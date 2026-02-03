Názory z protestu: Lidé chtějí pokračování. Němcová vysvětlila, kvůli komu přišla

Při nedělní mohutné demonstraci Milionu chvilek pro demokracii mluvil reportér Aktuálně.cz mimo jiné s řadou účastníků. Ať už šlo o lidi z různých míst republiky, tak třeba se senátorkou ODS Miroslavou Němcovou.
Byla to velká shoda náhod. Když reportér Aktuálně.cz přicházel na Staroměstské náměstí hodinu před začátkem demonstrace, jako vůbec první účastnici protestu potkal senátorku ODS Miroslavu Němcovou. Ještě před demonstrací plánovala zamířit za přáteli do nedaleké kavárny, kde měli sraz, aby se opět vrátili zpět.
Na otázku, jestli je správné, aby lidé takto chodili do ulic nedlouho po volbách, odpověděla, že v některých situacích lidé jinou možnost nemají. „Jestliže někdo jako občan cítí, že se neděje něco v souladu s jeho představami, tak co má dělat? On do parlamentu nemůže přijít, nemůže vystoupit, tak to nějakým způsobem chce dát najevo,“ reagovala senátorka, které letos končí mandát a rozhodla se ho už neobhajovat.
V politice jí aktuálně podle jejích slov vadí více věcí. Jednou z nich jsou už notoricky známé SMS zprávy, které posílal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) poradci prezidenta Petru Kolářovi a v nichž se pokusil Petra Pavla vydírat. „Sešlo se toho víc. Tato primární věc je pro mě důležitá, ale pro mě osobně je důležitější to, co souvisí s Andrejem Babišem. Tedy nevyřešený střet zájmů a podraz, který udělal,“ sdělila v narážce na to, že Babiš slíbil prezidentovi vyřešit tento střet v souladu se zákonem, což ale zatím neučinil.
„A vadí mi i to, jakým směrem otáčí Českou republiku od bezpečných spojenců: od evropských států, od NATO, od spojenců, kteří mají za základní hodnotu demokracii a svobodu. Přetáčí nás na stranu Ficova Slovenska anebo Orbánova Maďarska, potažmo Putinova Ruska. A to považuji za úplně nejnebezpečnější,“ prohlásila Němcová, která nebyla zdaleka jedinou opoziční političkou na demonstraci. Přišli také někteří její spolustraníci, stejně jako Piráti, zástupci STAN a další.
Po setkání se senátorkou se už Aktuálně.cz vydalo do davu lidí, kteří jmenovali řadu důvodů, proč přijeli například až z Ostravy, jihu Moravy či severu Čech. Často zmiňovali chování ministra a předsedy Motoristů sobě Petra Macinky, ale zdaleka to nebyl jediný důvod. Často kritizovali chování i dalších politiků nové vlády Andreje Babiše, jejich styl vystupování a rozhodování nebo se chtěli postavit za prezidenta Petra Pavla.
„Vadí mi hrubost, podpásovky a taková ta temná orientace nezápadním směrem,“ řekl například muž středního věku, který přijel s rodinou z Brna. Starší žena z Prahy jmenovala na prvním místě jako důvod přítomnosti podporu prezidenta. „Je prostě úžasný a navíc sexy,“ vyhrkla ze sebe s úsměvem.
Už vážnějším hlasem pokračovala v tom, že jí vadí chování Macinky, stejně jako poslance Motoristů Filipa Turka. „Je to hrůza. Jsem z toho hluboce znechucená a jsem znechucená i z toho, že mí vrstevníci 70 plus jsou ve velkém množství na této vládní straně, za kterou se stydím,“ tvrdila důrazně.
Prezidenta si pochvalovali také dva senioři, kteří přijeli z Mnichova Hradiště. „Po Havlovi jsme snad neměli lepšího prezidenta než toho současného. Je čestný, rovný, ve světě něco znamená,“ vyjmenovával jeden z nich a druhý přikyvoval.
Na dotaz, co říkají na jeho minulost, kdy byl členem komunistické strany, což mu část společnosti vyčítá, muži odpověděli podobně. „Kdo je bez viny, ať hodí kamenem, každý nějaký hříšek máme,“ vzpomněl jeden známý biblický výrok. „On vyrůstal v důstojnické rodině a jiný svět než ten komunistický v mládí nepoznal,“ omlouval ho druhý muž.
A podle organizátorů by tato demonstrace neměla být rozhodně poslední. Zástupci Milionu chvilek pro demokracii totiž oznámili termín dalšího protestu už za 14 dní. A lidé na otázku, jestli opět přijdou, odpovídali pozitivně.
„Ano, přijdeme,“ potvrdila například paní, která je učitelkou, a pochvalovala si i průběh demonstrace. „To, co se děje, je strašné. Učím občanskou výchovu a je strašně těžké dětem předávat nějaké hodnoty, když naši přední politici je nedodržují,“ svěřila se.
Další muž také tvrdil, že přijde znovu s tím, že by si přál demisi vlády. „Doufám, že to bude pokračovat. Bylo to skvělé, bylo to dobře zorganizované a jsme rádi, že jsme toho mohli být součástí,“ přidala se další účastnice a podobných odpovědí byla slyšet skutečně celá řada.