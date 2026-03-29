Nejdřív zvýšit, teď snížit. ODS vysvětluje otočku u odvodů pro živnostníky

Návrat ke kořenům, či nevídaná shoda mezi vládním hnutím ANO a občanskými demokraty? Na otočku poslanců ODS, kteří tento týden téměř jako jeden muž hlasovali pro snížení odvodů pro živnostníky, ačkoli tři roky zpátky pomohli prosadit úplný opak, se dá nahlížet různě.
Výrazná tvář ODS, poslanec a ekonomický expert strany Jan Skopeček pro deník Aktuálně.cz postoj ještě nedávno nejsilnější vládní strany, nyní už hlavní opoziční síly podrobně vysvětluje. A rýpnul si i do fungování bývalé vládní koalice.
Lidé z vlády Andreje Babiše ještě před svým nástupem do ministerského úřadu hned v několika případech dopředu upozorňovali, že vrátí zpátky to, co předchozí kabinet Petra Fialy (ODS) odsouhlasil.
Právě odvody živnostníků byly jednou z oblastí, na kterou se nová vláda „chystala“. V tomto případě ale neplatí, že by se odvody zcela vracely do stavu, než je začal předchozí kabinet měnit.
„Je to trochu jiný příběh, než jak se to dnes prezentuje. Není to zrušení toho, co vláda Petra Fialy v rámci konsolidačního balíčku udělala. Schválenou novelou se vracíme jen o jeden krok zpátky,“ vysvětluje Skopeček.
„Zvýšení vyměřovacího základu pro výpočet sociálních odvodů zůstává, jen ten nárůst nebude tak vysoký, jak bylo původně v konsolidačním balíčku plánováno,“ doplňuje.
Jak se měnily odvody OSVČ
V roce 2023 schvaluje vláda Petra Fialy konsolidační balíček. Cílem byly úspory i víc peněz do rozpočtu.
Jedno z opatření plánuje postupně navýšit minimální vyměřovací základ pro OSVČ, ze kterého se počítají odvody na sociální pojištění.
Motivací bylo snížit neúnosně vysoké rozdíly v odvodech mezi živnostníky a zaměstnanci. A také to, aby OSVČ měli vyšší důchod a nekončili na sociálních dávkách.
Před změnou byla výše vyměřovacího základu 25 procent průměrné mzdy, tato hranice se měla postupně každý rok zvyšovat o pět procent až na letošní úroveň 40 procent, loni byla 35 procent.
Vláda Andreje Babiše je teď vrací na loňských 35 procent.
Skopeček přiznává, že předchozí vládou naplánovaný nárůst odvodů byl vysoký. „Konsolidační balíček byl jistý kompromis tehdejší vládní koalice, do kterého se musela vejít jak ODS, tak také STAN, Piráti a další,“ vysvětluje poslanec.
„Asi všichni tuší, že ODS nebyla úplně tou stranou, která v konsolidačním balíčku nejvíc tlačila zrovna zvyšování odvodů živnostníků, respektive obecně zvyšování daňové zátěže,“ poznamenal.
Zároveň uznává, že v rámci potřeby konsolidace veřejných financí byl kompromis nutný. A že rozdíly mezi odvody živnostníků a zaměstnanců byly skutečně výrazně vysoké, nabízelo se s tím v rámci konsolidačního balíčku pracovat.
Není zvykem, že opozice hlasitě chválí vládní návrh a že pro něj poslanci nevládního tábora zvedají ruce. Skopeček nicméně změnu zákona hájí.
„Ulevuje živnostníkům, kteří vždycky byli a jsou skupinou, kterou se ODS snaží chránit a vycházet jí vstříc,“ říká Skopeček a dodává, že i přes zvyšování odvodů, pod kterým se ODS v minulém volebním období podepsala, se snažila živnostníkům pomáhat jinými nástroji.
Například zvýšením limitu obratu pro registraci k dani z přidané hodnoty, zrušením silniční daně anebo snížením pokuty za špatně vyplněné kontrolní hlášení. A navíc se na živnostníky podle Skopečka chystá EET, čelí drahým pohonným hmotám a i proto je nutné jim teď ulevit.
Kolik živnostníci ušetří
Každý měsíc ušetří 715 korun, za celý rok tedy 8580 korun.
Těm v prvním pásmu paušální daně klesnou odvody o 822 korun.
„V tomto smyslu jim ulevit je zájmem a logickou politikou ODS. Nejsme už v tomto smyslu vázáni koaličními kompromisy, které jsme byli nuceni dělat v minulém období,“ říká Skopeček.
„Myslím, že to je pro poslance ODS přirozené a logické rozhodnutí, podpořit zákon, který je sice z pera vládních poslanců, ale který je napsaný rozumně,“ vysvětluje.
Například bývalý ministr práce Marian Jurečka z KDU-ČSL, strany, která z ODS seděla ve vládě a byla hlavním tahounem snahy zvýšit živnostníkům odvody, na rozdíl od Skopečka zpětné snížení kritizuje. A tvrdí, že se tím snížily budoucí důchody živnostníků o 1650 korun měsíčně. „Jednou budou mít živnostníci platící jen minimální odvody kvůli tomu velmi nízké důchody a část z nich pak budou žádat o sociální dávky,“ kritizuje rozhodnutí Jurečka.
ODS se dlouho profilovala jako politická strana, která hájí zájmy živnostníků i malých a středních podnikatelů. V minulém volebním období nicméně právě kvůli zmíněnému zvyšování odvodů čelila kritice, že „hodila živnostníky přes palubu“.
Rozdíly v odvodech podle Skopečka mají existovat, podnikat je rizikovější a zasluhuje podpořit nižšími odvody. „Ale jde o míru,“ říká.
Skopeček odmítá, že by se tím strana vracela ke kořenům. „Cílem je živnostníkům pomoc a my jim pomáháme dlouhodobě, návrat ke kořenům je pro mě navíc moc velikášské hodnocení dílčího kroku, tak expresivně bych to nepojmenoval,“ uzavírá.
