Technika a design

Kompletní výsledky aukce veteránů. Půllitrová Jawa už není hit jako dřív, jiné stroje překvapily

Foto: Eva Srpová
Retro Garáž v Lysé nad Labem přilákala návštěvníky, kteří sledovali aukci historických motocyklů a automobilů. Zájem o veterány zůstává silný, i když některé stroje už nejsou takové hity jako dřív. Obrat aukce dosáhl rekordní sumy 18 milionů korun a některé stroje vyvolaly napínavé souboje mezi sběrateli.

Ani ne sedmnáctiletý Zdeněk Lacina se nedal odradit. Na sobotní aukci veteránů v Lysé nad Labem dorazil ze Zlína se svým otcem Zdeňkem a dvanáctiletým bratrem Šimonem. Neodbytně zvedal číslo nad hlavu pokaždé, když se dražila jedna z šesti uloženkových ČZ kubatury 125 a 180.

Nakonec se dočkal a poslední nabízená stříbrná stoosmdesátka z kolekce byla jeho. „Už jsme tady jednou byli, ale teprve teď se nám podařilo něco vydražit,“ usmívá se mladý nadšenec. Jeho otec doplňuje: „Máme sbírku hlavně československých motorek, hodně fichtlů. Baví nás to všechny a sdílíme to nadšení spolu, pak je společně opravujeme. Nechal jsem dražit syna, ať si to vyzkouší.“

Trh veteránů značí mírné ochlazení, ale taky stabilitu

Sál výstaviště byl zcela zaplněný. Letos pořadatelé Retro Garáže vsadili na dřívější termín a účast přes čtyři tisíce lidí ukázala, že to byl správný krok. „Návštěvnost byla poslední březnovou sobotu ještě lepší než loni a znovu jsme se posunuli i v obratu, kdy jsme dosáhli rekordní částky 18 milionů korun,“ shrnul organizátor a hlavní licitátor Pavel Kočí. Z celkem 46 položek zůstala nevydražená pouze Škoda 130 RS.

Objem prodejů ukazuje, že trh s historickými motocykly a automobily je živý, i když už není tak rozbouřený jako krátce po covidu. „Nejsme v době, kdy by každá aukce lámala rekordy, ale to neznamená, že by trh ochladl. Spíš se stabilizoval. Pořád se prodává prakticky všechno, jen se víc rozlišuje kvalita a původ,“ doplňuje Kočí pro Hospodářské noviny.

Sběratelé pečlivě vybírají. Jawa 500 OHC 15/01 se vydražila za 687 500 korun, tedy relativně skromně oproti dřívějším rekordům přes milion. „Ukázalo se to už na podzim. Těchto motorek je teď na trhu víc a cena není tak vysoko jako dřív,“ vysvětluje Kočí.

Naopak Jawa 250/623 UŘ, tedy unifikovaná řada, která se v inzerci objevuje málokdy, se vyšplhala na 607 200 korun.

Velký zájem přitahoval čtyřtaktní prototyp ČZ 180/487 OHC, jenž byl dlouho považován za „ztracený“. Vydražil se za 282 tisíc korun. „Upřímně jsem čekal i vyšší částku, s ohledem na její unikátnost,“ přiznává však Josef Janeček, sběratel a renovátor, který ve strakonické továrně pracoval téměř 50 let.

Dalším překvapením byla ČZ 125 A, odhadovaná mezi 130–170 tisíci, která se nakonec vyšplhala na 258 500 korun a skončila u sběratele Jaromíra Lošťáka z Olomouce spolu s ČZ 180/487 Rolandem. „Mám početnou sbírku československých motorek. Nejraději mám mopedy. V minulosti jsem tu už jednou dražil a pak mi bylo líto, že jsem ustoupil, takže tentokrát jsem nechtěl přijít o žádný kus, který mě zaujal,“ vysvětluje Lošťák, který si motorky i sám renovuje.

Jakub Milata z Třinecka do Lysé dorazil s partnerkou Lenkou, aby tu doplnil sbírku. „S tátou budujeme muzeum, kde bude asi 180 motorek, převážně Jawy a ČZ. Celkem jich máme kolem 250 a tahle nám tam prostě chyběla,“ vysvětluje.

Dostupnější motorky, často dražené od jedné koruny, udržely poptávku stabilní. Stadion S11, Jawa 50/550 či Manet 90 sice zůstaly v řádech desítek tisíc, ale i zde je patrný zájem nových sběratelů.

Automobily: vysoké částky a strategické příhozy

Automobilová část přinesla nejvyšší částky aukce. Nejdráže se prodal Mercedes-Benz 280 SL Pagoda za 1 606 000 korun, následoval Wikov 35 Labuť za 1 485 000 korun a Škoda 1000 MBX De Luxe za 1 232 000 korun. Přes milion se dostala Tatra 603 a za 791 tisíc se vydražil Austin Healey 3000 MkIII. „Třeba u některých aut jsem čekal víc. Wikov mohl jít klidně výš, stejně jako Triumph. Naopak MBX nebo Tatra 603 dopadly skvěle,“ hodnotí Kočí.

Bohumil Bořecký z Uherského Hradiště si odvezl Škodu 120 GLS a Škodu 100. „Zelená stovka má nádherný interiér, opravdu zachovalý. Pořídil jsem ji za hubičku,“ říká spokojeně veteránista, který je současně soudní znalec a vysvětluje, že na Retro Garáži se vždy přihlásí do aukce ve chvíli, kdy to vypadá, že nějaký zajímavý kousek se vydraží za zajímavou sumu. Vůz bude součástí muzea v Hradišti.

Jedinou nevydraženou položkou zůstala Škoda 130 RS, závodní automobil s odhadní cenou 2,1 až 2,5 milionu korun. „To, že se nevydražil jen jeden vůz, je pro nás jasný signál, že aukce funguje a nabídka odpovídá poptávce,“ uzavírá Kočí.

Související

Kompletní výsledky aukce najdete zde:

Stadion S11

62 700 Kč


Harley-Davidson 750 D

555 500 Kč

Jawa 50/550

81 400 Kč


Zündapp K 800

616 000 Kč

Manet 90 dvoupíst

91 300 Kč


ČZ 180/487 Roland

145 200 Kč

ČZ 175/487

46 200 Kč


ČZ125/488.4

94 600 Kč

ČZ 175/482 Trail export

110 550 Kč


ČZ 125/488.3

73 700 Kč

Jawa 350/361 export

170 500 Kč


ČZ 125/488.4.5

115 500 Kč

ČZ 250 Custom MKIII

112 200 Kč


ČZ 180/487.4

121 000 Kč

ČZ 180/487 OHC prototyp čtyřtakt

281 600 Kč


ČZ 180/487.3

112 200 Kč

Jawa 250/623 UŘ

607 200 Kč


Trabant 601 Combi

143 000 Kč

ČZ 400/514 motokros

139 700 Kč


Škoda 450 roadster

825 000 Kč

ČZ 250/988.1 enduro export

181 500 Kč


Škoda 1000 MB De Luxe

301 400 Kč

ČZ 125/519 motokross

365 200 Kč


Tatra 603

1 177 000 Kč

Jawa 250/11 Pérák Janeček

165 000 Kč


Austin Healey 3000 MkIII

790 900 Kč

Jawa 350/18 Pérák Komunista

259 600 Kč


Škoda 120 GLS

220 000 Kč

Ogar 350/12 sajdkár

356 400 Kč


Škoda 1000 MBX De Luxe

1 232 000 Kč

Jawa 500 OHC 15/01

687 500 Kč


Mercedes-Benz 280 SL Pagoda

1 606 000 Kč

Jawa 100 Robot

106 700 Kč


Škoda 130 RS

nevydraženo

ČZ 125 A

258 500 Kč


Triumph Dolomite Roadster

1 199 000 Kč

ČZ 125 T

144 100 Kč


Wikov 35 Labuť

1 485 000 Kč

ČZ 150 C pevný rám

176 000 Kč


Tatra 57 Hadimrška

440 000 Kč

ČZ 175 Standard 25 B

169 400 Kč


Škoda 743 Garde

313 500 Kč

ČZ 250 Sport

236 500 Kč


Škoda 100 De Luxe

135 300 Kč

Praga 500 BD sajdkár

902 000 Kč


Volha 24

566 500 Kč

Znásilnili ji, po pokusu o sebevraždu ochrnula. Noelia čekala na eutanazii 601 dní

Španělka Noelia Castillová Rámosová ve čtvrtek podstoupila eutanazii, která jí byla povolena navzdory dlouhému právnímu sporu s jejím otcem. Po několika případech znásilnění a následném pokusu o sebevraždu skokem z okna zůstala ochrnutá a trpěla silnými, chronickými bolestmi i psychickými problémy. Ve Španělsku jde o první případ eutanazie provedené kvůli psychickému stavu.

Humanitární pomoc dorazila na Kubu. Plachetnice byly týden ztracené

Dvě plachetnice naložené humanitární pomocí podle agentury AFP v sobotu dorazily do kubánského hlavního města Havany. Při týdenní plavbě plavidla ztratila spojení, což vyvolalo pátrací akci. Mexické námořnictvo dnes dříve oznámilo, že se mu lodě podařilo najít a že posádky jsou v pořádku.

