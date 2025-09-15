"Vypadá to jako z roku 1995." Šéfdesignér Mercedesu se tvrdě opřel do konkurence

Wagener v 90. letech působil v koncernu Volkswagen, jeho příkré vyjádření ke značce Audi tedy zaskočilo i samotné redaktory Top Gearu. Ti mu na mnichovském autosalonu položili zdánlivě nevinnou otázku: Co si myslí o nových interiérech konkurence?
"Působí, jako by vznikl v roce 1995," nebral si Wagener servítky, když mluvil o interiéru Audi Concept C. "Vždycky jsem byl velkým fanouškem analogových věcí, ale displej ignorovat nemůžete. Když máte malou obrazovku, jako byste tím říkali 'gratuluji, sedíte v malém autě'."
Wagener zároveň připustil, že jde o koncepční vůz pro specifickou skupinu zákazníků, takže by nemuselo vadit, kdyby auto postavili tímto způsobem. "Ale pro mainstream nebude návrat výhradně k tlačítkům fungovat," přisadil si.
Vedoucí designér Mercedesu současně věří, že budoucnost aut je v hlasovém ovládání. "Ale i tak chcete mít na obrazovce vizuální reference nebo si chcete pustit film a podobně. Takže ano, potřebujete velké obrazovky."
Wagenerovi není po chuti ani způsob, jakým palubní desku navrhlo BMW pro svou "Neue Klasse" iX3. Konkrétně se mu nezdá úzký displej, který lemuje spodní okraj čelního skla. "Musím říct, že toho nejsem velkým příznivcem, protože je tak daleko, že je těžké z něj číst, všechno na tomto displeji se jeví menší. Navíc k tomu potřebujete extra ovládání na jiné obrazovce, takže jde o docela složité řešení, protože máte informace na jiných úrovních. Navíc si nemyslím, že je to intuitivní."
Rozpaky nad úzkým displejem BMW shrnul Gorden Wagener na stránkách magazínu Top Gear takto: "Možná si myslí, že je to progresivní, a zřejmě to milují, jinak by to nedělali. Ale já o tom přesvědčený nejsem."
Ještě že si šéfdesignér Mercedesu při vší té kritice nevzpomněl na interiér elektrické Škody Vision O, která byla v Mnichově rovněž k vidění, pro Mercedes však patrně nepředstavuje přímou konkurenci. Elektrický kombík totiž přišel s kombinací obou věcí, pro které nemá Wagener pochopení: Malou obrazovkou ve středu přístrojové desky i horizontálním úzkým displejem pod oknem, jak to má propírané BMW.