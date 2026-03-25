Feministický aktivista i mladá dívka. Kdo jsou „teroristé“ z útoku na zbrojovku?

Policie v úterý zadržela tři osoby, které obvinila z účasti na žhářském útoku na halu zbrojovky v Pardubicích. Jednu osobu zatkli policisté na Slovensku, další dvě v Česku, kde je pardubický okresní soud poslal do vazby. Vinu nepřiznaly. Redakci Aktuálně.cz se ale na základě fotografií podařilo ztotožnit minimálně jednoho z členů.
„Oba obvinění, kteří stanuli před pardubickým soudem, byli vzati do vazby,“ uvedla v úterý policie v příspěvku na sociální síti X. V jednom z dalších příspěvků pak policie uvedla, že na vydání zadržené osoby ze Slovenska intenzivně pracuje. Mezi zadrženými jsou občané České republiky a Spojených států.
Pět dnů poté, co se údajná podzemní protiizraelská skupina The Earthquake Faction přihlásila k útoku a zapálení zbrojní firmy Archer-LPP v Pardubicích, se tak situace začíná vyjasňovat.
Soudce Karel Gobernac podle agentury ČTK řekl, že mladík obviněný z terorismu je cizí státní příslušník, dívka je české národnosti. Ani jeden vinu nepřiznal, prakticky nevypovídali. Za teroristické činy oběma obviněným hrozí až 20 let vězení i výjimečný trest.
Mladík původem z Egypta žijící v Praze
Redakci Aktuálně.cz se nicméně na základě fotografií od soudu podařilo ztotožnit jednoho ze zadržených. Mělo by se s největší pravděpodobností jednat o Youssefa Moursiho (Motuse), studenta, aktivistu, DJ a fotografa.
O jeho aktivitách lze najít řadu veřejných informací na sociálních sítích, z nichž vyplývá, že jde o člověka pocházejícího z Egypta, vyrůstajícího v Saúdské Arábii, který nyní žije v Praze. Studuje na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.
Zároveň spolupracuje s různými hnutími a spolky, píše například texty pro feministický magazín Druhá směna, podle nějž chce být oslovován on/ona/oni. Na svém osobním profilu však preferovaná zájmena neuvádí.
„Má velkou úctu k intersekcionálnímu feminismu a postkoloniálním studiím. Spojení svobodná Palestina pro ně znamená domorodé, antiimperialistické, queer, feministické, BIPOC (zkratka pro black, indigenous, and people of color – v překladu černoši, domorodí obyvatelé a barevní lidé – pozn. red.), environmentální a antikoloniální povstání,“ popisuje ho magazín v medailonku na Instagramu.
„Nebojí se nechat své kořeny napospas osudu a zkoumají a experimentují s širokým spektrem zvuků. Pro Motuse je klubový život víc než jen zábava – je to oslava, odpor a útočiště pro marginalizované komunity – je to politika,“ tvrdí o něm zase web Resident Advisor.
Ve svých příspěvcích na sociálních sítích a v publicistických textech mluví i například o legitimitě ozbrojeného odporu.
„Mnozí veřejně podporují svobodnou Palestinu, ale zároveň odmítají legitimitu ozbrojeného odporu, tlačí na dvoustátní řešení a udržují normální vztahy s izraelskou okupační mocí. Tím ve skutečnosti zachovávají status quo a podporují státy, které se podílejí na systematickém útlaku palestinského obyvatelstva,“ píše například v textu na webu Druhé směny.
Druhou zadrženou osobu se redakci zatím nepodařilo ztotožnit, jedná se o mladou dívku.
Zastavte hon na čarodějnice
Redakce deníku Aktuálně oslovila i právního zástupce jedné zadržené osoby Pavla Čižinského, ten ovšem na otázky odmítl odpovědět. Stejně tak se nepodařilo získat vyjádření od skupiny Resist Aid, na kterou se podle organizace Prague4PalestineYouth mají obracet lidé, kteří potřebují právníka a nemají vlastního.
Hnutí totiž na svých sociálních sítích varuje před „honem na čarodějnice“ v souvislosti se žhářským útokem. „Dozvěděli jsme se, že se policie snaží kontaktovat členstvo propalestinského hnutí – pravděpodobně ve spojitosti s včerejším požárem v Pardubicích,“ varuje Prague4PalestineYouth v sobotním příspěvku, který zmíněný Youssef Moursi (Motus) přesdílel na svém Facebooku.
Během noci na pátek vzplála na okraji Pardubic průmyslová hala, za úderem podle svého vyjádření stojí už zmíněný spolek, který tak podle svých slov protestuje proti izraelským útokům v Gaze.
Místo podle něj bylo klíčové pro výrobu izraelských zbraní. Jenže jak deník Aktuálně už informoval, hned po útoku se začaly množit informace, podle kterých může mít útok na pardubický závod Archer-LPP úplně jiný důvod než česko-izraelskou průmyslovou vazbu. Firma LPP Holding totiž spolupracuje s ukrajinským zbrojním průmyslem a do země bránící se ruské agresi dodává bezpilotní technologie.
Přímo v Pardubicích navíc podle dřívějších informací měla ve spolupráci s Ukrajinci vyrábět optické komponenty, termovize či prostředky nočního vidění.
Češi jsou pro Iry před baráží záhadou. Přesto u soupeře budí velký respekt
Trenér irských fotbalistů Heimir Hallgrímsson připustil, že český tým je pod novým koučem Miroslavem Koubkem nečitelný, chce se ale soustředit především na výkon svého mužstva.
ŽIVĚ Američané začnou příští rok vyrábět letouny F-35 pro českou armádu
Americká společnost Lockheed Martin začne s výrobou letounů páté generace F-35 pro českou armádu v roce 2027. Letouny F-35 nahradí v české armádě pronajaté stíhačky JAS-39 Gripen. První F-35 mají být hotové v roce 2029.
ŽIVĚ Zatím největší ukrajinský útok: na pobřeží Baltu hoří klíčový ruský přístav
Ukrajinské dronové útoky z noci na dnešek způsobily požár v ruském přístavu Usť-Luga v Baltském moři a připravily o dodávky elektřiny bezmála půl milionu lidí v příhraniční Belgorodské oblasti, uvedly ruské úřady. Protivzdušná obrana zničila 389 bezpilotních prostředků. Podle ruské státní tiskové agentury TASS se jednalo o největší útok v posledním roce.
KVÍZ: Kdo hrál hlavní roli? Znáte herecké tváře slavných filmů?
Bez skvělých herců a hereček by nevznikly skvělé filmové postavy. A naopak. V našem kvízu si můžete otestovat, jak dobře si pamatujete ty, kteří se objevili v českých i zahraničních snímcích, jež se nesmazatelně zapsaly do historie kinematografie. Víte, kdo hrál učitele Igora Hnízda, krásnou Maryšku nebo Forresta Gumpa?
ŽIVĚ Íránci se vysmáli Trumpovu návrhu. Američanům kladou své podmínky pro jednání o míru
Spojené státy předaly Íránu 15bodový plán k ukončení války. Írán americké pokusy o příměří zesměšnil. Z nových zpráv vyplývá, že mezi předběžnými podmínkami, které Teherán stanovil pro případná jednání o příměří, je zavření všech amerických základen v Perském zálivu a finanční odškodnění za americko-izraelské útoky. Nejmenovaný americký činitel označil podmínky za nereálné.