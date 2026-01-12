Speleolog vyproštěný z jeskyně u Rudice má zlomený kotník, čeká ho operace

Zachráněného speleologa z jeskyně u Rudice v Moravském krasu v pondělí dopoledne čeká operace, má zlomený kotník. Jeho stav je stabilizovaný, řekl mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára.
Muže záchranáři převezli do nemocnice v neděli dopoledne poté, kdy jej hasiči zhruba po 21 hodinách dostali z běžně nepřístupné jeskyně na povrch.
Jeskyni se v sobotu vydali prozkoumávat tři jeskyňáři, jeden z nich se ale zranil. V jeskynním systému zůstal odhadem v 50- až 70metrové hloubce, od vstupu byl 250 až 300 metrů. Hasiči na místě zasahovali od sobotního odpoledne, na povrch se raněný dostal bezmála 21 hodin od oznámení komplikací. Záchranáři jej poté převezli do Fakultní nemocnice Brno.
„Muž bude dnes dopoledne operován na Klinice úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Brno. Zranění není vážné, má zlomený kotník, jeho stav je stabilizovaný,“ uvedl Žára.
Podle hasičů šlo v České republice o ojedinělý a mimořádně náročný zásah, který nemá v tuzemských podmínkách obdoby. Trval podle nich přes 20 hodin, z toho přibližně pět hodin zabrala samotná záchrana v podzemí.
„Předcházely jí hodiny náročných technických prací, během kterých záchranáři zpřístupňovali úzké a obtížně prostupné části jeskynního systému a připravovali prostor pro bezpečné vyproštění,“ sdělili na X. Na sociální síti Threads následně ukázali krátkou animaci, jak náročná byla cesta záchranářů k pacientovi v hloubce desítek metrů pod zemí.
Speleozáchranář a hasič Jiří Buček novinářům na místě řekl, že zásah byl relativně náročný z toho důvodu, že jeskyně byla úzká a už první tým, který se stará o zraněného člověka, musel překonat úzké prostory, a to i s vybavením, kterého není málo.
Následně začaly skupiny střelmistrů rozšiřovat jeskyni od vchodu, aby ti, kteří do jeskyně vchází, už vcházeli většími prostory. Nejužší část na ně čekala až na konci jeskyně. Muže ven transportovali především v postroji.
Zraněnému muži záchranáři po celou dobu poskytovali tepelný komfort. Obecně je v jeskyních v Moravském krasu stabilní teplota, pohybuje se kolem sedmi až osmi stupňů Celsia. Paradoxně venku ale tehdy bylo podstatně chladněji, teploty se pohybovaly několik stupňů pod nulou.
Do jeskyně sestupovali tři jeskyňáři. Jeden zůstal se zraněným dole, druhý se vydal zpět ven a přivolal pomoc. Právě díky tomuto správnému rozhodnutí se podle hasičů podařilo záchranáře zalarmovat včas. Jeden z jeskyňářů, Zdeněk Dvořák, novinářům řekl, že jejich sestup v sobotu začal něco po 10:00. Nehoda se podle něj stala kolem 11:00. Právě on následně z povrchu zavolal záchranné složky.
V krasu je přes 1100 jeskyní, z toho jen pět je jich běžně přístupných. Nejznámější jsou Punkevní jeskyně, kam v posledních letech zavítá kolem 200 tisíc lidí ročně. Kromě pětice přístupných jeskyní v krasu mohou lidé po dohodě navštívit i několik dalších neupravených jeskyní. Některé další jeskyně se dají navštívit volně, do dalších je ale vstup zakrytý a mohou do nich právě jen jeskyňáři, kteří v některých z nich bádají.