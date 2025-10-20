Auto

Mercedes vyměnila za Dacii. Mám štěstí, říká nová šéfka rumunské automobilky

Katrin Adtová a nový koncept Dacia Hipster.
Dacia Hipster je nejnovějším konceptem rumunské automobilky, ukazující elektromobil v podobě jen toho nejdůležitějšího.
Má tři metry na délku, čtyři místa k sezení a utilitární design. Zvládnout by měl kolem 150 kilometrů na jedno nabití.
Žádné zbytečnosti. Uvnitř nečekejte velké obrazovky, naopak má auto spoustu držáků YouClip na bezdrátové reproduktory nebo třeba bezdrátovou nabíječku.
Když složíte sedadla, vejde se do auta až 500 litrů nákladů. S plným obsazením je to jen 70 litrů.
Bylo to překvapení asi pro všechny, když na začátku září skončil veleúspěšný šéf Dacie. Denise Le Vota nahradila ve funkci velmi rychle Katrin Adtová, která přes čtvrtstoletí pracovala pro Mercedes. A i když se zatím pořád rozkoukává, jasno má v tom, kam bude značka směřovat: nadále si udrží svou DNA, nicméně ukázat se chce i v dražších částech trhu.

Téměř 26 let zkušeností v Mercedesu, které chce teď zúročit v úplně jinak situované automobilce. Vyměnit německou prémiovou značku za rumunskou Dacii může vypadat na první pohled nelogicky. Katrin Adtová je ale o svém rozhodnutí přesvědčená, v jednom z vůbec prvních rozhovorů od nástupu do funkce, který poskytla Hospodářským novinám, hovoří o tom, že první měsíc byl pro ni velmi náročný, nicméně inspirativní.

"Protože má velmi silnou a jasnou DNA. Je to značka, která má své hodnoty viditelné napříč nabídkou. Přistupuje k trhu i autům jako žádný jiný výrobce a při návrzích rovnou pracuje i s náklady," vysvětluje Adtová HN, proč se rozhodla vydat právě směr Dacia.

Používá přitom mimo jiné anglický termín design to cost, který značí to, že automobilka bere náklady na vývoj do úvahy už při prvotních návrzích auta. Neomezené nápady inženýrů se většinou přizpůsobují postupně nákladům, tady je to vlastně opačně.

Právě udržení si načrtnuté identity vidí Adtová jako "svou vizi" pro budoucí rozvoj Dacie. Jak však dodává, přizpůsobenou vnějším okolnostem, které tvarují celý automobilový průmysl. Ostatně nebylo by to poprvé, ještě třeba před deseti lety by bylo nemyslitelné, aby Rumuni přišli s elektromobilem, hybridem, nebo dokonce SUV nižší střední třídy.

Přitom právě Bigster, spadající do poslední jmenované kategorie, je pro rumunského výrobce trefou do černého. Zákazníci na něj slyší, auto nasbíralo přes 50 tisíc objednávek, a to navíc v části trhu s nejvyššími maržemi. Brzy navíc nabídku vozu rozšíří unikátní "plynový hybrid". Motor, který by měl zajistit dojezd 1500 kilometrů a spojuje mildhybridní benzinovou dvanáctistovku se spalováním LPG.

A Bigster nakonec nebude jediné rumunské auto v nižší střední třídě. "Plánujeme také druhé podobně velké auto (jako Bigster - pozn. red.), ale něco navíc už v našich plánech úplně není. Snažíme se působit v segmentu C, aniž bychom však ztratili kontakt s třídou malých aut," vysvětluje Katrin Adtová.

Ostatně vizi nového malého a levného elektromobilu, ukázala Dacia počátkem října ve formě konceptu Hipster. Má tři metry na délku, čtyři místa k sezení a dojezd kolem 150 kilometrů. "Pokud bychom podobné auto vyráběli, bude pravděpodobně levnější než cokoliv, co jsme doposud měli," řekla Adtová HN na otázku ceny případné sériové verze Hipsteru. Další zástupci značky skloňují částku pod 15 tisíc eur, asi 360 tisíc korun. Tu přitom na klíčových trzích jako Francie nebo Itálie ještě sníží státní dotace.

Jak Adtová v rozhovoru několikrát zmínila, Hipster je tím typem auta, který je pro Dacii nejtypičtější. Nabízející co možná nejdostupnější mobilitu co nejširšímu spektru zákazníků. Šéfka značky zmínila dokonce návaznost na "naše kořeny." Podobně jako třeba hlavní designér značky Romain Gauvin se tím tak oklikou vrací k prvnímu Loganu.

S ním Dacia původně začínala hlavně na trzích ve východní Evropě, levný sedan sice se starší, ale prověřenou technikou, si ale brzy našel cestu i na bohatší Západ. Rumunům tak umožnil vyrůst z lokálního výrobce, na celoevropský fenomén. Loni se prodalo 676 tisíc Dacií. A Katrin Adtová zmiňuje, že ambicí značky je nadále prodejně růst. Konkrétní cíl v hlavě ale nemá.

"Mám samozřejmě štěstí, že přicházím ke značce, která je úspěšná. Zároveň je však výzvou udržet si úspěch i v budoucnu. Je to úplně jiné než přijít někam s potřebou restrukturalizace a okamžité změny. Pro mě je to ale skvělá situace, protože spousta věcí funguje, takže můžete trochu popustit uzdu kreativitě a fantazii, aby byly ještě lepší," rozpovídala se Adtová o přesunu od trojcípé hvězdy právě ve stínu prodejních úspěchů Dacie.

Jen připomeňme: Sandero je nejprodávanějším autem v Evropě u soukromých zákazníků, Duster si tuto pozici drží mezi SUV. Sandero je pak také mezi trojicí celkově nejoblíbenějších aut starého kontinentu. O nástupu Bigsteru už byla řeč a Jogger se drží mezi nejprodávanějšími auty alespoň ve své části trhu.

"Každopádně být úspěšný také znamená, že riskujete ztrátu ostražitosti. Že neuvidíte, jak se věci mění," varuje Adtová před přílišným uspokojením. Proto zmíněný nový model v nižší střední třídě, proto nedávno uvedená modernizace Sandera a Joggeru. Zároveň také šéfka Dacie uvedla, že pokud se plány nezmění, automobilka v roce 2035 přejde výhradně na prodej elektromobilů. A to přesto, že aktuálně ve formě Springu nabízí jediný.

Zatím se totiž jako lepší jeví strategie širšího rozkročení nabídky mezi více druhů pohonu. To připouští právě i Katrin Adtová, vypichuje pak nejen hybridy, ale třeba i auta s pohonem na LPG. Dacia je přitom dnes jedinou značkou, která je nabízí přímo z výroby s tovární zárukou. Do Sandera, Joggeru i Dusteru se pak v rámci modernizace nastěhovala jeho nejnovější posílená varianta. O tom, že Duster a Bigster dokonce dostaly plynový hybrid s pohonem všech kol, už byla řeč.

