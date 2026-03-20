„Výrobní centrum izraelských zbraní.“ K útoku v Pardubicích se hlásí podzemní skupina

Od nočních hodin hoří na okraji Pardubic hala, která patří české zbrojovce LPP Holding. Ta už před několika lety oznámila, že chce ve východočeské metropoli společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. A právě to mohl být důvod masivního požáru. Vyplývá to z e-mailu organizace, která se k požáru přihlásila.
„Dnes brzy ráno bylo klíčové výrobní centrum izraelských zbraní zapáleno podzemní skupinou, aby ukončilo svou roli v probíhající izraelské genocidě v Gaze,“ stojí v e-mailu, který v pátek ráno obdržel reportér deníku Aktuálně.cz.
Skupina, která si říká The Earthquake Faction a k požáru se přihlásila, dále tvrdí, že při útoku zničila několik budov a nikdo nebyl zraněn.
„Místo je společným projektem české společnosti LPP Holding a Elbit Systems pro klíčové operace ve střední Evropě. Elbit Systems popisuje sebe sama jako páteř izraelské armády a poskytuje drtivou většinu pozemních a vzdušných zbraní použitých při izraelských útocích na Írán a genocidě v Palestině,“ stojí dále v emailu.
Jeho součástí je i několik videí, které obsahují noční záběry z vnějších a vnitřních prostor. Sekvence zachycují muže v černé pláštěnce a pak i první okamžiky požáru uvnitř budovy.
Martina Tauberová, ředitelka vnějších vztahů LPP Holding, reportérovi deníku Aktuálně.cz potvrdila, že i firma má ze svých kamer noční záznamy, na nichž je vidět pohyb neznámých lidí v areálu. Ti pak prý podle záběrů polévají zařízení společnosti tekutinou a zapalují.
Policejní vyšetřovatelé na síti X potvrdili, že jednou z verzí je úmyslné zapálení objektu. „Ve věci jsme zahájili úkony v trestním řízení pro podezření z trestného činu obecného ohrožení,“ uvedla policie. Markéta Janovská, pardubická policejní mluvčí, pak ještě oznámila, že o informaci o podzemní skupině ví a pracují s ní.
V emailu, v němž se skupina přihlásila k útoku na pardubickou halu, se subjekt označuje za „mezinárodní podzemní síť, která cílí na kritická místa sionistické entity,“ jejímž cílem je „zničit všechny části říše zevnitř, a to jakýmikoli účinnými prostředky.“