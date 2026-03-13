Škodovka mlží zbytečně. Cenu nejlevnějšího elektromobilu prozradila, i když nechtěla

KOMENTÁŘ – Premiéra nejmenší elektrické Škody je na spadnutí a stále častěji tak zaznívají otázky, jak to nakonec bude s cenou. Zástupci automobilky mlží, k dříve avizovaným asi 600 tisícům korunám se příliš nevyjadřují. V posledních dnech ale dali trhu jasnou indikaci, kam se minimálně na začátku Epiq, jak se malé elektrické SUV jmenuje, skutečně zařadí.
Vzpomenete si ještě na Enyaq Tour? Na sklonku života původního elektrického SUV, zhruba v polovině roku 2024, uvedla Škoda i do Česka základní variantu s malou 52kWh baterkou a dojezdem 375 kilometrů. Cíl byl jasný: stlačit cenu elektromobilu pod hranici jednoho milionu, a tím z něj udělat atraktivní nabídku v tehdejším dotačním programu pro podnikatele. Cena byla 899 tisíc korun.
Zkraje roku 2025 ale přišla modernizace Enyaqu a s ní i konec základní verze s 52kWh baterií. Důvod byl prozaický, Škoda potřebovala uvolnit prostor pro Elroq, který měl premiéru na podzim 2024 a jeho cílem bylo stát se tehdy nejdostupnější elektrickou škodovkou.
To se s cenou od 799 tisíc korun povedlo dokonale, třebaže marže nebyly kdovíjak vysoké. Enyaq dražší jen o sto tisíc korun, ale se stejnou technikou, najednou přestal dávat pro značku smysl.
Automobilka potřebovala udržet jeho image trochu výše, a tak spolu s modernizací a zvětšením nejdostupnější baterie na 58 kWh stoupla i základní cena na 1,015 milionu korun.
Rok se s rokem sešel a historie se opakuje. Škoda potřebuje uvolnit prostor pro nejmenší elektrické SUV Epiq, v nabídce značky s okřídleným šípem proto končí (zároveň také nejméně populární) Elroq 50 za 799 tisíc korun. Najednou nedává smysl, třebaže automobilka o ceně Epiqu zatím mlží.
Je jisté, že jako první se do prodeje dostane nejdražší verze 55 s akumulátorem o kapacitě 51,5 kWh. Škoda slibuje dojezd kolem 430 kilometrů, donedávna základní Elroq 50 měl 377 kilometrů. Nový základ nabídky kompaktního elektromobilu – Elroq 60 – má pak při 58kWh baterce dojezd 431 km a cenu od 882 tisíc korun.
Epiq bude menší než Elroq, ne výrazně, ale půjde primárně o SUV do města. Výbava je samozřejmě otázkou, přesto by vzhledem k pohybům v nabídce Elroqu a nezdražení verze 60 dávalo smysl, kdyby Epiq 55 stál zhruba kolem 800 tisíc korun. Samozřejmě v nejnižší výbavě.
Otevřela by se tím i možnost, že by základní Epiq 35 s 33kWh baterií a dojezdem kolem 310 kilometrů stál opravdu kolem dříve avizovaných 600 tisíc korun. Dá se očekávat, že tuto sumu mírně převýší, nicméně právě i vzhledem k základní ceně většího Elroqu by nemělo jít o dramatickou sumu. Prostřední Epiq 40 s 38kWh baterkou by tím pádem mohl stát zhruba 700 až 720 tisíc korun.
Je to samozřejmě jen odhad cen, který pak ale vychází i z toho, že Škoda dříve avizovala, že by k elektromobilitě právě Epiqem ráda přivedla nové zákazníky. A cena, tím spíše u aut do zásuvky, je vždy až tou nejdůležitější záležitostí. Martin Jahn pro Hospodářské noviny také už dříve přiznal, že marže na Epiqu nebude kdovíjak velká, podobně to je také u Elroqu. Z něho se ale stal celoevropský prodejní hit a Epiq má našlápnuto na něj navázat.
Připomeňme, že Škoda Epiq stojí na upravené koncernové platformě MEB+ s pohonem předních kol, Elroq na platformě MEB je zadokolka (nebo čtyřkolka). Tři zmíněné verze nebudou odlišné jen baterií, ale také výkonem 85, 99 a 155 kW. Dvě menší baterie mají chemii LFP, největší pak chemii NMC – odtud se odvíjí i rychlost nabíjení 90 kW u menších a 133 kW u většího akumulátoru. Epiq bude také první Škodou s funkcí V2L. Vyrábět se však nebude v Česku, ale ve Španělsku v továrně Volkswagenu.
