Auta, která Češi nechtějí. Mezi propadáky se dostaly bývalé bestsellery i elektromobily

Pátý nejlepší rok v historii a první je Škoda Octavia. Prodeje osobních aut šly loni nahoru, což se projevilo i na tom, že mnoho modelů se po čase zase trochu vyšvihlo. Ne ale úplně všechny, jak dokazuje tento přehled. Mezi největšími propadáky nechybí ani několik elektromobilů, a to navzdory docela rychlému růstu tohoto segmentu.
Prodejní propadáky
V následujícím přehledu najdete 15 modelů, u nichž meziročně nejvíce klesly prodeje. Vyřazena hned na začátku byla auta, která se už během roku 2024 přestala vyrábět, a loni tedy dojížděl jejich prodej ze skladových zásob. To je případ modelů jako Seat Tarraco nebo Kia Proceed, u nichž prodeje spadly skutečně významně.
Naopak do přehledu jsme zařadili modely, které sice měly delší výpadek při střídání jednotlivých generací – to je třeba případ Volkswagenu Transporter –, nicméně jejich výroba neskončila. Blíže se rozepisujeme u každého modelu zvlášť.
Aby se auto v přehledu objevilo, musely prodeje v roce 2024 nebo 2025 dosáhnout alespoň sta kusů, čímž se snažíme eliminovat propady třeba u superluxusních aut, kterých se prodají jednotky kusů, nicméně když místo šesti najdou zákazníky jen tři auta, znamená to okamžitě pád o 50 procent. Zároveň jde čistě o přenesení dat od Svazu dovozců automobilů (SDA), některé modely se mohou prodejně znovu nastartovat s příchodem nové generace, případně modernizované varianty.
Mazda CX-5: -95 %
Mazda CX-5 stále ještě prochází generační výměnou, což jistě přispělo k absolutně největšímu propadu prodejů mezi všemi novými auty. Japonské SUV si pohoršilo o 95,08 procenta, z 528 prodaných kusů na pouhých 26.
Fiat 500: -90 %
Fiat si svou chybu uvědomil, otázka je, jestli už nebude pozdě. Jeho 500 se totiž teprve začne vedle elektrické verze prodávat i jako mildhybrid za výrazně nižší cenu s perspektivou vyšších prodejů. Elektromobilu se totiž (nejen v Česku) prodejně nevede. Loni se tak 500 propadla o 90,29 procenta, z 278 na 27 kusů. Nutno ale dodat, že do prodejů za rok 2024 ještě spadá první generace vozu, jejíž výroba postupně dojížděla.
Volvo V90: -86 %
Volvo na podzim definitivně ukončilo produkci modelu V90, včetně terénní verze Cross Country. A tak se vlastně meziročnímu propadu není moc co divit. Z 330 kusů si velké kombi pohoršilo na 47, to je o 85,76 procenta méně.
Renault Megane: -78 %
Elektrický Renault Megane ve statistikách vystupuje samostatně, a tak patří loni 88 prodaných kusů poslednímu členovi někdejší rodiny Megane se spalovacím motorem. Sedan GrandCoupé se prodává s benzinovým motorem, nicméně tříprostorová karoserie není v Česku tolik populární. A protože se v roce 2024 ještě část roku prodávalo i praktické kombi, spadly registrace meziročně ze 409 kusů o 78,48 procenta.
Seat Ateca: -77 %
Jak roste Cupra, propadá se Seat. Někdejší bestseller Ibiza už je téměř na nule a podobný osud dost možná čeká i Atecu, dvojče Škody Karoq. Španělská automobilka navíc loni výrazně ztenčila nabídku motorů, a tak se SUV ze 484 prodaných kusů propadlo na 111. To znamená o 77,07 procenta.
Citroën C4 X: -71 %
Citroën nabízí v Česku dvě verze modelu C4, které ale SDA nomenklaturně odděluje. Vyplývá proto, že zatímco normální C4 se relativně daří, ačkoliv i ona si meziročně pohoršila, sedan C4 X skutečně paběrkuje. A to i po modernizaci. Loni se včetně elektrické verze prodalo 43 aut, v roce 2024 to bylo 141 kusů. Proto propad o 71,33 procenta.
Volkswagen Transporter: -71 %
Osobní verze populární dodávky nezachránila ani generační výměna. Paradoxně přitom právě ta nejspíše propadu o 70,7 procenta, z 1024 kusů na 300, přispěla. Čekání na T7 bylo poměrně dlouhé, takže proluka mezi koncem T6.1 a příchodem novinky se protáhla. Klasickým jevem na konci životních cyklů také bývá rychlý nárůst poptávky, to třeba kvůli předzásobení dealerů nebo naopak zajímavé akci pro koncového zákazníka.
Kia Niro: -70 %
Elektrické Niro sice ustoupilo Kie EV3, hybridní a plug-in hybridní model ale zatím zůstávají v nabídce i pro modelový rok 2026. Je ale otázka, na jak dlouho, protože minimálně v Česku crossover prodejně narazil: loni se propadl o 70,41 procenta, jinými slovy ze 169 prodaných aut na 50. Navíc už také není nejmladším modelem v nabídce značky, tím spíše, že letos přijede také hybridní kompaktní SUV Seltos.
Hyundai Staria: -70 %
Prodejně se loni příliš nedařilo ani velké osobní dodávce Hyundai Staria. Přispěla k tomu určitě i změna pohonu, z oblíbeného turbodieselu přešla dodávka na benzinový hybrid, který letos doplní bateriová verze. Propadu o 70,12 procenta, ze 164 na 49 prodaných kusů, by ale nakonec nezabránila zřejmě ani ona.
Volvo EX30: -68 %
V roce 2024 z něj byla kometa českého trhu nejen s elektromobily, loni ale popularita Volva EX30 dostala pořádné trhliny. Malé elektrické SUV spadlo z 822 prodaných kusů na pouhých 260, to znamená o 68,37 procenta.
Tesla Model 3: -68 %
Tesla se loni potýkala s propadem prodejů prakticky všude, dokonce přišla i o pozici největšího výrobce elektromobilů na úkor čínského BYD. Možná se tak ani nejde divit tomu, že Model 3 propadl ze 1644 na 529 prodaných kusů, to je o 67,82 procenta. Částečně k propadu jistě přispěl i konec státních dotací, uvidíme, jestli s prodeji nějak zahýbá nová nejlevnější verze Standard.
MG4: -67 %
Podobně jako Mustang Mach-E bylo i MG4 dostupné dlouho jen ze skladových zásob, které ale na podzim čínská automobilka výrazně zlevnila. Přesto kompaktní elektromobil pomalu vyhlíží dlouho avizovaný výraznější facelift, který ho designově i technologicky přiblíží některým novějším elektromobilům značky. Zatím hatchback počítá ztráty, z 284 spadl na 95 prodaných kusů, to znamená o 66,55 procenta.
Ford Mustang Mach-E: -66 %
Mustang Mach-E zatím ve výrobě zůstává, třebaže v Česku už dlouho svítí v ceníku, že uvedené sumy platí jen pro skladové zásoby. Možná i proto se elektrické SUV od Fordu propadlo ze 116 na 39 kusů, tedy o 66,38 procenta. Nutno říct, že elektromobily modrého oválu v Česku obecně zatím příliš prodejně nezáří.
Nissan Juke: -56 %
Malé SUV japonského výrobce se v podobném přehledu neobjevuje poprvé. Nissan Juke byl kdysi populární, ale ve druhé generaci mu pšenka nejen na českém trhu dlouhodobě nekvete. Loni si meziročně pohoršil o 55,79 procenta; ze 190 na pouhých 84 prodaných kusů. Zahraniční média už pomalu spekulují o příchodu nástupce.
Toyota Yaris: -52 %
Konkurent Fabie se vyrábí mimo jiné také v České republice, nicméně ani to nezabránilo prodejnímu propadu. Toyota Yaris si pohoršila o 51,9 procenta, když ze 1738 kusů spadla na 836. Také se z konce třetí desítky celkového pořadí propadla až do poloviny sedmé desítky.
