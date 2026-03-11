Konečně elektro, které by mohli chtít i Češi. Prolezli jsme Renault s nečekanou cenou

Stačily dva roky a ulice francouzských měst zcela zaplavily Renaulty 5. Zákazníci slyší na přesně trefený mix retrodesignu, dostatečného dojezdu a díky štědrému dotačnímu systému i atraktivní cenovky. Renault by teď chtěl podobnou elektrickou vlnu zopakovat s moderní reinkarnací Twinga, která láká i na cenu bez pobídek. Důkladně jsme proto auto prozkoumali.
Zatímco Francouzi se dočkají už na jaře, do Česka se nový Renault Twingo nepodívá dříve než na konci letošního roku. Potenciál jednoho z největších evropských trhů je zkrátka násobně větší. Znamená to také, že Twingo se brzy objeví u francouzských prodejců a k vidění je i ve vlajkovém showroomu značky na pařížské třídě Champs-Elysées.
Při bezprostředním kontaktu přitom vypadá Twingo snad ještě lépe než na fotografiích. O světlech, úzké masce nebo imitaci někdejších nasávacích otvorů spalovací první generace na kapotě toho bylo napsáno už mnohé. Renaultu se zkrátka povedlo dotáhnout retrodesign k naprosté dokonalosti. Právě v pařížských ulicích přitom můžete porovnávat: první generace malého vozu je v nich zastoupená opravdu hojně.
Překvapí také velmi krátké převisy karoserie v kontrastu s dlouhým rozvorem. Dlouhým samozřejmě na poměry třídy těch nejmenších aut, ačkoliv 2493 mm překonává dokonce třetí generaci Fabie. A to má Twingo na délku sotva 3,8 metru.
A na prostoru před koleny vzadu je protažený rozvor náprav překvapivě znát. Rozhodně je v Twingu více místa než u jiných městských elektromobilů jako Dacia Spring nebo Leapmotor T03. Vzadu jsou jen dvě místa, sedáky i opěradla jsou překvapivě dělené, což má prozaický důvod.
Zadní sedadla je totiž i v základní výbavě možné posouvat dopředu a dozadu jako u úplně prvního Twinga. Ve vyšší výbavě Techno to doplňuje ještě sklopné opěradlo spolujezdce. S variabilitou tak Twingo problém mít nebude. Horší je to vzadu s prostorem nad hlavou, toho má asi 180 cm vysoký člověk spíše pomálu. Naopak vepředu najde pozici za volantem překvapivě rychle a na rozdíl od zmíněných konkurentů dokonce bez výraznějších kompromisů.
Místu vzadu pak zdatně konkuruje zavazadlový prostor. Má vyšší nakládací hranu, ale 260 až 360 litrů podle polohy sedadel je více než slušné číslo. I když se 50 litrů schovává pod podlahou. Po sklopení opěradel vznikne velký schod, což ale v cenové hladině Twinga není nic neobvyklého. Objem přitom naroste na 1010 litrů.
Vzhledem k základní ceně v přepočtu asi 476 tisíc korun – což by z Twinga učinilo jeden z nejlevnějších elektromobilů na trhu – příliš nepřekvapí interiér vyskládaný tvrdými, ne ale lacinými, plasty. Rozbít se to snaží dekorační plocha před spolujezdcem nebo lišta v barvě karoserie ve dveřích. Zajímavý potisk pak může dostat volič automatu pod volantem.
Palubní deska je jinak směs ovladačů známých z různých renaultů a dacií. Stejně ale zaujme několik věcí. Třeba pod volantem jsou pádla pro nastavení rekuperace, která s aktuální modernizací dostává i R5. K dispozici bude také ovládání jedním pedálem. Sedmipalcové digitální budíky mají jednoduchou grafiku, multimediální systém pak má v obou doposud ve Francii dostupných výbavách 10,1palcovou obrazovku.
Vyšší verzi poznáte podle integrovaných služeb včetně navigace Google. To je známé už z dražších renaultů. Vizuálně vyšší výbavu poznáte třeba podle zatmavených zadních bočních oken a žraločí ploutve místo klasické antény. Hravá je čalouněná stropnice se vzorem, naopak barevný koberec působí jako něco, co přišlo rovnou z 90. let. Podobně jako gigantické tlačítko výstražných blinkrů vedle ovládání klimatizace. A z dacií pochází háčky YouClip na různé příslušenství. Standardem jsou tři na různých místech v kabině.
Vyloženě pak překvapilo provedení vnitřních klik dveří, které je podobné jako ve druhém Volkswagenu T-Roc. Je to vlastně dost nenápadná malá páčka, kterou budete asi chvíli hledat. Ale na loketní opěrce ve dveřích opravdu je. Že se někde šetřit muselo, kromě plastů ukazují třeba také vyklápěcí zadní okna namísto klasického stahování.
Zatímco prošmejdit staticky jsme si Twingo mohli skutečně detailně, na jízdní dojmy je potřeba si ještě počkat. A tak lze přidat hlavně „suchá“ čísla. Nejvyšší výkon elektromotoru vpředu, platforma je jinak stejná jako u R5 či R4, je 60 kW, točivý moment je 175 Nm. Jediná dostupná verze má 27,5kWh LFP baterku s dojezdem až 263 km.
Nabíjení je možné nejvýše 50 kW, pak se z 10 na 80 procent dostane baterka za zhruba půlhodinu. Jenomže DC nabíjení je ve Francii součástí volitelného balíčku spolu s 11kW obousměrnou palubní AC nabíječkou (znamená to funkci V2L). Standardem je pouze 6,6 kW AC nabíjení. Nicméně opět platí, že mezi nejlevnějšími elektromobily je volitelné DC nabíjení běžnou věcí.
Základní cena je ve Francii už zmíněných 19 490 eur, asi 476 tisíc korun, za výbavu Evolution. Ta obsahuje třeba manuální klimatizaci, multimediální systém s rádiem se dvěma reproduktory a integrací Android Auto či Apple CarPlay, zadní parkovací senzory, multifunkční volant, LED světla nebo 16palcová ocelová kola s kryty.
Vyšší výbava Techno za 21 090 eur, asi 515 tisíc korun, přidává automatickou klimatizaci, navigaci a služby Google, rádio se šesti reproduktory, bezklíčové odemykání a startování, couvací kameru, adaptivní tempomat nebo možnost ovládání jedním pedálem.
Francouzi nicméně mají štědrý dotační systém, a protože Twingo se vyrábí ve Slovinsku v Novom Mestě, je lehké a má nízkou cenu, sáhne si na nejvyšší příspěvek od 3620 až do 5740 eur (asi 88 až 140 tisíc korun). Podpora je odstupňovaná podle příjmu domácnosti. Čistě teoreticky tak je možné koupit nové Twingo ve Francii v přepočtu za sumu mírně převyšující 330 tisíc korun.
