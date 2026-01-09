Elroq byl blízko, nakonec ale vyšel naprázdno. Autem roku je po půl století Mercedes

Evropským autem roku se pro rok 2026 stal Mercedes-Benz CLA. Mezi sedmičkou finalistů porazil mimo jiné i český elektromobil Škoda Elroq. Ten si ale připsal nejlepší výsledek značky s okřídleným šípem, když skončil na druhém místě.
Porota složená z motoristických novinářů z 23 evropských zemí – za Česko je to šéfredaktor magazínu Automobil Jiří Duchoň – vybírala ze sedmi automobilů. Byly mezi nimi Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 a Škoda Elroq.
Mercedes-Benz CLA získal 320 bodů a je to po 52 letech první auto s trojcípou hvězdou, které získalo prestižní ocenění. „Jsem strašně šťastný a všem novinářům děkuji za jejich volbu. Je to novinka hned třikrát: na nové platformě, s 800V architekturou a novým softwarem,“ řekl přímo na pódiu viceprezident značky Oliver Löcher.
CLA vyhrálo přesvědčivě, o 100 bodů před Škodou Elroq. Třetí Kia EV4 získala 208 bodů, Citroën C5 Aircross 207 bodů, Fiat Grande Panda 200 bodů, Dacia Bigster 170 bodů a poslední Renault 4 získal od novinářů 150 bodů. Připomeňme, že loni se vítězem ankety stal Renault 5.
Postupné zveřejňování výsledků bylo dramatické jen v úvodu. Následně se Mercedes-Benz CLA dostal rychle do vedení a začal sbírat dílčí prvenství. Povedlo se mu totiž přesvědčit porotce ve velkých zemích: Německu a Velké Británii, od nichž získal velký počet bodů.
Elroq dali na první místo novináři z Rakouska, Norska a Švýcarska. Český novinář Jiří Duchoň dal na první místo se šesti body Mercedes CLA, na druhé Škodu Elroq s pěti body a na třetí Dacii Bigster a Fiat Grande Panda shodně se čtyřmi body.
Vítěze vyhlásili organizátoři v pátek 9. ledna u příležitosti začátku bruselského autosalonu. Tam se vyhlášení vítěze ankety Car of the Year přesunulo ze ženevského autosalonu, který před několika lety skončil.
Sedmička finalistů reprezentuje průřez napříč automobilovým trhem od levnějších modelů se spalovacím motorem až po prémiový elektromobil. „Tento výběr odráží současný vývoj celého segmentu. Zatímco třeba v ročníku 2022 bylo šest ze sedmi vozů plně elektrických a předloni se do finále dostaly čtyři elektromobily, letos jsou jen tři: Kia EV4, Renault 4 a Škoda Elroq. Nutno ale dodat, že také typy Citroën C5 Aircross, Fiat Grande Panda a Mercedes-Benz CLA mají své čistě elektrické modely,“ řekl při zveřejnění finálové sedmičky, která vzešla z celkem 35 aut, Jiří Duchoň.
Ve finále měl každý porotce k dispozici 25 bodů, jednomu autu jich mohl udělit maximálně deset a body musel udělit minimálně mezi pět ze sedmi finalistů.
ŽIVĚSilné sněžení v Česku: Doprava v části země stále kolabuje, problémy hlásí dálnice
Od pátečního rána postupuje od jihozápadu přes západní Čechy k severovýchodu pásmo intenzivního sněžení, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Sněžení a nízké teploty komplikují dopravu v řadě krajů, silničáři jsou v terénu a policie hlásí první nehody. Meteorologická výstraha platí v některých regionech do 11:00.
Macinku na Ukrajině přivítaly ruské rakety. Přinášíme podrobnosti přímo z Kyjeva
Byla to rychlá akce. Krátce poté, co ukrajinský ministr zahraničí pozval svůj český protějšek na návštěvu Ukrajiny, Petr Macinka (Motoristé) vyrazil na cestu, na níž ho Aktuálně.cz doprovází. Ministrův příjezd do Kyjeva v pátek ráno zkomplikoval útok ruských raket a dronů. S ukrajinskými politiky se setká ve chvíli, kdy se vztahy obou zemí s příchodem vlády Andreje Babiše (ANO) mění.
ŽIVĚNerespektuje právní řád. Prezident napsal Babišovi, proč odmítá jmenovat Turka
Žádné ojedinělé excesy. Filip Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči právnímu řádu, napsal prezident Pavel v dopise Babišovi, proč odmítl Turka jmenovat ministrem.
ŽIVĚRusové pokračují v masivních leteckých úderech. Údajně nasadili i nadzvukový Orešnik
Rusko v noci na pátek podniklo další rozsáhlé útoky na Ukrajinu, při nichž podle úřadů zahynuli nejméně čtyři lidé a desítky dalších byly zraněny. Moskva tvrdí, že nasadila i novou nadzvukovou střelu Ořešnik při útoku, který měl být reakcí na údajný pokus o útok Ukrajinou na konci loňského roku, Kyjev to ovšem popírá.