Klempíř se „schoval“ před studenty ve sněmovně. Co mu vzkazovali, by ho nepotěšilo

Aktuálně.cz přináší ukázky ze studentské demonstrace proti ministru kultury Oto Klempířovi (Motoristé) a vládě kvůli vládním škrtům v kultuře.
V den, kdy poslanci ve sněmovně schvalují rozpočet na letošní rok, vyšlo do ulic několik stovek převážně mladých lidí z uměleckých škol. Studenti a studentky protestovali proti krácení peněz na živou kulturu a vyzývali vládu i ministra kultury Otu Klempíře, aby peníze do kultury „vrátili“. V případě, že se tak nestane, požadují studenti Klempířovu demisi a hrozí dalšími protesty.
Tolik lidí jako tuto středu se před budovou ministerstva kultury – jen kousek od pražského Karlova mostu – už hodně dlouho neobjevilo. A patrně ještě nikdy nebyli tak hluční a nespokojení jako dnešní demonstranti, protestující proti škrtům vlády a ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé sobě).
„Otevřete okna, otevřete okna!“ volal dav lidí před budovou, jejíž okna byla do jednoho uzavřena. Někteří účastníci dávali najevo své názory na transparentech, které drželi v rukou, a mířili jimi na osobu ministra kultury nebo jeho domovskou partaj Motoristé. Namátkou zaznívala hesla jako: „Kulisy žrát nemůžeme“, „Kam budete jezdit, když ne za kulturou“, „Kultura je motor společnosti“, „Túrujeme kultůru“ nebo „STOP destrukci kultury“.
Ministr kultury v té době seděl v Poslanecké sněmovně, kde zákonodárci jednali mimo jiné zrovna o škrtech v kultuře. Protestní akce tak začala zprvu právě pod okny dolní komory parlamentu. Mezi demonstranty ale nakonec ani Klempíř, ani žádný jiný představitel kulturního resortu nedorazil.
Ačkoli jednání o státním rozpočtu je pro poslance klíčové, probíhalo celý den a hlasování předcházela dlouhá rozprava, dočasná absence by Klempíře samotného ani Motoristy před hlasováním nijak neohrozila.
Baxa demonstraci stihl
Cestou do sněmovny se na akci zastavil alespoň bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS). „Podal jsem pozměňovací návrh na 300 milionů korun pro živou kulturu a 200 milionů korun na památky,“ řekl agentuře ČTK.
Když však redaktor deníku Aktuálně.cz požádal přímo v předsálí sněmovny o vyjádření k protestu Otu Klempíře, odmítl.
Později se však vyjádřil alespoň pro ČTK. „Jsem rád, že mladí lidé stojí za kulturou. A samozřejmě vnímám jejich obavy a chápu i jistou nervozitu umělců. Opravdu to neberu na lehkou váhu. Vím, že pro spoustu umělců to není jen práce, ale celý život,“ ujistil Klempíř.
Situace podle Klempíře v současnosti není jednoduchá pro žádný resort. „Šetřit musí celý stát, nejen ministerstvo kultury. Rozpočet je ale v současné chvíli maximem možného, který se podařilo domluvit po řadě komplikovaných jednání,“ vysvětloval ministr. Osobně to však protestujícím sdělit nepřišel.
„Vyjednávat nestačí“
„Dostali jsme se do bodu, kdy nestačí vyjednávat, ale je nutné se organizovat a říct jasné ne drastickým škrtům,“ burcoval na demonstraci za organizátory student DAMU Filip Novák z nezávislé studentské iniciativy Stojíme za kulturou! Kroky ministra Klempíře označil za naprosto nekompetentní .
„Dnešním protestem vyjadřujeme hluboké znepokojení nad navrhovanými škrty ministerstva kultury a nad rétorikou, která v poslední době zaznívá vůči celé kulturní obci. Ministr navíc komunikuje jen přes sociální sítě, vykřikuje prázdná gesta, neinformuje nikoho ze sektoru kultury a místo slibované stability vyvolává nejistotu,“ stěžoval si Novák.
Organizátoři demonstrace dokonce poslancům a poslankyním zaslali otevřený dopis o pěti požadavcích. Hned v prvním požadují navrácení původní částky 300 milionů korun zpět do rozpočtu, dále požadují respektování priorit uvedených v programovém prohlášení vlády, výrazné zvýšení platů pracovníků v kultuře, ale chtějí také respektující debatu bez podněcování k nenávisti, sexismu, homofobii a diskriminaci menšin.
Zároveň upozorňují, že kultura by měla být vnímána jako investice a nástroj pro podporu odolnosti společnosti.
Přijeli studenti z celé republiky
Před zaplněným Malostranským náměstím vystoupili studenti z několika uměleckých škol nejen z Prahy, ale také z Liberce a Brna. Jejich výčet byl dlouhý, pro zajímavost šlo o: Akademii múzických umění (a její fakulty AMU, HAMU a FAMU), Janáčkovu akademii múzických umění (JAMU), Akademii výtvarných umění (AVU), Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (UMPRUM), Konzervatoř a Vyšší odbornou škola Jaroslava Ježka, Vyšší odbornou školu hereckou (VOŠH), Fakultu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, obdobnou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultu umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci, Fakultu humanitních studií a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy či Pražskou konzervatoř.
„Jako studenti Hudební akademie múzických umění se zásadně ohrazujeme proti tvrzením, že umělci jen natahují ruce pro peníze. Investice do kultury směřují především k veřejnosti nebo zajišťují, aby kulturní program zůstal dostupný širokým vrstvám společnosti,“ upozorňoval například student Martin z HAMU v Praze, kterého doplnila studentka Martina ze stejné školy, podle níž peníze do kultury výrazně napomůžou tomu, aby byla dostupná pro co nejvíce lidí.
Z Brna přijeli mimo jiné studenti JAMU Vojtěch a Anna, kteří varovali, že oslabování kultury vede k oslabování společnosti. „Kultura – na rozdíl od dálnic – má potenciál nás doopravdy spojit. Studujeme a pracujeme, abychom pomáhali vytvářet silnější kulturu a společnost. Jediné, o co žádáme, jsou podmínky, za kterých v naší práci budeme moc pokračovat,“ dodala studentka Anna.
Kromě studentů a studentek přišli na akci také někteří herci či pedagogové. Například vedoucí Katedry dokumentární tvorby na pražské FAMU Alice Růžičková. „Jsme totálně podfinancovaní. Od roku 2020 se nám nezvýšily platy ani nenavýšily peníze na studium, nemáme žádné peníze navíc,“ uvedla Růžičková, která držela v ruce transparent s nápisem „Bez živé kultury jen tupá poslušnost“.
Součástí programu náměstí byla také hudební a performativní vystoupení. Událost podpořil například pěvecký sbor Veselé chvíle, kapela Hyjé a další umělci a umělkyně. Na Maltézském náměstí před resortem kultury byla demonstrace zakončena gestem, při kterém se přítomní chytili za ruce a společně zazpívali píseň Jednou budem dál.
Organizátoři a organizátorky demonstrace také oznámili, že pokud nedojde ke splnění jejich požadavků, plánují v iniciativě pokračovat.
„Budu hledat cesty, jak financování kultury do budoucna stabilizovat. Je pro mě důležité, abychom spolu mluvili a hledali řešení společně,“ podotkl Klempíř.
Návrh státního rozpočtu počítá u ministerstva kultury s výdaji 17,6 miliardy korun, což je o zhruba 1,17 miliardy méně proti návrhu minulé vlády z loňského září. Rozdíl proti schválenému loňskému rozpočtu resortu, který ještě měl k dispozici zdroje z Národního plánu obnovy, činí asi 3,9 miliardy korun.