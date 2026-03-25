„Jste srab a nemáte koule,“ opřel se do Okamury překvapivý rival

Jurečka Okamurovi vytkl, že nemá odvahu ani čest se omluvit svojí předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) za to, že ji obviňoval z něčeho, co není pravda.

ČTK,Anna Nix

Marian Jurečka, bývalý ministr práce za lidovce, se ve středu opřel do předsedy sněmovny a koaličního hnutí SPD Tomia Okamury. Mimo jiné ho nazval lhářem a srabem.

Jurečka měl proslov v rámci závěrečného kola koaliční novely, která měla snížit odvody živnostníků na sociální zabezpečení. Reagoval tak na předchozí Okamurův výstup, v němž řekl, že bývalá vláda Petra Fialy (ODS) oškubala důchodce.

„Předchozí Fialova vláda oškubala důchodce a k tomu ještě zvýšila daně,“ řekl mimo jiné Okamura. „Kroky naší vlády mají za cíl snižovat náklady lidem,“ dodal.

Související

Vůči Okamurovu tvrzení se ohradil i předseda ODS Martin Kupka, ale výrazně se ozval především Jurečka. Řekl, že v případě důchodů předchozí vláda nikoho neokradla a s výjimkou někdejších komunistických prominentů nikomu důchody nesnížila.

Jurečka také Okamurovi vytkl, že nemá odvahu omluvit se svojí předchůdkyni Markétě Pekarové Adamové (TOP 09). „Nemáte koule se jí omluvit, fakt jste chudák,“ řekl Jurečka ve sněmovně. Okamura obvinil Pekarovou Adamovou z údajného nákupu dvou služebních BMW, která ovšem ve skutečnosti pořídila ochranná služba policie ještě pro jejího předchůdce v čele sněmovny Radka Vondáčka (ANO).

„Já jsem se opakovaně u tohoto pultu sám jako politik omlouval za svoje chyby i za to, co jsem řekl nepřesně. Ale vy ty koule nemáte. Vy jste srab,“ pokračoval Jurečka.

Související

Okamura se k Jurečkovu proslovu vyjádřil pouze krátce. „Aspoň vidíme, jaká je nastavená hranice věty v jednacím řádu, co se týká vyjadřování ve sněmovně,“ poznamenal šéf SPD.

Na Jurečku se pak ale obořila poslankyně SPD Lucie Šafránková. Předchozí vláda podle ní důchodce skutečně oškubala a nedodržela svoje sliby. Poslanci mají ve středu schvalovat uvedenou koaliční novelu, která vrací vyměřovací základ sociálních odvodů na loňskou úroveň.

