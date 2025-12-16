Vánoční fantom dopaden. Ukradl upečené cukroví, vajíčka, dvě kila těsta i cigarety

Lovosickým policistům se podařilo dopadnout zloděje, který se během několika dnů vloupal do paneláků. Jeho kořist? Poněkud sváteční – odcizil mix potravin a drobností, například upečené cukroví, ale také ingredience včetně pár desítek vajíček. „Vánoční fantom“ je nyní vyšetřován pro podezření z trestných činů souvisejících s vloupáním, v případě prokázání viny mu hrozí až tři roky vězení.
Série neobvyklých vloupání měla začít už 30. listopadu. Muž se měl ve čtyřech případech dostat dovnitř panelových domů „za pomoci blíže neurčeného předmětu“ a získat tak přístup do společných prostor. Z balkonů v mezipatrech se mu pak podařilo odcizit nemalou nadílku.
„Podle šetření měl zmizet především potravinářský materiál, a to 80 vajec, přibližně dva kilogramy těsta na cukroví, několik krabic s již hotovým cukrovím, dále dvě krabičky cigaret a jeden zapalovač. Škoda poškozením byla vyčíslena na 1500 korun, škoda odcizením na 5910 korun,“ přiblížil okolnosti případu mluvčí ústeckých policistů David Novák.
Netrvalo ovšem dlouho a policisté se dopátrali totožnosti vánočního zlodějíčka. I přesto, že podezřelý neustále měnil svůj úkryt, byl po konfrontaci zadržen. Policie to oznámila v pondělí.
Muž je nyní vyšetřován pro podezření z trestných činů souvisejících s vloupáním. V případě prokázání viny mu jako zkušenému recidivistovi hrozí až tři roky vězení.
Evropská komise zmírnila zákaz. Některé spalovací motory zůstanou i po roce 2035
Evropská komise zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh, se kterým dnes zástupci EK seznámili novináře, požaduje, aby se emise oxidu uhličitého (CO₂) u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno.
ŽIVĚVláda odmítla emisní povolenky i migrační pakt. Domácnosti mají platit míň za energie
Vláda dnes odmítla systém emisních povolenek ETS 2, které se vztahují na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a v silniční dopravě. Kabinet v usnesení uložil ministrům životního prostředí a průmyslu a obchodu hledat v EU podporu pro zrušení celého systému. Stát na sebe převzal i platby za obnovitelné zdroje.
Jak přežít v noční můře? Film Otec je mistrovské drama o vině, které neuniknete
Po premiéře na festivalu v Benátkách i v českých kinech vstoupilo filmové drama Otec i na platformu Netflix. Režisérka Tereza Nvotová se opírá o skutečnou a knižně vydanou kauzu, kdy otec zapomněl dítě v rozpáleném autě. Cílevědomý a uhrančivý snímek klade otázku, zda se dá po životní tragédii znovu začít žít.
"Jeden z nejlepších podpisů Bruins." Česká brankářská naděje už ohromuje i v zámoří
Hvězdný Jeremy Swayman se výkonnostně vrátil mezi elitu NHL, pro hokejový Boston to ovšem není jediná výborná zpráva ohledně brankoviště. Na klubové farmě v Providence totiž září mladý Čech Šimon Zajíček.
Magazín Musical America vyhlásil Jakuba Hrůšu dirigentem roku 2026
Americký magazín Musical America vyhlásil Čecha Jakuba Hrůšu dirigentem roku 2026. Kateřina Motlová v úterý za umělce sdělila, že Hrůša se tak umístěním v prestižním mezinárodním žebříčku zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti světové dirigentské historie napříč kontinenty.