Auto

Když šířka motoru znamená všechno. Hybridní CLA jsme zkoušeli tam, kde končí silnice

CLA se nově nabízí nejen jako elektromobil, ale i s hybridem.
Vyrazili jsme modely otestovat do rakouských Alp. Počasí ale chvílemi nebylo zrovna ideální.
Sedí na nové platformě MMA, která neumožňuje zástavbu dieselového pohonu.
Displej před spolujezdcem je za příplatek. Když by se na něj podíval řidič za jízdy, ztmavne. Zobrazit 29 fotografií
Foto: Mercedes-Benz
Eva Srpová Eva Srpová
před 4 hodinami
CLA je jednou z nejdůležitějších novinek značky Mercedes-Benz v tomto roce. Elektrické verze už se prodávají, nyní ale startuje zásadní novinka - hybridní pohon, který má tvořit jádro nabídky. Vyzkoušeli jsme ho v podmínkách, kde vynikne jak technika, tak charakter auta. V rakouských Alpách.

Alpské sedlo Timmelsjoch, přes které vede oblíbená silnice motorkářů i nadšených "autíčkárů", je v zimě zavřené. Ve výšce 2200 metrů nad mořem je na scénické silnici až moc závějí. Oblaka rozvířeného sněhu ale v prosinci pravidelně rozrážel den co den konvoj nových Mercedesů. Až na hranici mezi Rakouskem a Itálií, odkud by (prý) bylo krásně vidět až italské Merano.

Jízdy se skvadrou nových CLA s pohonem všech kol měly ukázat nejen design a technologie, ale hlavně úplně nové hybridní varianty, jejichž prodej značka právě spustila. 

CLA je pro značku v této třídě klíčovým modelem. Staví na nové platformě MMA, která dovoluje zástavbu jak elektrických verzí, tak i benzinového motoru s hybridní technologií. Diesel v nabídce není, nevešel by se. Tato platforma mimochodem podpírá nejen nejmenší sedan, ale také další modely z rodiny Mercedesu, konkrétně SUV GLB, které značka představila tento týden a rovněž i plánované GLA. 

Elektrické CLA už na trhu je a zákazníci si ho můžou běžně objednávat, zatímco hybridní verze se právě rozbíhají a automobilka si od nich mnoho slibuje. Nejde o doplněk nabídky, ale o plnohodnotnou větev. Má přilákat řidiče, kteří nechtějí řešit nabíjení a pravidelně absolvují delší trasy.

CLA umí emocionálně zaujmout. Silueta je mimořádně čistá, dlouhé bezrámové dveře a nízká střecha vytvářejí dojem sportovního kupé, zatímco široká záď a výrazná světla mu dodávají technickou autoritu. Hybrid má oproti elektrické variantě se zaslepenou maskou klasické řešení přídě, které autu sluší. Přední "gril" totiž zkrášlují drobné hvězdy také, jen nesvítí.

I bez slunce a výhledu působila auta na Timmelsjochu jako výrazné objekty, které přirozeně přitahují pozornost. Zvlášť ta v červeném laku, která na sněhu vyniknou.

Kabina je typicky uhlazená, jde o designově čisté řešení, pečlivé materiály a technologie integrované tak, aby působily jako jeden celek. Mercedes se chlubí tím, že CLA má nový multimediální systém s hbitější odezvou. Za příplatek je možné mít druhý displej před spolujezdcem, který může sledovat třeba seriály nebo videa na YouTube. A kdyby na něj oči řidiče přece jen zabloudily, okamžitě potemní, aby se soustředil na jízdu.

Nová hybridní patnáctistovka, která se objevuje jak v CLA, tak novém GLB a plánovaném GLA.
Nová hybridní patnáctistovka, která se objevuje jak v CLA, tak novém GLB a plánovaném GLA. | Foto: Eva Srpová

A teď to podstatné - hybridy. CLA používá hybridní techniku nové generace, jejímž středobodem je čtyřválec M 252 o objemu 1,5 litru. Tento motor pracuje v Millerově cyklu, což znamená brzké zavírání sacích ventilů, vysoký kompresní poměr a celkově lepší tepelnou účinnost.

Motor je lehký, má celohliníkový blok, částečně integrované výfukové potrubí a turbodmychadlo se segmentovanou turbínou, které pomáhá rychlejší reakci na plyn a má údajně zajistit nižší spotřebu.

Turbodmychadlo se segmentovanou turbínou

Jde o chytrý detail, který zajistí, že motor reaguje rychleji a má lepší účinnost. Klasická turbína v turbodmychadle má pevný tvar a velikost. Výfukové plyny do ní proudí pořád stejně, takže když chcete rychlou reakci, potřebujete malou turbínu, ale když chcete vysoký výkon, hodí se větší.

Segmentovaná turbína je způsob, jak zkombinovat výhody obou řešení. Kanály směřují plyny do turbíny lépe usměrněně a pod větším tlakem, takže se turbína roztáčí rychleji, motor reaguje svižněji při malém zatížení, protože se turbo probouzí dřív. Zároveň ale turbína umí zvládat i vyšší objem plynů při plném výkonu, takže motor nemusí trpět nedostatkem vzduchu ve vyšších otáčkách.

Ve výsledku je to něco jako "turbo, které umí být malé i velké zároveň", aniž by se muselo fyzicky měnit. Pro řidiče je efekt jednoduchý, motor reaguje svižněji, méně váhá při přidání plynu a zároveň je úspornější, protože turbína pracuje v ideálních podmínkách častěji než u klasického řešení.

"Velikost motoru byl zásadní vstupní parametr, který jsme řešili, bylo jí podřízeno všechno. Z hlavy vám teď neřeknu jeho šířku, ale podívejte se na něj, je opravdu subtilní," říká Benedikt Tacke, vedoucí vývoje pohonných systémů v Daimler AG a vyzdvihuje kompaktnost jednotky, která zabírá minimum místa. 

Motor vyvíjeli pro celou rodinu Mercedesů na této platformě, tedy jak CLA, tak GLB i GLA. "Vývoj probíhal v Německu, motor samotný se vyrábí v Číně," dodává.

Jedná se o hybridní jednotku s elektromotorem integrovaným přímo do osmistupňové převodovky. Kompaktní celek čerpá energii z 48voltového lithium-iontového akumulátoru s kapacitou až 1,3 kWh.

V nabídce jsou tři motorizace a k tomu dvě z nich jsou vedle pohonu předních kol nabízené také jako čtyřkolky. Základ zastává CLA 180 (výkon 100 kW + 22 kW od elektromotoru), střední cestou jde CLA 200 (120 kW + 22 kW) a vrcholem je CLA 220 (140 kW + 22 kW).

Spotřeba je dle tabulek lákavá, pohybuje se od 4,9 l (CLA 180) do 5,3 litru u 220 4Matic. Reálnou běžnou spotřebu se nám nepodařilo změřit, jízdy s čtyřkolkami v horách nejsou zrovna reprezentativní příklad.

Značka poukazuje na to, že elektronicko-hydraulický systém řízení umožňuje rychlé a hladké řazení, avšak předprodukční kusy, kterými jsme jezdili v horách, ale s sebou během celodenní jízdy při přeřazování několikrát škubly. Je však pravda, že zažívaly během několika dní opravdu tvrdé zacházení.

Jízda samotná je výjimečná. Moderní konstrukce je znát už při prvních kilometrech, motor je tichý, agilní, reaguje rychle a jemně spolupracuje s elektromotorem, takže nároky na posádku jsou minimální.

Při rozjezdu nebo akceleraci elektromotor výrazně pomáhá spalováku, díky čemuž hybridní CLA zrychluje plynule a bez vibrací. Při nízkém zatížení umí jet čistě na elektřinu, a to se hodí nejen ve městech, ale třeba i v horských vesnicích.

Systém zvládne rekuperaci až kolem 25 kW, což se hodí v serpentinách cestou dolů z hor. Řidič ani nemusí nic řešit - hybrid si plynule přepíná módy tak, aby byla účinnost co nejlepší. K dispozici jsou i různé jízdní režimy, které podpoří chování auta - ať už jde o sportovní, nebo naopak eko mód.

Hybridní CLA má tu výhodu, že různé varianty osloví zaměřením spíše na úspornost, vyšší konfigurace míří na dynamiku a dlouhé cestování. Základní cena startuje na 1 118 040 Kč, CLA 200 je dražší o 55 tisíc a rozdíl oproti top variantě dělá 116 tisíc. Za pohon všech kol se připlácí 60 tisíc korun. 

Z pohledu běžného provozu hybrid dává smysl pro lidi, kteří nechtějí řešit dobíjecí infrastrukturu, ale přesto touží po nižších provozních nákladech a moderním pohonu. Je to velmi dobrý kompromis: tichý, úsporný, schopný zvládnout krátké elektrické jízdy a přitom stále flexibilní jako klasický benzin.

Foto: Mercedes-Benz

V horách se hybridní CLA ukázalo navíc jako velmi příjemné auto. Na mokrém sněhu působí klidně a jistě a pohon reaguje předvídatelně. Chová se celkově jistě a přirozeně, řízení je lehké při manévrování ve městě, ale zároveň přesné a dobře čitelné v zatáčkách, takže máte neustále pocit kontroly.

Podvozek tlumí nerovnosti s příjemnou jistotou - pocitově mnohem lépe než elektrická varianta CLA - a auto reaguje okamžitě a hladce. Zkrátka nové CLA je radost řídit.

A právě to je hlavní dojem: CLA je s hybridem dospělé, promyšlené a velmi příjemné auto. Je moderní, úsporné, ale také krásně kultivované a přirozené.

Pro mnoho řidičů to bude ideální varianta a potěší, že vedle elektromobilu je tu k dispozici i hybridní verze a nabízí přesně tu střední cestu mezi elektromobilem a klasickým benzinem, která dává smysl.

Prohlédnout si 29 fotografií
 
Není to elektrická Octavia. Za volantem revoluční Škody, která přijede za pět let

Tohle spojení nikdo nečekal. Ford dal košem VW, levná elektroauta vyrobí s Francouzi

Není to elektrická Octavia. Za volantem revoluční Škody, která přijede za pět let

