Benative
11. 1. Bohdana
Jihomoravský kraj

Hasiči v neděli ráno dostali na povrch zraněného z jeskyně v Moravském krasu

ČTK

Hasiči dostali zraněného muže z běžně nepřístupné jeskyně u Rudice na Blanensku v Moravském krasu na povrch. Je v rukou záchranářů. Informovali o tom kolem 08:40 na sociální síti X.

jeskyně Býčí skála
Vstup do jeskyně Býčí skála v Křtinském údolí, Moravský kras, 2019. Druhý nejdelší jeskynní systém v ČR, známý archeologickými nálezy. Foto: ČTK / Zehl Igor
Zraněný muž byl v jeskynním systému odhadem v 50 až 70 metrové hloubce a 250 až 300 metrů od vstupu. Hasiči na místě zasahovali od časného sobotního odpoledne, na povrch se raněný dostal bezmála 21 hodin od oznámení komplikací. Jen jeho transport úzkými uličkami trval asi pět hodin.

„Šlo o v České republice ojedinělý a mimořádně náročný zásah, který nemá v tuzemských podmínkách obdoby. Děkujeme všem zasahujícím za profesionální nasazení a obří nasazení v extrémně náročných podmínkách,“ uvedli hasiči.

Uvedli, že zásah trval více než 20 hodin, z toho přibližně pět hodin zabrala samotná záchrana v podzemí. „Předcházely jí hodiny náročných technických prací, během kterých záchranáři zpřístupňovali úzké a obtížně prostupné části jeskynního systému a připravovali prostor pro bezpečné vyproštění,“ sdělili na X.

Jejich mluvčí Štěpán Komosný ČTK řekl, že kolem 02:00 ukončili tvorbu přístupových míst, následně započaly práce na transportu. Do jeskyně vstoupilo na třicet hasičů a speleologů s cílem dostat zraněného na povrch. Má poraněnou nohu. Zhruba kolem 03:30 začali podle mluvčího se samotným transportem.

Na místě bylo 70 až 80 hasičů a další specialisté, někteří přijeli i z jiných krajů. Zasahovali od časného sobotního odpoledne, kdy se snažili rozšířit cestu ke zraněnému muži tak, aby jej ven mohli dostat převážně na nosítkách. V práci byl i střelmistr.

„K rozrušení horniny bylo celkem provedeno přibližně deset drobných řízených odstřelů s pomocí přibližně 100 střel. V některých místech bylo nutné provést trhací a uvolňovací práce i v úseku dlouhém zhruba šest metrů,“ uvedli hasiči na X.

Do jeskyně původně sestupovali podle hasičů tři lidé. Jeden zůstal se zraněným dole, druhý se vydal zpět ven a přivolal pomoc. Právě díky tomuto správnému rozhodnutí se podle hasičů podařilo záchranáře zalarmovat včas.

