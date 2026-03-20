„Přispějte nám na další úder,“ žádá skupina, která má stát za požárem haly v Pardubicích

Podzemní skupina zapálila klíčový český závod společnosti Elbit Systems. Zdroj: Earthquake Faction.

Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán
Vojtěch Štěpán

Během noci na pátek vzplála na okraji Pardubic průmyslová hala. Šlo o cílený požár. Za úderem stojí spolek, který tak protestuje pro izraelským útokům v Gaze. Místo podle ní bylo klíčové pro výrobu izraelských zbraní. Nyní podzemní skupina žádá své podporovatele o finance na další akce.

„Potřebujeme peníze na náš další úder,“ píše na svých stránkách skupina vystupující pod názvem The Earthquake Faction. Podzemní formace se v pátek přihlásila k žhářskému útoku na halu na okraji Pardubic, v níž funguje česká zbrojovka LPP Holding.

„Dnes brzy ráno bylo klíčové výrobní centrum izraelských zbraní zapáleno podzemní skupinou, aby ukončilo svou roli v probíhající izraelské genocidě v Gaze,“ stojí v e-mailu, který v pátek ráno obdržel deník Aktuálně.cz.

Podobné komuniké pak skupina zveřejnila i na svém webu, který je přístupný jen skrze odkaz na Telegramu. „Dokud bude země v okupované Palestině a po celé západní Asii krvácet pod izraelskými bombami, musí se půda pod nohama těch, kdo okupaci podporují, i nadále třást,“ píše se zde.

Při útoku nebyl nikdo zraněn, zničeno však bylo vybavení haly. Skupina následně z akce zveřejnila videa a fotografie. Podle vyjádření LPP Holding akci zachytily i jejich kamery. Případem se zabývá policie.

Drony pro Izrael

Zmíněná firma LPP Holding před několika lety oznámila, že chce na východě Čech společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Právě to mělo být důvodem k úderu. „Jsme internacionalistická podzemní síť, která se zaměřuje na klíčová místa zásadní pro sionistický režim. Naším cílem je zničit všechny složky impéria zevnitř, a to jakýmikoli účinnými prostředky,“ popisuje se skupina společně s prosbou o podporu. 

Finanční prostředky přijímá v kryptoměně, která je například na rozdíl od bitcoinu ještě silněji podmíněna anonymitou a nedosledovatelností. Na stránkách tak skupina zveřejnila i adresu kryptopeněženky, kam lze prostředky posílat.

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) svolal kvůli požáru krizový štáb vnitra. „Je zde pravděpodobná souvislost s teroristickým útokem,“ uvedl na sociálních sítích. Požárem se také začala zabývat centrála proti terorismu. Podle svého vyjádření prověřuje podezření na teroristický útok.

