Zasáhněte proti černému trhu, naléhají zastánci kratomu na Babiše. Ten vinil Fialu

Ukázka z vystoupení Andreje Babiše v Poslanecké sněmovně 4. března 2026, kdy kvůli kratomu ostře útočil na vládu Petra Fialy.
Když premiér Andrej Babiš obviňoval na začátku března vládu Petra Fialy, že kvůli ní končí na jednotkách intenzivní péče děti užívající kratom, mnozí ho upozorňovali, že příčina problému leží jinde. Pondělní verdikt vlády, která fakticky podpořila už existující kontrolovaný prodej, ukázal, že Babiš to začíná chápat. Teď jde o to, zda a jak stát zasáhne proti nelegálnímu prodeji. Cest je více.
Boj proti kratomu Babiš vyhlašoval i sliboval s velkou vehemencí. Ale jak už Aktuálně.cz tento týden upozornilo, přes počáteční horlivost se do něj pustil značně rozpačitě. Ještě o víkendu visel na webu vlády dokument, který naznačoval, že Babiš zvažuje zákaz kratomu. Ovšem v pondělí bylo vše jinak. Od svého úmyslu minimálně prozatím ustoupil.
„Budeme o tom diskutovat, protože regulace byla zavedena od 1. ledna tohoto roku. A je určitě důležité, abychom si sedli za stůl se všemi, kteří na to mají nějaký názor,“ vysvětloval s tím, že věc vyhodnotí zejména z hlediska zdraví dětí. Na novinářský dotaz ještě doplnil, že s řešením přijde, ale nebude si dávat žádný termín.
Cest se nabízí několik
Babiš může zvolit ohledně kratomu několik cest. Pokud by chtěl splnit svůj slib ze začátku března, kde tvrdil, že prodej kratomu zakáže, potom by musel zvolit cestu tvrdé a důsledné represe. Tedy zrušit vše nebo většinu z toho, co se stalo za Fialovy vlády.
Znamenalo by to připravit mimo jiné změnu zákona a zastavit už probíhající proces, kdy se řada firem podle sněmovnou přijatých pravidel chystá kratom prodávat.
Druhou možností je, že by Babiš licencovaný prodej kratomu v nějaké podobě ponechal, ale zaměřil by se na to, aby policie mnohem více zasahovala proti nelegálnímu prodeji. Ten podle mnoha informací bují ve velkém množství.
Upozorňují na to nejen odborníci, kteří pracují s drogově závislými, ale například i zástupci Ústavu pro evropskou legislativu (UPEL). Tedy platformy, která se mimo jiné zabývá legislativou o oblasti psychoaktivních látek – včetně kratomu.
Černý trh s kratomem kvete
„Je potřeba vymýtit černý trh. To je ten problém. Kontrola se musí dostat do rukou státu, aby to bylo pro zákazníky bezpečné,“ tvrdí místopředseda Obchodní a hospodářské rady UPEL Tomáš Riedl. Obrátil se na premiéra Babiše s prosbou, aby prodej kratomu nezakazoval a naopak jednal s legálními prodejci.
„Na černém trhu je spousta nabídek, které by tam už neměly vůbec být. Celá tato nabídka, která probíhá ve stínu a pozadí, vrhá špatné světlo na poctivé prodejce. Na sociálních sítích můžete vidět spoustu anonymních účtů, které prodávají kratom po kilech. Něco takového regulovaný prodej vůbec neumožňuje,“ upozorňuje Riedl.
Mimochodem, když Babiš mluvil na začátku března ve sněmovně o prodejnách v centru Prahy, které prodávají mimo jiné kratom, šlo podle adiktologa Pavla Kubů právě o nelegální prodejce.
„Na co narážíme v centru Prahy i v některých jiných městech, to nemá s legální regulací nic společného. Poznáme to podle toho, že jsou plné ‚sběratelských‘ předmětů, obsahujících často podstatně nebezpečnější látky než kratom,“ vysvětluje Kubů, který je zároveň předsedou vědecké rady UPEL.
„Prodejna, která je licencovaná, má výlohu, přes kterou není vidět, je tam jenom napsáno ‚prodejna psychomodulačních látek‘ a nemůže do ní nikdo pod 18 let,“ dodává Kubů.
Čekání na Babišův další krok
Premiér Babiš zatím ani nenaznačil, jakou cestou se vydá. Upozornil ale, že ve hře je možnost zvýšit věk pro nákup kratomu na 21 let.
Zároveň zvažuje i danění tohoto byznysu. „Je velice překvapivé, že u dovozu kratomu není ani spotřební daň, ani DPH. To je zvláštní záležitost, to mě velmi překvapilo. Budeme o tom diskutovat,“ řekl v pondělí.
Například šéf Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych navrhoval ve vysílání Českého rozhlasu dát kratom na seznam zakázaných látek. Podle něj má mimo jiné spolupodíl na smrti několika mladých lidí, kterým nebylo ještě ani osmnáct let.