO vyhrálo volby, nedovedu si představit něco, kvůli čemu by šli Nivničané, Broďané a další ve větším demonstrovat,“ avizoval před víkendem.
„Ode mě je to spontánní, přemýšlel jsem strašně dlouho, jestli něco u nás uspořádat, chci ale podpořit prezidenta. Etika dnes vládnoucích politiků je prostě špatná, jsem rozhořčený, tak jsem si řekl: Musíme prostě něco udělat,“ vysvětloval ještě před začátkem.
Jak upozornil, je předsedou ODS v Nivnici, ale celou akci chystal podle svých slov jako vyloženě občanskou iniciativu. „Někteří kamarádi, se kterými chodíme na pivo, mě za akci pochválili. Říkali, že také stojí za prezidentem, je to ale asi bublina, kterou kolem sebe mám. Ale i v této bublině se našel někdo, kdo mně řekl: Pořádat něco takového je už aktivismus. Že jsou podstatnější věci, které by se měly řešit, než toto,“ popisoval debaty s tím, že on věří, že i jedna kapka v moři může něco dokázat.
Zatímco v rozhovoru před akcí byl Vaštík plný pochybností, při samotné akci doslova zářil radostí. Prezidenta totiž přišlo podpořit několik desítek lidí, možná jich mohlo být až kolem stovky.
„Já jsem úplně nadšený, toto co tady bylo, to jsme ani v duchu nečekali, počítal jsem opravdu tak patnáct, maximálně dvacet lidí. A tady jsme napočítali 91 lidí. To je pro Nivnicu a ještě v této zimě nepopsatelné,“ radoval se.
Pokud jde o další místa v tomto regionu, který v minulosti tvořily okresy Uherské Hradiště a Hodonín, tak prezidenta podpořili ještě lidé v Bánově, Tvarožné Lhotě a Uherském Hradišti. Rekordu dosáhli v Hradišti, kde bylo přes 700 účastníků. Ale lidé přišli i v mnohem menších místech, v Bánově bylo kolem 60, což je podle organizátora Marka Smetany určitě úspěch.
Spokojený byl i organizátor z Tvarožné Lhoty Josef Durna. „Dopadlo to nad naše očekávání. Říkali jsme si, že by byl úspěch, kdyby přišlo do 50 lidí, ale nakonec jsme jich napočítali 120. Byla to pro nás taková vzpruha, protože jsme si potvrdili, že jsme na jedné vlně, " sdělil a upozornil, že určitě přišlo i několik přespolních.
Tvarožná Lhota byla totiž jediným místem na Hodonínsku, kde akce na podporu prezidenta proběhla. Dokonce ani v Hodoníně nic nebylo. "Já to nechápu, že ani tam nic nebylo. Na druhou stranu vím, že je vždycky důležité, aby se našel někdo, kdo to dá dohromady,“ řekl Durna, pro kterého byly poslední kapkou sms zprávy od Petra Macinky.
„Ale vřelo to ve mně delší dobu už od chvíle, kdy byl zvolený předsedou sněmovny Tomio Okamura. Ten člověk se svým chováním a výroky tam nemá absolutně co dělat," dodal Durna, který byl s manželkou a dětmi podpořit prezidenta i před čtrnácti dny v Praze.