Zákaz kratomu fungovat nebude, řešením je dohoda. Dodržujeme ji u piva, říká Vobořil

Digitální závislost funguje jako každá jiná droga. „Je to hrozně rychlé a vzniká to nepozorovaně,“ varuje před technologiemi expert na protidrogovou politiku Jindřich Vobořil. „Lidi nenapadne, že se to v těle překrývá stejnými procesy jako třeba heroin. Zní to neuvěřitelně, ale opravdu to tak je a zbavit se toho je hrozně těžké,“ upozorňuje.
Když trvá závislost opravdu dlouho, přechází návyk do chronicity. „Ten mladý člověk je naučený usnout ve čtyři ráno, a i když si řekne, že to nebude dělat, tak má oči otevřené o půlnoci, v jednu ráno, ve tři ráno a pořád se mu nechce spát,“ popisuje rizika Vobořil.
Sociální sítě jsou podle něj navíc záměrně nastavené tak, aby závislost vyvolávaly. „Pracovala na tom armáda – a některé ty lidi znám – behaviorální psychologové, kteří to prostě udělali opravdu tak, aby to bylo návykové,“ upozorňuje.
„Ve chvíli, kdy se sociální sítě rozšířily a začaly na tom pracovat tyto skupiny profesí, tak už dostaly takové zadání,“ tvrdí host Zuzany Tvarůžkové. S řešením tohoto problému máme už deset let zpoždění, naznačuje.
00:06–05:37 Jsme svědky epidemie digitálních závislostí? Jak velké části mladých se týká? A týká se jen dospívajících, nebo širší společnosti?
05:37–11:12 Jsou algoritmy sociálních sítí vytvářeny záměrně tak, aby vyvolávaly závislost? Kdy jsme si měli začít digitálních závislostí všímat? Co je na digitální závislosti nejzrádnější a jak těžké je se z ní dostat?
11:12–16:25 Mají zákazy a omezování smysl? Jak silná je souvislost mezi digitálními závislostmi a poruchami duševního zdraví?
16:25–21:16 Jak bude Jindřich Vobořil svůj přístup prosazovat coby poradce národního protidrogového koordinátora? Co mladí lidé podle něj nejvíc potřebují v oblasti prevence?
21:16–26:59 Česká vláda zařadila HHC mezi zakázané látky – k čemu to povede? Jsou syntetické alternativy a další deriváty ještě nebezpečnější než HHC?
26:59–31:20 Je regulovaný režim pro kratom lepší než úplný zákaz? Jak vážně se užívání kratomu dotýká dětí a mladých lidí?