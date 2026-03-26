Sedm a půl kila štěstí. „Klíčové bylo vyhrát cenu předtím,“ říká producent oscarového snímku

Je to pár dní, co se Alžběta Karásková a Radovan Síbrt vrátili z amerického Los Angeles, kde osobně převzali od Americké filmové akademie Oscara za nejlepší celovečerní dokument.
Získali ho s filmem Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v dánsko-české koprodukci a prostřednictvím hlavního protagonisty a spolurežiséra Pavla Talankina sleduje působení ruské válečné propagandy na základní škole v uralském Karabaši. „Pro mě je Oscar oceněním toho, že práce, kterou děláme, dává smysl,“ říká k úspěchu filmu producentka Karásková.
Snímek Pan Nikdo proti Putinovi se stal historicky prvním českým koprodukčním dokumentem, který získal dvě nejprestižnější filmová ocenění: britskou cenu BAFTA i amerického Oscara.
Obě ceny přinesli Alžběta Karásková a Radovan Síbrt v úhledných taštičkách do studia Spotlightu a celkem se jim „pronesly“. Dohromady totiž váží přes sedm a půl kilogramu. „Určitě bylo těžší ty sošky získat než přivézt,“ usmívá se Karásková. Oscara prý do Česka vezli v příruční taštičce a nikoho prý vlastně nezajímal.
„Ten převoz nebyl vlastně vůbec komplikovaný. Ani na rentgenech na letišti nikdo nic neříkal. Na cenu BAFTA se na letišti podívali, ale u Oscara vůbec nic,“ říká.
BAFTA byla klíčová
Podle Radovana Síbrta byl pro film zásadní právě zisk prvního ocenění. „Věděli jsme, že pokud nezískáme cenu BAFTA, tak na Oscarech nemáme šanci,“ říká Síbrt o únorovém udílení cen Britské akademie filmového a televizního umění. Podle něj získání hlavní ceny za dokumentární film upozornilo na dílo mezinárodní scénu.
„Začalo se o nás psát, to byl zlomový okamžik v rámci oscarové kampaně,“ popisuje Síbrt osmiměsíční maraton, který vedl až do losangeleského Dolby Theatre, kde se každoročně koná oscarový ceremoniál. Na rozdíl od některých konkurenčních filmů neměli Češi a Dánové na kampaň velké finanční prostředky, a museli proto propagační kroky velmi svědomitě plánovat.
„Důležitá je v počátku publicita a digitální kampaň. Hlavní devízou naší kampaně byl ale protagonista a spolurežisér Pavel Talankin, který se setkával s lidmi a mluvil o filmu i situaci v Rusku. To bylo hodně důležité,“ popisuje producentka, co pomohlo koprodukčnímu snímku dvou malých zemí v konkurenci dalších 201 dokumentárních filmů, které se do oscarového klání kvalifikovaly.
„Máte 12 tisíc dokumentárních filmů, které vloni vznikly. Z těch 12 tisíc se něco přes 200 kvalifikovalo a vy potřebujete, aby zrovna o tom vašem filmu slyšeli členové akademie. V první fázi určitě hodně zmůžou peníze a PR, ale pokud nemáte dobrý film, nemá ani smysl do té kampaně chodit,“ říká Síbrt. Filmu Pan nikdo proti Putinovi pomohlo i neotřelé téma.
Kritika z obou stran konfliktu
„Lidé, kteří by byli ochotni vyprávět o situaci v Rusku, v posledních letech téměř neexistovali a náš film je hlasem člověka, který chtěl mluvit proti ruské propagandě, chtěl popsat, co se v Rusku děje,“ říká producent společnosti Pink.
Odkrytí ruské propagandy a jejího vlivu na žáky základní školy, kde Pavel Talankin učil a natáčel, kritizují představitelé Kremlu, kteří režiséra označili za zrádce vlasti. Kritické hlasy se ale ve stejném kontextu překvapivě našly i v České republice, například z úst Natálie Vachatové, poradkyně premiéra Andreje Babiše (ANO), která film označila za protiruský.
„Za mě film rozhodně není protiruský. Vidíte v něm velkou lásku Pavla ke své zemi a místu, kde žil a které musel opustit. Rozhodně bych ho tedy nenazvala protiruským, označila bych ho spíše za protiputinovský,“ reaguje Alžběta Karásková.
Podle ní – i když úplně z opačných důvodů – zaznívaly proti filmu negativní ohlasy i z řad některých Ukrajinců. Ti mu vyčítají, že Rusko naopak „humanizuje“ a deformuje vnímání oběti a agresora v konfliktu.
„Já těmto hlasům nějakým způsobem rozumím a respektuji je. Zároveň mám ale pocit, že je to trochu černobílé vnímání. My naším filmem nesnímáme z Ruska zodpovědnost,“ upozorňuje Karásková.
„Film naopak mluví o zodpovědnosti každého z nás. Každý, kdo akceptuje to, co se v Rusku děje, a akceptuje nařízení vedení, je za dění v té zemi spoluzodpovědný,“ domnívá se producentka filmu. Podle tvůrců snímek akcentuje právě univerzální téma zodpovědnosti a spoluzodpovědnosti za to, co se děje kolem nás. A to rezonuje napříč mezinárodním publikem.
Pomoc českému dokumentu
Radovan Síbrt přesto doufá, že úspěch jejich filmu ve světě by mohl pomoci českému dokumentárnímu filmu jako žánru.
„Bylo by skvělé, kdyby ty sošky českému dokumentárnímu filmu pomohly. Potřebuje stabilní financování. To se v posledních letech povedlo nějak ustálit, ale teď je opět v ohrožení. Vznáší se velký otazník nad tím, kam povedou kroky současné vlády a co s rozpočtem udělají,“ obává se producent. Konkrétně zmiňuje plány vlády na omezení financí pro Českou televizi, což podle něj může významně zasáhnout výrobu dokumentárních filmů, jejichž postavení nebylo v rámci veřejnoprávní instituce silné ani dosud.
„Situace nebyla ideální a bude ještě horší, pokud k tomu omezení financování dojde, protože první, kdo to odnese, budou tyto takzvaně okrajové žánry, které působí ‚jenom problémy‘. Protože dokumentární filmy pojmenovávají zásadní témata, která se kolem nás dějí – a ta většinou nejsou moc příjemná a nejsou příjemná speciálně lidem, kteří jsou u moci,“ dodává.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:07–03:40 Cítí se producenti po získání ceny BAFTA a Oscara jako celebrity? A změnil se nějak jejich život? Jak těžké bylo převézt těžké sošky do České republiky?
03:40–09:14 Proč bylo získání ceny BAFTA zlomovým okamžikem i v rámci oscarové kampaně? S kolika snímky film Pan Nikdo proti Putinovi soutěžil a co bylo v rámci propagace nejdůležitější? Na co dánsko-český film upozorňuje a co v členech akademie rezonovalo nejvíc?
09:14–12:23 Kdo zaplatil za kampaň k filmu? Proč velká část peněz šla i od soukromých dárců a co tím riskovali? Na čem záviselo, jestli se celé natáčení nezhroutí a film nakonec nespatří světlo světa?
12:23–15:54 Jaký je to pocit být v Dolby Theatre s hollywoodskými hvězdami a jak probíhá ceremoniál předávání Oscarů? A co na filmu nejvíce rezonovalo pro americké publikum?
15:54 –20:48 Cítí se producenti spoluzodpovědní za osudy studentů, kteří ve filmu figurují? Jak měli ošetřeno, aby film neohrozil jejich bezpečnost? Reakce na film z Kremlu a také od poradkyně premiéra Babiše. Co tvůrci říkají na obvinění, že je film protiruský? A jak tato obvinění vnímá jeho spolurežisér Pavel Talankin?
20:48–24:42 Ukrajinské ohlasy a kritika, že film snímá zodpovědnost Ruska za válku na Ukrajině. Proč Oscara podle tvůrců dostal právě film Pan Nikdo proti Putinovi, a ne například ukrajinský snímek 2000 metrů do Andrijivky?
24:42–27:47 Může Oscar pomoci českému dokumentárnímu filmu jako žánru? Proč je podle Radovana Síbrta ohroženo jeho stabilní financování a v čem českému dokumentu zásadně uškodí případné osekání financování České televize?
27:47–30:27 Plány producentů do budoucna, příprava filmu o Viktoru Orbánovi a proč má Radovan Síbrt sen natočit v Česku sérii o Václavu Klausovi? Kam si Alžběta a Radovan umístí vítězné sošky a co pro ně osobně jejich získání představuje?