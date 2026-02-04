Jepičí život Turka v záři české politiky skončil. Neobvyklé spojenectví mu dalo vale

Otázka Filipa Turka ve vládě je jednou provždy vyřešená. Po jednání s prezidentem Petrem Pavlem to ve středu řekl premiér Andrej Babiš (ANO) s tím, že Turka do vlády Pavel nikdy nejmenuje. Neobvyklé spojenectví dvou nejvyšších ústavních činitelů Motoristy, respektive jejich nejvýraznější tvář, vyšachovalo ze hry.
„Ve vládě nebude, protože prezident ho nikdy nejmenuje.“ Tak zní klíčová věta premiéra Andreje Babiše, která je tečkou za vleklým sporem prezidenta Petra Pavla s nejmenší sněmovní a vládní stranou Motoristé sobě. Tiskový mluvčí prezidenta pak dodal, že je Pavel připraven jmenovat ministra životního prostředí a očekává nový návrh předsedy vlády.
Celý spor, který minulý týden vyvrcholil zveřejněním textových zpráv předsedy Motoristů Petra Macinky jednomu z poradců prezidenta, je tak u konce. Macinka se pak na sklonku minulého týdne nechal slyšet, že mu – pokud jde o zahraniční politiku státu – nezbývá než Hrad ignorovat.
Celá kauza však skončila přesně opačně. Babiš s Pavlem se totiž domluvili na bilaterálních schůzkách – bez ministra zahraničí Macinky. „Prezident navrhl předsedovi vlády konání pravidelných schůzek přibližně v intervalu čtyř až šesti týdnů nebo podle aktuálních potřeb,“ uvedl Hrad ve středu. A Babiš s tím zjevně nemá problém.
Mimo hru
Situace se tedy v tento moment jeví tak, že prezident s premiérem stranu Motoristé sobě v tomto sporu vyšachovali ze hry. A je otázka, co to bude znamenat pro stabilitu vlády Andreje Babiše a zda to nebude zpětně vnímáno jako začátek jejího konce. Stěží si lze totiž představit, že by si Motoristé podobnou potupu nechali líbit – vždyť Turek je jejich nejviditelnější tvář.
„Nejsem jediný, kdo od začátku sporu o pozici Filipa Turka říkal, že prezidentův odmítavý postoj vyhovuje i Andreji Babišovi. Pokud dnes prezident jasně řekl, že Filipa Turka nikdy nejmenuje, je to možné i proto, že Babiš jako premiér nechce podat kompetenční žalobu,“ řekl Aktuálně.cz politolog Ladislav Cabada.
Právě případný zásah Ústavního soudu, který by Pavlův postoj mohl označit za neústavní, je totiž jedinou cestou, jakou by mohlo být prezidentovo „nikdy“ zpochybněno. Čehož si je Pavel vědom, jeho tiskový odbor to ostatně po schůze s premiérem zopakoval ve svém tiskovém prohlášení.
„Nicméně mít Filipa Turka ve vládě není Babišův zájem, což také dává opakovaně najevo,“ připomíná Cabada. Zároveň ale nepředpokládá, že by tato skutečnost v krátkodobém horizontu mohla v poslaneckém klubu a straně Motoristé sobě vyústit v rozhodnutí vládu Andreje Babiše opustit.
„Již od voleb bylo vidět, jak moc výrazně egocentrická čtveřice Turek, Macinka, Šťastný a Klempíř touží po vládním angažmá – a nemyslím si, že by tři posledně jmenovaní pánové chtěli kvůli Turkovi z vlády odejít,“ soudí politolog.
Připomíná také, že poslanecký klub ani strana Motoristé sobě negeneruje žádný mocenský potenciál, který by je k tomuto kroku dovedl. „A to i proto, že stranou v zásadě jsou právě pouze pánové Macinka, Šťastný a Turek,“ má jasno Cabada.
Podle něj je tak spíše otázkou, zda Babišovo poměrně rezolutní prohlášení není prvním krokem k obratu ve vztazích mezi ním a ministry za Motoristy. „A to ve smyslu daleko razantnějšího zdůraznění toho, kdo je premiér a kým vedené hnutí vyhrálo volby a drží ve vládě většinu pozic,“ míní odborník. Nemyslí si ani, že by se Babiš nějak zásadně obával rozpadu své vlády.
„Je si dobře vědom, že oba menší koaliční partneři dosáhli na daleko větší porci moci a pozic, než možná před volbami očekávali. Babiš tak disponuje i dostatečným vyděračským potenciálem vůči nim, včetně toho, že on se případných předčasných voleb může obávat daleko méně než tyto dvě formace,“ uvedl Cabada. A upozorňuje, že především podpora Motoristů spíše klesá.
„Navíc je zde i varianta pokračování menšinové vlády složené ze dvou stran, přičemž u SPD jde o nestranické nominanty – to by vlastně bylo téměř naplnění Babišova snu o jednobarevné vládě,“ dodal Ladislav Cabada.
Kdo je tady šéf
Politolog Otto Eibl si pak všímá, že Babiš v několika větách zcela postavil Macinkova velká prohlášení na vedlejší kolej. „A vlastně tak ukázal, kdo je tady šéf. Uzavřela se tím jedna kapitola, otázka je, jestli pro všechny,“ řekl Eibl Aktuálně.cz.
Ovšem dodává: „Nicméně tím, že Macinku zametl pod koberec a odstavil od prezidenta, mohl způsobit zase něco jiného. Nejsem si jistý, nakolik a co teď budou chtít Motoristé. Nejenže přišli o Turka, kterého Babiš stoicky odepsal, jejich předseda Petr Macinka navíc částečně ztratil tvář.“
Podle Eibla se lze ale i tak – tedy s oslabeným egem a pošramocenou pověstí – vládnout, podílet se na moci. A také on se táže, co u Motoristů převládne – uražená ješitnost, nebo puzení podílet se na moci? „Nejjednodušší exit strategie je vládu opustit, nehlasovat pro ní na aktuální schůzi. Tím by se pro Babiše vyřešil i Milion chvilek pro demokracii a jejich aktivity…,“ dodává s jistou ironii v hlase politolog.
„Stále je ve hře Babišova imunita, je tedy klidně možné i to, že to byl krok, který měl Motoristy ochránit od toho, aby se sami od sebe stáhli. Vezme na sebe zodpovědnost, Motoristé budou chvíli brblat, ale pak se pro zachování statu quo a státotvorné image uklidní a budou dál součástí vlády.“
Eibl má ovšem za to, že je ve hře ještě jiná možnost, byť poněkud „divoká“. Tedy že se stane to, co zatím každá z opozičních stran odmítá: „Třeba se rozhoupou a v zájmu ochrany ústavního pořádku a hodnot liberální demokracie kývnou Babišovi na to, že se stanou součástí jeho vlády – samozřejmě bez Okamury.“
Jde samozřejmě o hodně předčasnou prognózu. „Možné je tedy obojí – že vláda bude v klidu pokračovat ve stávajícím formátu i to, že vláda Andreje Babiše v aktuálním složení zanedlouho skončí,“ uzavřel Otto Eibl.
