Benative
8. 1. Čestmír
Nové automobily

Auta, která Češi nechtějí. Mezi propadáky se dostaly bývalé bestsellery i elektromobily

Jan Matoušek
Jan Matoušek

Pátý nejlepší rok v historii a první je Škoda Octavia. Prodeje osobních aut šly loni nahoru, což se projevilo i na tom, že mnoho modelů se po čase zase trochu vyšvihlo. Ne ale úplně všechny, jak dokazuje tento přehled. Mezi největšími propadáky nechybí ani několik elektromobilů, a to navzdory docela rychlému růstu tohoto segmentu.

Prodejní propadáky

Autosalon, prodejna aut
Autosalon, prodejna aut

V následujícím přehledu najdete 15 modelů, u nichž meziročně nejvíce klesly prodeje. Vyřazena hned na začátku byla auta, která se už během roku 2024 přestala vyrábět, a loni tedy dojížděl jejich prodej ze skladových zásob. To je případ modelů jako Seat Tarraco nebo Kia Proceed, u nichž prodeje spadly skutečně významně.

Naopak do přehledu jsme zařadili modely, které sice měly delší výpadek při střídání jednotlivých generací – to je třeba případ Volkswagenu Transporter –, nicméně jejich výroba neskončila. Blíže se rozepisujeme u každého modelu zvlášť.

Aby se auto v přehledu objevilo, musely prodeje v roce 2024 nebo 2025 dosáhnout alespoň sta kusů, čímž se snažíme eliminovat propady třeba u superluxusních aut, kterých se prodají jednotky kusů, nicméně když místo šesti najdou zákazníky jen tři auta, znamená to okamžitě pád o 50 procent. Zároveň jde čistě o přenesení dat od Svazu dovozců automobilů (SDA), některé modely se mohou prodejně znovu nastartovat s příchodem nové generace, případně modernizované varianty.

