"Vypadá to jako z roku 1995." Šéfdesignér Mercedesu se tvrdě opřel do konkurence

Interiér studie supersportovního vozu Audi Concept C má jen malý středový displej, který je navíc ukrytý uvnitř přístrojové desky.
Audi Concept C se letos představil na IAA v Mnichově.
Neue Klasse iX3 od BMW má úzký displej táhnoucí se pod oknem.
Neue Klasse v sériové podobě, v prodeji se objeví v prvních měsících příštího roku. Zobrazit 7 fotografií
Foto: Mercedes-Benz
Jakub Stehlík Jakub Stehlík
před 16 minutami
Nit suchou nenechal na interiérech Audi a BMW vedoucí designu automobilky Mercedes-Benz Gorden Wagener. Poté co se prošel po letošním mnichovském autosalonu, neodpustil si jízlivé poznámky k novince BMW iX3 i studii Audi Concept C.

Wagener v 90. letech působil v koncernu Volkswagen, jeho příkré vyjádření ke značce Audi tedy zaskočilo i samotné redaktory Top Gearu. Ti mu na mnichovském autosalonu položili zdánlivě nevinnou otázku: Co si myslí o nových interiérech konkurence?

