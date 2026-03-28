28. 3. Soňa
Zahraničí

Humanitární pomoc dorazila na Kubu. Plachetnice byly týden ztracené

ČTK

Dvě plachetnice naložené humanitární pomocí podle agentury AFP v sobotu dorazily do kubánského hlavního města Havany. Při týdenní plavbě plavidla ztratila spojení, což vyvolalo pátrací akci. Mexické námořnictvo dnes dříve oznámilo, že se mu lodě podařilo najít a že posádky jsou v pořádku.

Flotilla carrying humanitarian aid arrives in Cuba
Aktivisté a členové flotily připlouvající s humanitární pomocí z Mexika.Foto: REUTERS
Dvojice lodí je součástí širší iniciativy občanské pomoci pro Kubu, která čelí energetické krizi a trpí dlouhodobými výpadky elektřiny i prohlubující se hospodářskou krizí. Kubánské vedení obviňuje Spojené státy, že problémy vyvolalo americké embargo na dovoz ropy a dalšího zboží na ostrov. Jiná loď z tohoto konvoje připlula do kubánské metropole už v úterý.

Zmíněná dvě plavidla vyplula z ostrova Isla Mujeres v mexickém pobřežním státě Quintana Roo. Proč se potýkala s technickými problémy, není jasné.

Sobotní jednání soudu o vazbě bylo naplánováno na 15 hodin. Auto s obviněnou osobou vjelo do areálu soudu krátce před jednáním, na místě byl pouze hlouček novinářů. Snímek je ilustrační.
Soud poslal do vazby čtvrtého podezřelého z účasti na žhářském útoku v Pardubicích

Policie zadržela čtvrtou podezřelou osobu z účasti na teroristickém útoku v Pardubicích, je české státní příslušnosti. Okresní soud v Pardubicích ji dnes odpoledne poslal do vazby. Policie o tom dnes informovala na síti X. Zda je čtvrtou zadrženou osobou muž, nebo žena, policie neuvedla. Dodala, že po dalších podezřelých v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích stále pátrá.

Arc de Triomphe and car lights
Dvojice mužů se chystala odpálit bombu v centru Paříže. Jeden z nich utekl

Pařížská policie v noci na sobotu podle agentury AFP překazila bombový útok v centru francouzské metropole. Muže, který se chystal výbušninu odpálit, policisté zadrželi. Druhý muž, který zadrženou osobu doprovázel, z místa utekl. Případ vyšetřuje francouzská Národní protiteroristická prokuratura (PNAT). Jde o první útok na americké zájmy v Evropě od vypuknutí války na Blízkém východě.

