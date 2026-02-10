Super inspirace pro všechny motoristy, rýpl si Pavel po setkání se slavným závodníkem

Prezident Petr Pavel se dnes dopoledne setkal s legendárním automobilovým závodníkem Jackym Ickxem. Na jednaosmdesátiletém Belgičanovi, který proslul mimo jiné jako pilot formule 1, Pavel ocenil jeho pokoru a respekt k pravidlům, který je podle české hlavy státu inspirací i pro všechny ostatní motoristy. Pavel to uvedl na síti X.
„Posnídat s Jackym Ickxem, legendou všech legend motorsportu, byl skvělý start dne,“ napsal prezident. Připomněl Ickxovy sportovní úspěchy včetně účasti na Dakaru, kde se prezident s Ickxem loni seznámil. Ickx absolvoval v letech 1966 až 1979 celkem 116 Velkých cen F1, z nichž osm vyhrál. Šestkrát si také dojel pro prvenství v závodě 24 hodin v Le Mans, v roce 1983 vyhrál Rallye Paříž-Dakar. „Oceňuji na něm, že jeho předností nikdy nebyla jen rychlost, ale i pokora a respekt k pravidlům. Super inspirace pro všechny ostatní motoristy,“ dodal.
Se zástupci strany Motoristé má Pavel spor kvůli tomu, že nejmenoval jejich kandidáta Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident to zdůvodnil mimo jiné tím, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu k předpisům a právnímu řádu, což je podle hlavy státu neslučitelné s funkcí vysokého veřejného činitele.
Spor vyvrcholil tím, že prezident koncem ledna zveřejnil textové zprávy, které předseda Motoristů Petr Macinka posílal poradci hlavy státu Petru Kolářovi. Pavel v obsahu zpráv vidí znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Macinka své zprávy označil za běžnou součást politického vyjednávání a odmítl, že šlo o vydírání.
Předseda Motoristů, který kromě postu ministra zahraničí vede právě i resort životního prostředí, Pavla dále kritizoval minulý týden při projevu ve Sněmovně. Nedávno také Macinka řekl, že kvůli sporu budou on i jeho úřad prezidentskou kancelář ignorovat.
ŽIVĚTOP 09 spustila náborovou kampaň, chce získat nové členy do komunálních voleb
Opoziční TOP 09 spustila kampaň k získání nových členů a kandidátů do podzimních komunálních voleb. Zájemcům se chce otevřít prostřednictvím webu www.62000.cz, který nabízí elektronické cesty k přihlášení se k členství či jiným formám spolupráce. Číslo v názvu kampaně vychází z počtu mandátů, o které na podzim půjde. V říjnu loňského roku měla TOP 09 zhruba 1800 členů.
ŽIVĚRusko vytrvale útočí na Záporoží a oblast Oděsy. Část Ukrajiny čelí výpadkům energií
Čtyři zraněné si v noci na dnešek vyžádal ruský útok drony na ukrajinskou Záporožskou oblast, v Oděské oblasti zase ruské údery vedly k výpadkům dodávek elektřiny. Informuje o tom agentura Ukrinform.
Europoslanci schválili kompromisní dohodu, zavedení povolenek ETS2 se odkládá o rok
Europoslanci v úterý schválili klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Až pět procentních bodů čistých emisí může pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí. Součástí dohody je i odložení zavedení emisních povolenek ETS2 o jeden rok, tedy na rok 2028.
Britské muzeum v Londýně koupí zlaté Tudorovo srdce. Zaplatí za něj 97 milionů korun
Londýnské Britské muzeum v úterý oznámilo, že shromáždilo 3,5 milionu liber (97,34 milionu korun) potřebných ke koupi zlatého přívěsku ve tvaru srdce, který je spjat s Jindřichem VIII. a jeho první manželkou Kateřinou Aragonskou.
Slunečná obloha je předzvěstí krátkého jara. Brzy se však převlékneme do zimních bund
Příští dny budou hlavně mlhavé a zatažené, ač se to při pohledu na nesměle prosluněnou úterní oblohu nezdá. Ve středu a ve čtvrtek má být sice teplo, ale částečně i deštivo. O víkendu však meteorologové hlásí další teplotní šok. Teploty se propadnou až o deset stupňů Celsia.