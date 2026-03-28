Umělci předváděli své politické postoje. Slovenská televize odmítla vysílat hudebních ceny

Neodvysíláme plánovaný záznam z 18. ročníku udílení hudebních cen Radio_Head Awards, rozhodla se Veřejnoprávní Slovenská televize a rozhlas (STVR). Informoval o tom server Aktuality. Předávání v pátek večer uspořádala hudební rozhlasová stanice Rádio_FM, která je součástí STVR.
Vedení sloučené televize a rozhlasu krok odůvodnilo tím, že někteří účinkující prezentovali osobní a politické postoje. Zpěvačka oceněné kapely Fallgrapp Nora Ibsenová postup televize ostře kritizovala a položila otázku, zda nejde o cenzuru v přímém přenosu.
Ibsenová uvedla, že zrušeno bylo také odvysílání rozhovorů, které STVR poskytla, a že neodvysílání záznamu samotného předávání jí bylo odůvodněno obsahem projevů. Ibsenová zdůraznila, že si není vědoma porušení smluvních podmínek, které se týkaly zákazu šíření nenávisti.
Záznam slavnostního večera měl být původně uveden v neděli ve 20:40 na druhém televizním kanále. Podle oficiálního stanoviska STVR došlo k posunu původního dramaturgického záměru. Televize se dále hájí tím, že veřejnost měla možnost sledovat celý průběh v přímém přenosu prostřednictvím Rádia_FM nebo na webu.
Generální ředitelka STVR Martina Flašíková v otevřeném dopise umělcům uvedla, že nemůže akceptovat zneužívání veřejnoprávního prostoru pro politickou komunikaci. Umělce obvinila, že projevy přispívají k rozdělování společnosti a zvyšování napětí.
„Chráním veřejnoprávní prostor“
"Mojí povinností je také chránit veřejnoprávní prostor před jeho zneužíváním k prosazování individuálních názorů. Stejně tak ani já sama tento prostor nevyužívám k prezentaci osobních postojů," napsala Flašíková.
"Dostali jste příležitost představit svou práci. Akce tohoto typu je určena především k prezentaci tvorby a jejímu ocenění, přičemž osobní názory mají své přirozené místo v jiných formátech a platformách veřejné diskuse," dodala ředitelka.
V průběhu večera zazněla ostrá kritika současného stavu kultury, například od producenta Juraje "Jureše" Líšky, který hovořil o rozkladu identity a perzekuci odborníků v sektoru.
Hudebník Michal Kaščák se během děkovného projevu za ocenění pro svoji kapelu Bez ladu a skladu veřejně zastal řady propuštěných zaměstnanců STVR, například novinářky Soni Gyarfašové či moderátorky Zuzany Golianové. Publikum v sále ocenilo jeho slova ovacemi vestoje, uvedl server Aktuality.
"Samotný fakt, že ocenění nebylo vysílané v přímém přenose, je pro televizi pojistkou. V době mezi událostí a jejím odvysíláním si vytvořila prostor pro zásahy: kritické projevy mohla ze záznamu vystřihnout. Tentokrát však bylo kritických projevů tolik, že po jejich vystřihnutí by ze záznamu zůstali jen lidí kráčející na pódium a z pódia," uvedla na síti Instagram občanská iniciativa Otevřená kultura.
Incident podtrhuje rostoucí napětí mezi slovenskou kulturní obcí a ministerstvem kultury pod vedením Martiny Šimkovičové. Kulturní sektor kritizuje nejen personální čistky v národních institucích, ale nově také zrušení již běžících víceletých grantů pro festivaly, kulturní centra a časopisy ze strany Fondu na podporu umění ze dne na den. Skupina 23 organizací, jichž se škrty týkají, označila ve společném prohlášení krok za protizákonný a za hrubý zásah do principů právního státu.
Humanitární pomoc dorazila na Kubu. Plachetnice byly týden ztracené
Dvě plachetnice naložené humanitární pomocí podle agentury AFP v sobotu dorazily do kubánského hlavního města Havany. Při týdenní plavbě plavidla ztratila spojení, což vyvolalo pátrací akci. Mexické námořnictvo dnes dříve oznámilo, že se mu lodě podařilo najít a že posádky jsou v pořádku.
„Ani k stáru nemám o životě páru." Jubilant Svěrák dostal báseň a kalhotky. Přál mu i prezident
Čerstvě devadesátiletý herec, scenárista a spisovatel Zdeněk Svěrák vzkázal ze své dnešní narozeninové oslavy lidem, že humor je vzácný dar. Jen s jeho pomocí lze podle něj čestně vést předem prohrané bitvy.
Ať je příštím prezidentem Vance, shodla se víc než půlka účastníků konzervativní konference
V závěrečný den konference konzervativních aktivistů (CPAC) v texaském Grapevine v neoficiálním hlasování o nejvhodnějším kandidátovi na prezidenta v roce 2028 zvítězil současný viceprezident J.D. Vance. Hlasovalo pro něj 53 procent účastníků. Druhý se umístil ministr zahraničí Marco Rubio, pro kterého se vyslovilo 35 procent aktivistů.
ŽIVĚ Bruce Springsteen zpívá proti „královi“. Trump čelí masovým protestům, zapojily se miliony lidí
Ve Spojených se koná další vlna demonstrací proti prezidentu Donaldu Trumpovi a jeho autoritářským tendencím. Miliony lidí vyšly do ulic během akce s názvem No Kings, neboli Žádní králové. Protesty propukly v 50 amerických státech i v několika městech mimo USA. Ohlášeno je více než 3200 akcí, uvedla agentura Reuters.
Soud poslal do vazby čtvrtého podezřelého z účasti na žhářském útoku v Pardubicích
Policie zadržela čtvrtou podezřelou osobu z účasti na teroristickém útoku v Pardubicích, je české státní příslušnosti. Okresní soud v Pardubicích ji dnes odpoledne poslal do vazby. Policie o tom dnes informovala na síti X. Zda je čtvrtou zadrženou osobou muž, nebo žena, policie neuvedla. Dodala, že po dalších podezřelých v případu zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích stále pátrá.