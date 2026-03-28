Humanitární pomoc dorazila na Kubu. Plachetnice byly týden ztracené

Dvě plachetnice naložené humanitární pomocí podle agentury AFP v sobotu dorazily do kubánského hlavního města Havany. Při týdenní plavbě plavidla ztratila spojení, což vyvolalo pátrací akci. Mexické námořnictvo dnes dříve oznámilo, že se mu lodě podařilo najít a že posádky jsou v pořádku.
Dvojice lodí je součástí širší iniciativy občanské pomoci pro Kubu, která čelí energetické krizi a trpí dlouhodobými výpadky elektřiny i prohlubující se hospodářskou krizí. Kubánské vedení obviňuje Spojené státy, že problémy vyvolalo americké embargo na dovoz ropy a dalšího zboží na ostrov. Jiná loď z tohoto konvoje připlula do kubánské metropole už v úterý.
Zmíněná dvě plavidla vyplula z ostrova Isla Mujeres v mexickém pobřežním státě Quintana Roo. Proč se potýkala s technickými problémy, není jasné.
„Ani k stáru nemám o životě páru." Jubilant Svěrák dostal báseň a kalhotky. Přál mu i prezident
Čerstvě devadesátiletý herec, scenárista a spisovatel Zdeněk Svěrák vzkázal ze své dnešní narozeninové oslavy lidem, že humor je vzácný dar. Jen s jeho pomocí lze podle něj čestně vést předem prohrané bitvy.
Ať je příštím prezidentem Vance, shodla se víc než půlka účastníků konzervativní konference
V závěrečný den konference konzervativních aktivistů (CPAC) v texaském Grapevine v neoficiálním hlasování o nejvhodnějším kandidátovi na prezidenta v roce 2028 zvítězil současný viceprezident J.D. Vance. Hlasovalo pro něj 53 procent účastníků. Druhý se umístil ministr zahraničí Marco Rubio, pro kterého se vyslovilo 35 procent aktivistů.
ŽIVĚ Miliony lidí demonstrují proti Trumpovi. Přidal se i Bruce Springsteen a Robert De Niro
Ve Spojených se koná další vlna demonstrací proti prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho autoritářským tendencím. Miliony lidí vyšly do ulic během akce s názvem No Kings, neboli Žádní králové. Protesty propukly v 50 amerických státech i v několika městech mimo USA. Ohlášeno je více než 3200 akcí, uvedla agentura Reuters.
Soud poslal do vazby čtvrtého podezřelého z účasti na žhářském útoku v Pardubicích
Policie zadržela čtvrtou podezřelou osobu z účasti na teroristickém útoku v Pardubicích, je české státní příslušnosti. Okresní soud v Pardubicích ji dnes odpoledne poslal do vazby. Policie o tom dnes informovala na síti X. Zda je čtvrtou zadrženou osobou muž, nebo žena, policie neuvedla. Dodala, že po dalších podezřelých v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích stále pátrá.
Dvojice mužů se chystala odpálit bombu v centru Paříže. Jeden z nich utekl
Pařížská policie v noci na sobotu podle agentury AFP překazila bombový útok v centru francouzské metropole. Muže, který se chystal výbušninu odpálit, policisté zadrželi. Druhý muž, který zadrženou osobu doprovázel, z místa utekl. Případ vyšetřuje francouzská Národní protiteroristická prokuratura (PNAT). Jde o první útok na americké zájmy v Evropě od vypuknutí války na Blízkém východě.