Ani slavná světová kapela neměla tolik posluchačů. Valaši popisují, jak rozezpívali Letnou

Ukázka z rozhovoru s muzikanty z Valašska, kteří vystoupili na Letné, a také pohled na vystoupení se zpívající Letnou.
To byli prostě Valaši, odpovídali lidé z Milionu chvilek pro demokracii na dotazy, kdo to vlastně vystoupil před zaplněnou Letnou na sobotní protivládní demonstraci. Nic víc o nich známo nebylo, přestože jejich písničku zpívaly desítky tisíc lidí. Jak se dali dohromady, popisují Valaši v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Že by jednou mohli zpívat před možná až 200 tisíci lidmi, je nenapadlo ani ve snu. Poprvé se potkali na cestě z Valašského Meziříčí do Prahy letos v lednu, když jeli na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii na podporu prezidenta Petra Pavla. Díky tomu začali být více v kontaktu a posléze dávat dohromady i společnou písničku. Tu, kterou s nimi zpívali mnozí z účastníků sobotní demonstrace.
„Takové vystoupení jsme samozřejmě neměli vůbec v úmyslu,“ usmívá se Jan Husák, jehož by bylo možné označit za kapelníka. Byť, jak sám přiznává, nemají s kamarády ani žádný oficiální název svého uskupení.
„Klidně nám můžete říkat Valaši,“ dodal s tím, že jako „skupinu Valaši“ je uvedli i organizátoři sobotní akce. A stejně o nich mluvili i ve chvíli, kdy o nich redaktor Aktuálně.cz sháněl informace. „Prostě Valaši,“ podotkl mluvčí Milionu chvilek Martin Vašíček.
Ve skutečnosti je Jan Husák především učitelem, který v pondělí dopoledne, když jej redakce kontaktovala, spěchal na hodinu za svými studenty. Učí zeměpis na gymnáziu, zároveň se podílí na různých projektech na zadržování vody v krajině a ochranu přírody, také hodně cestuje a následně pořádá besedy.
Příležitostné uskupení Valachů za demokracii
Pedagogy jsou také další dva členové „kapely“ Pavel a František. Ženskou část tvoří Janova manželka Darina a Pavlova choť, která se jmenuje Pavla a s mužem provozuje relaxační centrum. Třetí ženou je Aneta, která se stejně jako Darina věnuje ochraně přírody. Na Letné s nimi vystupovali ještě členové různých pěveckých sborů a další nadšení zpěváci. „My jsme takové Příležitostné uskupení Valachů za demokracii (PUVD),“ nabídl další název Jan Husák.
Že všechny zajímá veřejné dění je zřejmé i z toho, že se každý nějakým dílem podílel na textu protivládního „protestsongu“ na melodii Slavíků z Madridu v Česku známých v interpretaci Waldemara Matušky (ten píseň s původním titulem Le Rossignol Anglais převzal od francouzského zpěváka a skladatele Huguese Aufraye, pozn. red.).
„Nasdíleli jsme si dokument, každý tam naházel něco, co ho napadlo. Já jsem to potom učesal a dali jsme to dohromady tak, aby se to rýmovalo,“ popsal tvoření Jan Husák, podle něhož bylo nejtěžší nahodit refrén. „Ale na základě toho, co se dnes děje v politice, se celkem nabízí si z toho dělat legraci. I když ono to úplně k smíchu není',“ dodal.
Zíráme jak blázni na to, že lépe mlčeti zlato,
a s naší vládou ze světa mizí i pravdivá věta.
Vím, co se bude dít, chytaj‘ mě z toho zlé chmury,
motorky ve vládě mít, Rajchly a Okamury.
Tak zní první sloka protestsongu, po níž následuje refrén:
Tíseň je veliká,
smysl mi utíká,
takovou vládu teď mít.
V pravdě a s odvahou
se ctí a rozvahou
zemi si nedáme vzít!
Následují další sloky, ve kterých Valaši pranýřují například imunitu pro trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše (ANO) či předsedu SPD a sněmovny Tomia Okamuru, kritizují odvolání řady státních manažerů a úředníků vládou, nebo také střet zájmů premiéra.
Z Letné odcházel Jan Husák se svými přáteli nadšený, a to nejen díky příznivému přijetí písně, ale také celkové atmosféře. „Jsem člověk, kterému není lhostejné, co se děje ve společnosti i v přírodě. A to, co se momentálně odehrává v naší politice, považuji za naprostou nehoráznost. Proto jsme složili takovou písničku,“ říká ke své občanské angažovanosti, při níž musí počítat i s některými kritickými reakcemi.
Stejně jako po celé zemi, také na Valašsku má silnou podporu vládnoucí hnutí ANO, což přiznává i sám Husák. „Když jsme ale organizovali akce ve Valašském Meziříčí či v Rožnově pod Radhoštěm, lidé na ně chodili, není jim jedno, co se v naší zemi děje. Společnost je rozdělená, ale já si myslím, že je zdravé, když lidé mají různé názory,“ míní učitel z Valašska, který na svých sociálních sítích vzpomněl i jednu světovou kapelu, která Valachům dělala na Letenské pláni „předskokana“.
„Pořád tomu nějak nemůžu uvěřit. To si tak s kamarády složíte protestsong na současnou politickou reprezentaci své země a najednou stojíte na Letné před 300 tisíci posluchači. Ne, že bychom se chtěli chvástat, ale Rolling Stones prý měli v roce 1995 na Letné 130 tisíc lidí. Tož Valaši, no... Sranda musí být, aj kdyby trakaře padaly,“ napsal s nadhledem a ironií.