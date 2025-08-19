Dokáže auto skutečně zabránit nehodě při couvání? Test ukázal propastné rozdíly

Německé statistiky nehodovosti mluví za sebe. Každá čtvrtá srážka s chodcem se odehraje u zadní části vozidla a podle dat tamní pojišťovny Allianz představují nehody při parkování nebo manévrování škody ročně 4,5 miliardy eur.
ADAC přitom na základě svého posledního srovnávacího testu tvrdí, že celá řada moderních aut na palubě vozí techniku, která možná polovině podobných nehod dokáže zabránit. Jedná se o automatické nouzové brzdění (AEB) při couvání.
Funguje na základě dat z klasických ultrazvukových parkovacích senzorů (detekce blízkých překážek), radarových senzorů, které standardně hlídají mrtvý úhel a dokážou překážky odhalit na delší vzdálenost, a také kamer. Jakmile systém detekuje překážku - statickou, nebo třeba jiného účastníka silničního provozu, který křižuje dráhu při vyjíždění z příčného stání -, šoféra upozorní a v případě potřeby auto samo zastaví.
Jeho význam podle autoklubu také roste s tím, jak se zhoršuje výhled z moderních aut vzad: vadí vysoká linie oken, tlusté sloupky karoserie i velké opěrky hlavy.
V rámci srovnání ADAC vyzkoušel deset aut: BMW X3, Ford Puma, VW Tiguan, Volvo EX30, Hyundai Ioniq 5, Mercedes třídy E, Škodu Enyaq (před faceliftem), BYD Seal, Renault 5 a Teslu Model Y (před faceliftem).
Přichystal si pro ně tři situace, při všech auta vyparkovávala z řady obsazených kolmých stání, řidič tak měl zakrytý výhled šikmo dozadu. V prvním případě musela včas zastavit před procházejícím, resp. stojícím chodcem, ve druhém před stojícím autem, resp. dětským odrážedlem a ve třetím před projíždějícím cyklistou. Testy se prováděly ve dvou rychlostech: čtyři a osm kilometrů za hodinu.
Čtyři z deseti testovaných aut se dokázaly s uvedenými situacemi vypořádat na jedničku s hvězdičkou. BMW, Ford, VW a Volvo vždy spolehlivě zastavily, a zabránily tak zraněním nebo škodám na majetku (v Německu vzniká 40 % nehod při parkování nacouváním do jiného auta nebo statické překážky).
Dobře si vedly i Hyundai i Mercedes, které měly jen problém v situaci s dětským odrážedlem. Hyundai začal při vyjíždění ve vyšší rychlosti brzdit příliš pozdě, Mercedes odrážedlo nedokázal vůbec rozeznat. Uspokojivé výsledky předvedla i "předfaceliftová" Škoda Enyaq, jejíž asistent ale zasahuje relativně pozdě, a tak nedokázal vždy zabránit kolizi.
Zásadní nedostatky ukázal jen čínský BYD, který nereaguje na chodce stojícího za vozidlem nebo statickou překážku, francouzský Renault, který zase jen varuje před chodci nebo cyklisty křižujícími dráhu vozidla, ale sám nezastaví, a Tesla Model Y.
SUV amerického výrobce získalo jen s odřenýma ušima známku dostatečná, protože jen zřídka dokázalo zabránit srážce, systém začal brzdit příliš pozdě. Ostatně, jak cituje ADAC z manuálu Tesly, její systém má primárně zabránit nehodám před vozidlem a při couvání je jeho funkčnost omezená.
"Náš test dokazuje, že na trhu jsou systémy, které umí v celé řadě případů zabránit zbytečným nehodám a které navíc nejsou cenově příliš nákladné. Výrobci automobilů by je podle našeho názoru měli montovat standardně a vidíme i prostor pro softwarové updaty, protože potřebný hardware již celá řada moderních aut má na palubě," tvrdí mluvčí ADAC Fabian Faehrmann. Autoklub se podle něj bude zasazovat o to, aby tyto asistenty byly povinné podobně jako klasické nouzové brzdění.