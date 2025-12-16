Přeskočit na obsah
Benative
16. 12. Albína
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Ústecký kraj

Vánoční fantom dopaden. Ukradl upečené cukroví, vajíčka, dvě kila těsta i cigarety

Viet Tran
Viet Tran
Viet Tran

Lovosickým policistům se podařilo dopadnout zloděje, který se během několika dnů vloupal do paneláků. Jeho kořist? Poněkud sváteční – odcizil mix potravin a drobností, například upečené cukroví, ale také ingredience včetně pár desítek vajíček. „Vánoční fantom“ je nyní vyšetřován pro podezření z trestných činů souvisejících s vloupáním, v případě prokázání viny mu hrozí až tři roky vězení.

Vánoční cukroví
Zloděj odcizil nejen vánoční cukroví, ale i desítky vajíček.Foto: Shutterstock
Reklama

Série neobvyklých vloupání měla začít už 30. listopadu. Muž se měl ve čtyřech případech dostat dovnitř panelových domů „za pomoci blíže neurčeného předmětu“ a získat tak přístup do společných prostor. Z balkonů v mezipatrech se mu pak podařilo odcizit nemalou nadílku.

Související

„Podle šetření měl zmizet především potravinářský materiál, a to 80 vajec, přibližně dva kilogramy těsta na cukroví, několik krabic s již hotovým cukrovím, dále dvě krabičky cigaret a jeden zapalovač. Škoda poškozením byla vyčíslena na 1500 korun, škoda odcizením na 5910 korun,“ přiblížil okolnosti případu mluvčí ústeckých policistů David Novák.

Netrvalo ovšem dlouho a policisté se dopátrali totožnosti vánočního zlodějíčka. I přesto, že podezřelý neustále měnil svůj úkryt, byl po konfrontaci zadržen. Policie to oznámila v pondělí.

Muž je nyní vyšetřován pro podezření z trestných činů souvisejících s vloupáním. V případě prokázání viny mu jako zkušenému recidivistovi hrozí až tři roky vězení.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
FILE PHOTO: Motor Show in Brussels
FILE PHOTO: Motor Show in Brussels
FILE PHOTO: Motor Show in Brussels

Evropská komise zmírnila zákaz. Některé spalovací motory zůstanou i po roce 2035

Evropská komise zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh, se kterým dnes zástupci EK seznámili novináře, požaduje, aby se emise oxidu uhličitého (CO₂) u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno.

Reklama
Jakub Hrůša, dirigent, nový šéfdirigent, hudební ředitel, Česká filharmonie (ČF)
Jakub Hrůša, dirigent, nový šéfdirigent, hudební ředitel, Česká filharmonie (ČF)
Jakub Hrůša, dirigent, nový šéfdirigent, hudební ředitel, Česká filharmonie (ČF)

Magazín Musical America vyhlásil Jakuba Hrůšu dirigentem roku 2026

Americký magazín Musical America vyhlásil Čecha Jakuba Hrůšu dirigentem roku 2026. Kateřina Motlová v úterý za umělce sdělila, že Hrůša se tak umístěním v prestižním mezinárodním žebříčku zařadil mezi nejvýznamnější osobnosti světové dirigentské historie napříč kontinenty.

Reklama
Reklama
Reklama