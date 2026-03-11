Měl k Šichtařové blíž než mnozí jiní, sázel na ni. Řekl, co vidí za jejím odchodem

Ukázka z rozhovoru s Liborem Vondráčkem (Svobodní) o konci poslancování jeho kolegyně Markéty Šichtařové.
Libor Vondráček se pohyboval v blízkosti poslankyně Svobodných Markéty Šichtařové tak blízko, jak jen to pracovně nejvíce šlo. Seděl do včerejšího dne vedle ní ve sněmovně, měl s ní stejnou kancelář a jako předseda Svobodných se rozhodl, že ona bude jako jediná ze všech členů spolu s ním kandidovat do sněmovny. Když s ním dnes Aktuálně.cz mluvilo, bylo vidět, že je jejím postojem zklamaný.
Libor Vondráček se během středečního dopoledne pohyboval v jednacím sále sněmovny i v kuloárech a dával najevo, že se mu do rozhovoru o končící poslankyni Markétě Šichtařové moc nechce. „Nechme to na později,“ říkal nejdříve, ale vzápětí na krátký rozhovor kývl.
Bylo logické, že by se měl k jejímu úternímu večernímu rozhodnutí skončit ve sněmovně vyjádřit právě on. Vondráček je předsedou Svobodných, stranický kolega Šichtařové, vůbec nejbližší, Svobodné ve sněmovně zastupovali jen a jen oni dva, Vondráček navíc prosadil strategii, že budou oba kandidovat na kandidátce SPD a potom budou i členy klubu SPD.
„Myslím si, že byla skeptická k tomu, že se podaří ty věci dělat tak rychle, jak by si přála a neměla dost trpělivosti na to, aby třeba počítala s tím, že v příštích volbách toho prosadíme víc,“ byla první slova Vondráčka na otázku, proč se podle něj Šichtařová rozhodla složit mandát.
Konkrétně myslel to, že Svobodní a SPD jsou v Poslanecké sněmovně v menšině, byť jsou členy vládní většiny s hnutím ANO a Motoristy sobě. Jenže, jak se po volbách ukazuje, hlavní slovo má ve vládní koalici hnutí ANO, což se potvrdilo i při hlasování o jejím návrhu, aby sněmovna zamítla návrh zákona o digitální ekonomice. Pro zamítnutí byla jen ona a 6 dalších poslanců, z 80 poslanců ANO ji nepodpořil nikdo. Následně řekla, že nemůže prosazovat to, co považuje za zásadní, a proto končí.
„V její tváři bylo vidět jasné zklamání už po sněmovních volbách z toho, že těch hlasů nebylo tolik moc, tak se postupně nezapojovala, odhlašovala se i ze stranických funkcí a vygradovalo to tímto,“ uvedl Vondráček. Když zmínil, že „těch hlasů nebylo tolik moc“, myslel tím volební výsledek SPD. Vondráček, Šichtařová i předseda SPD Tomio Okamura totiž věřili, že ve volbách získají mnohem více hlasů a tedy i více než jen 15 poslaneckých křesel. Jenže následující analýzy ukázaly, že řada voličů SPD nakonec dala hlas Andreji Babišovi a ANO.
Aktuálně.cz se ale zajímalo i o to, zda Vondráček a Okamura na Šichtařovou netlačili, aby skončila, a tedy její slova o zklamání ze zamítnutí zákona nebyla jen záminkou. Zvláště, když Okamura kritizoval o víkendu poslankyni za to, že odmítla pracovat ve výborech. Navíc točila ve sněmovně video ke svému podnikání a ještě prohlašovala, že sněmovna je žvanírna, kde se nedá normálně pracovat.
„Netlačil jste na ni?“ zněla otázka, na kterou Vondráček odpověděl, že prý opak je pravdou. „Bylo to spíš naopak, já jsem ji vždy hájil, v momentě, kdy mně bylo vytýkáno, že není ve výborech, tak jsem říkal: Lidé ji volili proto, aby je reprezentovala jako Markéta Šichtařová, ne někdo jiný, a přistupovala k tomu svým způsobem, svým pohledem. Bral jsem to tak, že účast ve výborech je její právo, ne povinnost,“ uvedl Vondráček.
Zamítnutí zákona byla záminka, tvrdí Vondráček
Ten patrně skutečně neměl důvod, aby Šichtařová končila, protože s jejím koncem Svobodní přišli o jeden ze dvou poslaneckých mandátů. A protože už nikdo jiný za jejich stranu nekandidoval, o jeden mandát víc získá SPD, protože další v řadě místo Šichtařové je zástupce SPD. Proto Vondráček dostal i otázku, jestli přece jen nenaléhal na Šichtařovou předseda SPD Okamura.
„Vůbec ne. Toto můžu vyloučit, o tom nikdy nebyla řeč,“ tvrdí Vondráček, který se na rozdíl od Šichtařové stal loajálním členem klubu SPD. S Okamurou vychází podle všeho výborně, spolupráci si několikrát pochvaloval a na veřejnosti se nikdy s Okamurou nedostal do žádného sporu. Vondráček vždy hájí Okamuru, SPD i hnutí ANO. Vysvětluje to tím, že teď je nejpodstatnější, že jsou Svobodní zastoupení ve sněmovně a tím pádem i v médiích a při příštích volbách tak budou mít podle něj větší šanci uspět.
Vondráček, který tvořil se Šichtařovou před volbami nerozlučnou dvojici, skutečně doufal, že oba vydrží ve sněmovně celé volební období. „Nedá se říct, že by mě její rozhodnutí potěšilo, doufal jsem, že budeme ve sněmovně delší dobu, neraduju se z toho. Na druhou stranu vnímám to, že nás tyto volby posunuly do mediální pozornosti a věřím, že po příštích volbách tady bude Svobodných ještě více,“ avizuje.
Při podrobnějším povídání s Aktuálně.cz Vondráček prohlásil, že za jejím rozhodnutím nevidí důvod ten, který sama uvedla – tedy zamítnutí zmiňovaného zákona. Podle něj totiž on i další členové klubu SPD počítali s tím, že při dalším projednávání udělají v zákoně úpravy a případně ho nakonec neschválí. V návrhu Šichtařové, aby byl zamítnutý hned v prvním čtení, v úterý neviděl smysl.
„Nemělo to šanci na schválení, ona to ani s nikým nekonzultovala, nesháněla si pro to podporu, jenom to takto navrhla. Mně asi nikdo nemůže teď vytknout, když mám pocit, že to byla taková záminka, aby udělala ten krok, kdy chtěla napsat tečku za svým fungováním ve sněmovně,“ uvedl předseda Svobodných a jeden z nejbližších lidí v okolí Šichtařové.