Volkswagen skládá elektrický reparát. Čím se levný elektromobil odlišuje od Škody Epiq?

Nad elektrickým autem pro masy si výrobci dlouhou dobu lámali hlavu. V posledních měsících se ale zdá, že recept se konečně povedlo rozlousknout většímu množství z nich. Mezi nimi i Volkswagenu. Ten pro letošní rok chystá celou rodinu levných malých elektromobilů, po Škodě Epiq jsme teď dostali možnost projet se zamaskovaným prototypem Volkswagenu ID. Cross.
Je to jako poslední dílek do skládačky. Po Cupře Raval, Volkswagenu ID. Polo a Škodě Epiq ukázal Volkswagen zatím zamaskovanou verzi SUV ID. Cross. Ten je v podstatě dvojčetem Epiqu, se kterým bude také sdílet továrnu u španělské Pamplony (ID. Polo a Raval budou vyjíždět z Martorellu). Produkce má být rozdělená téměř 50 na 50, mírně více by ale alespoň zpočátku měly být misky vah nakloněny přece jen na stranu VW.
Neznamená to však, že by se poměry nemohly dynamicky měnit, ostatně popularita Škody Elroq by okřídlenému šípu mohla nahrávat.
Důležitým faktorem popularity ale bude hlavně nižší cena než u stávajících koncernových elektromobilů, ostatně proto VW rodinu malých modelů dělá. ID. Cross bude stát od asi 28 tisíc eur, v přepočtu zhruba 684 tisíc korun. U Epiqu zástupci značky pořád směřují někam k 25 tisícům eur, tedy asi 611 tisícům korun. Škodovka bude zkrátka o něco levnější.
Důvodů je více. Jak se dozvídáme od zástupců značky v upršeném Amsterdamu, jedním z nich je prostor pro ID. Polo. Malý hatchback by se totiž měl pohybovat okolo podobné sumy jako škodovka, od SUV s větším vnitřním prostorem je tak logicky potřeba nechat si trochu odstup. Aby existence dvou téměř stejných aut v nabídce jedné značky dávala smysl.
ID. Cross by měl vsadit i na trochu bohatší výbavu než Epiq, vidět je to třeba na nabíjení. Základní Škoda bude mít 50 kW, Volkswagen dá v ceně rovnou 90 kW.
Až na nabíjecí maximum u základního provedení ale větší technické změny oproti Epiqu nečekejte. ID. Cross tak bude dostupný s baterií o využitelné kapacitě 37 nebo 52 kWh. S menším akumulátorem je spojený 85- nebo 99kW elektromotor (výkonový rozdíl dělá jinak naladěný software, točivý moment je stejný), s větším pak 155kW elektromotor. Udávaný dojezd je 316, respektive 436 kilometrů.
Také ID. Cross stojí na nové verzi platformy MEB, která má pohon předních kol a kvůli úspoře kabeláže veškerou techniku včetně nabíjecího portu soustředěnou vpředu. Jenže zatímco u Epiqu to na budoucí pohon všech kol nevypadá, u Volkswagenu to tak striktně vyloučené není.
Prý rozhodně ne v horizontu měsíců, ale za několik let při modernizaci by na druhý elektromotor vzadu dojít skutečně mohlo. Záležet bude také na zákaznících a jejich preferencích.
Aby bylo technickým číslům učiněno zadost, dodejme ještě něco málo o nabíjení. Menší baterka s 37 kWh se dostane z 10 na 80 procent za 27 minut, větší s maximem 105 kW pak stejný progres zvládne za 24 minut. VW slibuje konstantní nabíjecí křivku, i proto poměrně krátký čas na dobití. AC nabíjení je vždy 11 kW a součástí standardu bude i funkce V2L s výkonem až 3,6 kW. Z baterky tak nabijete různé elektrické spotřebiče.
Překvapení za volantem
Ačkoliv auto, od něhož dostáváme klíčky, je pod silnou vrstvou kamufláže a také interiér je zakrytý šedou látkou, prý je už asi z 90 procent připravené do výroby. Ladit se budou detaily jako použité plasty, prošívání, některé materiály…
To nejdůležitější, tedy jak auto jezdí, už je ale skoro hotové. A tady ID. Cross zanechal opravdu dobrý dojem, protože se chová jako auto výrazně větší a dospělejší. Na délku má přitom „jen“ 4153 mm. Jedná se o elektrickou alternativu spalovacího SUV T-Cross.
Velmi příjemně dokázal prototyp překvapit komfortem podvozku, který ale přitom zvládá nadále předávat řidiči informace o povrchu vozovky. Není to tedy kompromis, kdy pohodlí vyměníte za jistotu v zatáčkách. Pomáhá zavěšení MacPherson vpředu a nová torzní příčka vzadu, oproti třeba ID. Polu specificky upravená pro SUV s vyšším těžištěm.
Inženýři také vyslyšeli některé hlasy volající po možnosti ovládání jedním pedálem. ID. Cross tuto možnost má a výsledkem je jedno z nejpříjemnějších naladění systému, jaké na trhu najdete. Auto dobržďuje velmi plynule a s citem, naladění brzd není přehnaně agresivní či trhané. Rekuperace samotná pak funguje ve dvou režimech intenzity, případně ji lze úplně vypnout. Pak auto příjemně plachtí, což se bude hodit hlavně na dálnici.
Testovaný prototyp měl pod kapotou nejsilnější 155kW elektromotor spolu s velkou baterkou. V takové kombinaci váží nejméně 1548 kilo. Vysoký výkon znamená, že je auto hbité a dynamické ve městě i mimo něj překážkou nejsou ani dálniční rychlosti. Přitom naladění je takové, že ani na kluzkém povrchu nebudete ale při přidání protáčet kola, což se některým elektromobilům s předním pohonem a vyšším výkonem občas děje.
Dalším pozitivním překvapením je vnitřní prostor. Podobně velký spalovací T-Cross je uvnitř trochu více stísněný, ID. Cross s rozvorem 2601 mm ho má totiž protažený o nezanedbatelných 50 mm. Znamená to, že za sebe si sednou pohodlně i dva dospělí, před koleny pořád zůstává určitá rezerva. Kufr má 475 litrů, o 20 litrů více než T-Cross. Část dělá velký prostor pod podlahou, kam bez problému dáte třeba nabíjecí kabely. A konečně se i elektrický model VW dočkal frunku, konkrétně s objemem 22 litrů.
Srovnání velikosti ID. Cross vs. T-Cross
ID. Cross
T-Cross
Rozdíl
Délka
4153 mm
4131 mm
+22 mm
Šírka
1794 mm
1772 mm
+22 mm
Výška
1581 mm
1559 mm
+22 mm
Rozvor
2601 mm
2551 mm
+50 mm
Zavazadlový prostor
475/1340 l
455/1281 l
+20/59 l
Pod silnou kamufláží jsme nakonec dostali i první ochutnávku interiéru, který těží z konceptu představeného už ID. Polem. Před řidičem jsou 10,25palcové budíky, uprostřed pak 12,9palcová obrazovka. Auto má kompletně nový software, který by měl běžet plynuleji, dostal vylepšenou navigaci a také možnost zvolit si retrodesign budíků i centrálního displeje. Lehce se tak vrátíte někam do 80. let. Toto se designérům rozhodně povedlo.
Zapomeňte také na lesklé černé plochy, ID. Cross působí velmi jednoduše, ale s tkaninou na palubní desce svým způsobem „útulně“. Nový je dvouramenný volant s fyzickými tlačítky ve čtvercích. Fyzické jsou i ovladače klimatizace, na dotykovou lištu současných modelů pomalu zapomeňte.
Jak ale zmiňuje mluvčí Volkswagenu Martin Hube, má to jedno zásadní ale. Testované auto bylo v nejvyšší výbavě Style, kterou poznáte třeba podle podsvícených emblémů značky nebo Matrix LED předních světel. A takové auto podle Hubeho cenovkou koketuje se 40 tisíci eury, v přepočtu je tak blízko milionové hranici. Bez dalších příplatků.
Světovou premiéru ID. Cross oslaví 15. července, předprodej by měl v Česku začít letos na podzim. První auta pak přijedou se začátkem příštího roku. K dispozici budou výbavy Trend, Life a Style. Základ nabídne jen 85 kW, obě vyšší verze výběr mezi 99 a 155 kW.
