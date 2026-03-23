Změny, po nichž zákazníci volali. Jedna novinka ale u elektrických Škodovek nepotěší

Příchod nejlevnější elektrické Škody Epiq se rychle blíží, stávající SUV do zásuvky Elroq a Enyaq ale ještě před tím přiváží několik novinek. Takových, které dostane i malé SUV. Jsou to přitom věci, po nichž zájemci volali už delší dobu: nově tak elektrické Škody pomůžou třeba při výpadku proudu, kabely už navíc nebudou zabírat místo v kufru.
Už v červenci Škoda definitivně strhne plachtu z malého elektrické SUV Epiq, které by v nejlevnější verzi mělo atakovat cenovou hranici 600 tisíc korun. Navzdory tomu má ale prvky, které doposud elektromobily s okřídleným šípem neměly: třeba frunk, tedy přední zavazadlový prostor, nebo funkci V2L. Ta umožňuje přímo z baterky auta nabíjet elektrospotřebiče, a třeba při výpadku proudu dokáže pomoci s chodem některých přístrojů.
S přicházející modernizací se obou prvků, a několika dalších novinek, dočkají i Elroq a Enyaq. Třeba frunk doposud auto mělo jen díky dodatečné montáži neoriginálního příslušenství. Teď se prostor pod kapotou dočká smysluplnějšího využití už z výroby.
Jeho objem bude u obou SUV 21 litrů, kapota se navíc dočká plynových vzpěr. Manipulace s ní tak bude jednodušší.
Pro využití funkce V2L dostanou Elroq i Enyaq speciální adaptér pro napájení přímo z nabíjecího portu. Eventuálně bude možné nabíjet třeba gril nebo externí baterie i z 230V zásuvky v zavazadlovém prostoru. Ta je také novinkou modernizace.
Lepší životnost, pomalejší nabíjení
U baterie, tentokrát ale té v útrobách auta, ještě chvíli zůstaneme. Základní Elroq a Enyaq 60 mají totiž nově akumulátor s chemií LFP, který se vyrábí přímo v Mladé Boleslavi. Ten je levnější a zároveň by měl mít delší životnost. Nicméně využitelná kapacita klesla z 59 na 58 kWh (nominální pak ze 63 na 61 kWh), snížil se i maximální nabíjecí výkon. Ze 165 kW klesl na 105 kW, doba potřebná k nabízí z 10 na 80 procent se tak podle automobilky protáhla z 24 na 26 minut. O případné změně dojezdu zatím Škoda mlčí.
Ostatní verze s větší baterkou, která má využitelnou kapacitu 77 kWh, mají nově jednotný nejvyšší nabíjecí výkon 165 kW. Třeba pro provedení 85 s jedním elektromotorem to znamená navýšení, pro čtyřkolky 85x a RS ale mírné snížení nabíjecího maxima. Křivka by se ale měla změnit jen nepatrně, protože z 10 na 80 procent se všechny verze s větší baterkou dostanou shodně za 29 minut.
V porovnání se současným stavem to znamená prodloužení udávaného času o minutu, respektive tři minuty v případě provedení RS.
Spolu s baterií došlo i k mírným úpravám výkonu elektromotoru. Elroq a Enyaq 60 tak mají nově 140 místo 150 kW. Provedení 85 zůstalo na 210 kW, verze 85x si polepšila o 10 kW na 220 kW a RS má nadále 250 kW. Podepsalo se to na dynamice: základní verze je ve sprintu na 100 km/h pomalejší o půl vteřiny, naopak verze 85x si polepšila o tři, respektive čtyři desetiny vteřiny v případě Enyaqu.
S pohonem je pak spojená i možnost ovládání jedním pedálem. Rekuperace v režimu B totiž dostane ještě druhý silnější režim.
Úplně nový infotainment
Úplně nový bude od poloviny roku multimediální systém obou aut založený na platformě Android. Elektrická SUV ho dostanou jako první škodovky vůbec. Přinést by měl nový vzhled i intuitivnější ovládání, včetně možnosti stahovat do auta externí aplikace jako YouTube nebo Spotify. Navigace pak dostane integrovanou nabíjecí službu Škoda Powerpass, autorizovat nabíjení by tak mělo jít přímo z auta. Do stávajících aut nový systém nahrát nepůjde, exkluzivně ho tedy dostanou až nově vyrobené kusy.
Z novinek uvnitř ještě vypíchněme chlazenou bezdrátovou nabíječku chytrých telefonů s výkonem až 25 W.
Podobně jako třeba vozy Tesla bude díky digitálnímu klíči možné Elroq a Enyaq odemykat pomocí aplikace v chytrém telefonu. Samotná aplikace by měla nabídnout nově i podrobnější data o jízdě.
A konečně dojde i na změny ve výbavě. Konkrétně sada Asistované jízdy 3.0 by díky novým a modernizovaným radarům a senzorům a rozšířeným online službám měla přinést přesnější vedení v jízdním pruhu, plynulejší regulaci rychlosti a širší bezpečnostní funkce. Nouzový asistent byl vylepšen o automatickou změnu jízdního pruhu, na dálnici tak dokáže v případě zdravotních komplikací řidiče navést vůz do odstavného pruhu.
Vylepšení se dále dočkaly asistent průjezdu křižovatkou, který dokáže detekovat automobily, motocykly, cyklisty i uživatele elektrokoloběžek přijíždějící z boku, asistent pro předjíždění nebo rozpoznávání únavy řidiče. Řízení vnějšího osvětlení nově přidává mezistupeň pro denní světelné podmínky se sníženou viditelností, například při silné oblačnosti, za svítání nebo za soumraku, kdy se spolu se světly pro denní svícení aktivují také zadní světla.
Jak se změny promítnou do cen, zatím Škoda neuvádí. Stávající Elroq 60 začíná na 882 tisících korunách, Enyaq 60 pak na 1,015 milionech, respektive 1,075 milionech korun jako kupé.
