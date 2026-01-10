Slibuje rekordy, v reálu má výmluvy. Přesto se CLA snaží dokázat, že elektromobil umí víc než sliby

Mercedes-Benz CLA EQ ukazuje, kam se elektromobilita značky za poslední roky posunula. Elektromobily Mercedesu totiž v posledních letech často narážely na rozpor mezi sliby a realitou. Nové CLA ale ukazuje posun jiným směrem – k autu, které funguje bez nutnosti neustálého plánování a kompromisů, i když ne vždy využije maximální technický potenciál.
Větší zadostiučinění si Mercedes nemohl přát. Po padesáti letech novináři zvolili za evropské auto roku právě novinku od třícípé hvězdy. A zdá se, že zaslouženě.
Působí jako auto, u kterého si značka dala záležet na tom, aby elektromobilita přestala být téma sama o sobě. CLA od třícípé hvězdy má zvláštní, lehce nenápadné kouzlo. I když se nově od prosince nabízí také s hybridní patnáctistovkou (viz test zde), jejíž motor se vyrábí v Číně, oslovit chce především špičkovou bateriovou technologií.
Nejde přitom o vůz, který by se snažil neustále upozorňovat na to, že je elektrický, ani o model, který by měl dokazovat technologickou převahu za každou cenu.
Spíš dává najevo, že elektromobil může fungovat jako normální auto pro každý den, jen s jiným druhem pohonu. A právě v tom je jeho hlavní síla. I když bylo navrženo primárně jako auto na baterky, jeho platforma umožňuje zástavbu benzinového hybridu, a tak si zkrátka zákazník vybere, co je mu bližší.
Už při prvním kontaktu je znát, že CLA je oproti předchozí generaci posunuto výš v oblasti zpracování i celkového dojmu. Interiér nepůsobí jako kompromis mezi designem a náklady, a jak by posměšní kritici řekli, není to už auto „jen“ pro ženy nebo ty, kdo si nenašetřili dost na manažerskou třídu E, nebo aspoň „céčko“. CLA je zkrátka dospělý, poctivě postavený Mercedes.
Panoramatická střecha, která je součástí standardní výbavy, dodává kabině vzdušnost a světlo, aniž by působila okázale. Podsvícený panel s animovanými hvězdami je výrazný prvek, ale v reálném provozu neruší a spíš podtrhuje atmosféru, než aby na sebe přitahoval přehnanou pozornost.
Materiály použité v interiéru jsou na dotek příjemné a působí hodnotně, a to i přesto, že velká část z nich je vyrobená z recyklovaných surovin. Udržitelnost tu není na úkor dojmu z kvality, což se u některých konkurentů stále úplně říct nedá.
Na výběr je ze tří elektrických verzí a testovaná 250+ EQ značí střed nabídky. Zrychlení je okamžité a plynulé, bez jakéhokoli zpoždění, a auto působí jistě při rozjezdech i při předjíždění. Elektromotor na zadní nápravě má dost výkonu na to, aby nebylo potřeba zrychlení jakkoli plánovat dopředu, a dvoustupňová převodovka zde hraje větší roli, než by se mohlo zdát.
Při klidné jízdě ve městě i při vyšších dálničních rychlostech převody pomáhají držet otáčky i spotřebu na rozumné úrovni. CLA nepůsobí nervózně, ani když se tempo zvýší, a zároveň si zachovává komfort, který od Mercedesu zákazníci očekávají.
Velkým tématem u každého elektromobilu je spotřeba a dojezd, a tady CLA příjemně překvapilo. V prosincových podmínkách, tedy bez ideální teploty a s běžným zimním provozem, se spotřeba ustálila na hodnotě 15,3 kWh na 100 kilometrů.
To je číslo, které by bylo dobré i v létě, natož v zimě. Při plném nabití se reálný dojezd pohyboval mezi 500 a 600 kilometry a ani při kombinaci města, okresních silnic a dálnice nebyl problém držet hodnoty, které umožňují bez obav vyrazit i na delší cestu. I když tabulka samozřejmě slibuje mnohem lepší výsledky…
CLA i tak nevyžaduje neustálé sledování procent baterie a dává řidiči pocit rezervy, což je u elektromobilu často důležitější než samotné maximální číslo dojezdu.
Nabíjení je oblast, kde se nejvíce ukazuje rozdíl mezi teorií a praxí. Mercedes sice u CLA 250+ EQ uvádí možnost nabíjení výkonem až 320 kW díky 800voltové architektuře, ale v reálném testu se nám na tuto hodnotu dostat nepodařilo.
Auto opakovaně hlásilo omezení způsobené teplotou baterie, a to přestože jsme zadali plánování nabíjení do navigace s 40minutovým předstihem. Také se „vymlouvalo“ na vyšší stav nabití, což vedlo k tomu, že nejvyšší zaznamenaný výkon se pohyboval těsně pod hranicí 200 kW. Po zhruba deseti minutách nabíjení výkon klesl ke 170 kW.
Přesto je potřeba dodat, že z praktického hlediska to nebyl zásadní problém. Nabíjení z 20 na 80 procent trvalo přibližně 18 minut a po této zastávce auto nabízelo dojezd přes 400 kilometrů. To jsou hodnoty, které už v běžném provozu znamenají krátkou pauzu na kávu, nikoli zdržení, které by měnilo plán cesty.
Mercedes-Benz CLA 250+ EQ
Motor: elektromotor vzadu, pohon zadních kol
Výkon: 200 kW / 272 k
Točivý moment: 335 Nm
Nejvyšší rychlost: 210 km/h
Zrychlení 0–100 km/h: 6,7 s
Využitelná kapacita baterie: 85 kWh
Spotřeba energie: 12,2–14,3 kWh/100 km
Nabíjecí výkon: 320 kW
Dojezd: 690–791 km (WLTP)
Rozměry (d/š/v): 4723/1855/1855 mm
Rozvor náprav: 2790 mm
Pohotovostní hmotnost: 1980 kg
Objem zavazadlového prostoru vzadu/frunk: 405/101 l
Cena od: 1 351 570 Kč
Jednou z nejsilnějších stránek CLA je však práce s navigací a plánováním tras. Systém patří k tomu nejlepšímu, co je dnes v sériových autech k dispozici. Nejen že navrhne trasu včetně zastávek na nabíjení, ale zároveň ukáže ceny jednotlivých nabíjecích stanic a dokáže spočítat náklady na energii.
Řidič tak přesně ví, kolik ho cesta bude stát a s jakým stavem baterie dorazí do cíle. V praxi to funguje překvapivě spolehlivě a především snižuje psychickou zátěž, která je s cestováním elektromobilem často spojená. CLA v tomto ohledu odvádí velkou část práce za řidiče a dělá to bez zbytečných komplikací.
Infotainment MBUX nové generace, postavený na systému MB.OS, je rychlý, přehledný a dobře reaguje. Některé funkce, jako rozpoznávání nálady řidiče, patří spíše k zajímavostem než k nezbytnostem, ale celek působí soudržně a nepřehlcuje. Ovládání je intuitivní a i po delší jízdě nepůsobí únavně, což je u moderních digitálních systémů stále poměrně vzácná vlastnost.
Celkově CLA 250+ EQ působí jako elektromobil, který už nepotřebuje obhajovat svou existenci. Špičkových nabíjecích hodnot jsme sice nedosáhli, ale ve skutečnosti to nevadilo. I tak jsou zastávky u dobíječek superkrátké, auto má víc než dostatečný dojezd a skvělé parametry. Jízdně je přesvědčivý, spotřebou příjemně překvapí a v oblasti navigace a plánování patří ke špičce.
Mercedes tímto modelem ukazuje, že elektromobil může být normálním, každodenně použitelným autem bez nutnosti zásadních kompromisů, a právě to z elektrického CLA dělá jeden z nejpřesvědčivějších elektrických modelů značky.
