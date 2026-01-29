Přeskočit na obsah
Ústecký kraj

Poznáte osoby na fotce? 12 lidí bušilo a kopalo do mladíka, skončil se zlomeninami

Viet Tran

Teplice byly svědky brutální rvačky, která vyústila ve zlomeniny v obličeji. Na osmnáctiletého mladíka se ve výrazné přesile vrhla skupina asi 12 osob. Ta muže napadla pěstmi a kopanci. Po agresorech nyní pátrají strážci zákona, kteří zveřejnili několik jejich fotografií. „Žádáme svědky, kteří by mohli k věci cokoliv říci, aby se policistům přihlásili,“ uvedla mluvčí ústecké policie.

V Teplicích došlo k velké rvačce, napadený mladík skončil se zlomeninami v obličeji.
V Teplicích došlo k velké rvačce, napadený mladík skončil se zlomeninami v obličeji.Foto: KŘP Ústeckého kraje, Policie ČR
Ze středeční tiskové zprávy ústeckých policistů plyne, že k incidentu došlo už 21. listopadu loňského roku mezi 22. a 23. hodinou. Doposud se ale případ nepodařilo uzavřít – hledají se jak svědci, tak pachatelé.

Silově nevyrovnanou rvačku před teplickou restaurací U Veselého mandlu v Kollárově ulici měla vyvolat skupina asi 12 lidí. Po slovní rozepři napadla pěstmi i kopy osmnáctiletého mladíka, který se přesile pochopitelně nemohl příliš bránit.

Čerstvě plnoletý muž utrpěl nemalá poranění, včetně zlomenin v oblasti obličeje. Po bitce proto skončil na operačním sále.

Hledají se svědci

Policisté případ prověřují jako trestné činy výtržnictví a ublížení na zdraví. Při bitce byl pořízen krátký videozáznam a kriminalisté nyní potřebují ztotožnit osoby ze zveřejněných fotografií. Věří, že výslech těchto aktérů je nezbytný pro řádné objasnění celé události.

„Pokud někoho z nich poznáte, obraťte se na kteroukoliv policejní stanici nebo zavolejte na linku 158. Žádáme také svědky, kteří by mohli k věci cokoliv říci, aby se policistům přihlásili. Za spolupráci děkujeme,“ uvedla na závěr mluvčí ústecké policie Ilona Gazdošová.

