Znásilnili ji, po pokusu o sebevraždu ochrnula. Noelia čekala na eutanazii 601 dní

Španělka Noelia Castillová Rámosová ve čtvrtek podstoupila eutanazii, která jí byla povolena navzdory dlouhému právnímu sporu s jejím otcem. Po několika případech znásilnění a následném pokusu o sebevraždu skokem z okna zůstala ochrnutá a trpěla silnými, chronickými bolestmi i psychickými problémy. Ve Španělsku jde o první případ eutanazie provedené kvůli psychickému stavu.
„Chci už v klidu odejít a přestat trpět,“ řekla Noelia Castillová několik dní před svou smrtí v rozhovoru pro španělskou stanici Antena 3.
Její případ vyvolal ve Španělsku rozsáhlou debatu jak mezi lidmi, kteří její rozhodnutí podporovali, tak mezi těmi, kteří se ji snažili od eutanazie odradit.
Znásilnění, pokus o sebevraždu a ochrnutí
Pětadvacetiletá Noelia v rozhovoru uvedla, že kořeny jejího rozhodnutí sahají do složitého dospívání, kdy se jí ve 13 letech rozešli rodiče. Později jí byla diagnostikována obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) a hraniční porucha osobnosti (HPO), nějaký čas také strávila v ústavní péči.
V rozhovoru se rovněž svěřila se třemi případy sexuálního zneužití. Jeden měl spáchat její bývalý partner, k dalšímu podle jejích slov došlo v nočním klubu, kde ji znásilnili dva muži, a třetí se odehrál v baru, kde ji napadli tři mladíci.
Po pokusu o sebevraždu ochrnula
Několik dní po druhém incidentu, v říjnu 2022, se pokusila o sebevraždu. Podle stanice Sky News tehdy pod vlivem kokainu vyskočila z pátého patra bytového domu poté, co se již dříve pokusila předávkovat léky.
Dívka pád přežila, zůstala však ochrnutá, odkázaná na invalidní vozík a podle lékařských zpráv trpěla silnými, chronickými bolestmi bez naděje na zlepšení. Právě to se stalo zlomovým okamžikem, který ji přivedl k úvahám o eutanazii.
„Mám velké problémy se spánkem a kromě toho trpím bolestmi zad a nohou,“ uvedla Noelia. Zdůraznila však, že rozhodnutí nevycházelo pouze z fyzického utrpení. „Můj život byl velmi temný. Neměla jsem žádné cíle, žádné plány, vůbec nic,“ dodala.
CNN píše, že přestože je asistovaná sebevražda ve Španělsku legální od roku 2021, pro Noelii podání žádosti znamenalo začátek dlouhého a složitého procesu, v rámci kterého se proti ní postavila její vlastní rodina.
Dlouhá cesta k eutanazii
Její žádost o eutanazii byla původně schválena odbornou komisí v Katalánsku v červenci 2024. Její otec Geronima Castillo však v srpnu téhož roku za podpory ultrakonzervativní náboženské organizace Abogados Cristianos zahájil právní spor ve snaze celý proces zastavit. Tvrdil, že jeho dcera není kvůli duševní nemoci schopna takové rozhodnutí učinit.
Dlouhý právní boj nakonec Noeliinu eutanázii odložil o 20 měsíců. Případ postupně prošel pěti soudními instancemi – soudem v Barceloně, Vrchním soudem Katalánska, Nejvyšším soudem, Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva.
Žádná z těchto institucí se však proti rozhodnutí mladé ženy nepostavila a všechny dospěly k závěru, že splňuje zákonné podmínky a je schopna se sama o ukončení svého života rozhodnout.
„Chápu, že je to otec a nechce přijít o dceru,“ řekla Noelia v rozhovoru. Přiznala však, že je z jeho postoje zmatená, protože k němu nikdy neměla blízký vztah. „Ignoruje mě. Tak proč chce, abych žila? Aby mě držel v nemocnici?“ dodala.
Dlouhý boj, který vedla, jí nakonec umožnil své rozhodnutí dotáhnout do konce. Ve čtvrtek se rozloučila se svou rodinou a požádala, aby poslední okamžiky svého života mohla strávit sama. Na zákrok čekala celkem 601 dní.
