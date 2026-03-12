Okamura je proti tomu čajíček, říká Vondra. Proč odešel z debaty s Ficovým mužem?

Alexandr Vondra (ODS) odešel z televizního duelu po ostrém střetu se slovenským europoslancem Blahou (Smer)
Debata slovenské televize TA3, při které europoslanec Alexandr Vondra (ODS) po ostrém střetu se slovenským kolegou Lubošem Blahou (Směr) opustil studio, má dohru. Vondra pro Aktuálně.cz označil Blahu za „čistokrevného fašistu“ a „žáka Lenina a Mussoliniho“. Blaha kontroval tím, že se za Vondru musí stydět i agenti Mosadu, kteří „od něj očekávali lepší výkon“.
„Něco takového jsem ještě nezažil. My jsme zvyklí na Tomia Okamuru nebo Kateřinu Konečnou, ale to je proti tomu civilizovaná debata. Tady tohle je jiná liga,“ popisuje Vondra zážitek ze studia slovenské televize TA3 ve Štrasburku, kde se střetl s europoslancem Ficova Směru Lubošem Blahou. Debatu, kde Blaha tvrdě napadal Spojené státy, Izrael a Ukrajinu, označoval Američany a Izraelce za válečné zločince a hájil Írán, Rusko a Venezuelu, označil Vondra za nový typ debaty. V okamžiku, kdy Blaha řekl: „Pan kolega vidí Putina i v ledničce, když ji otevře. Trump, Netanjahu a Zelenskyj jsou největší gauneři 21. století, pochopte to!“, se Vondra zvedl.
„Já tyhle vaše kecy poslouchat nebudu. S tímhle pánem diskutovat nebudu. Já jsem starší člověk, je mi 65 let, tohle nemám zapotřebí,“ řekl.
„Pokud obhajujete vraždy malých dětí, tak prosím,“ kontroval Blaha s odkazem na zásah íránské školy, který si vyžádal přes 160 životů. „Tady byly dvě možnosti – dát mu přes držku, ale to je válka, tam končí diskuse. Anebo odejdeš. Protože tohle legitimizovat nechceš,“ vysvětlil později Vondra pro Aktuálně.cz.
Lezl do zadku Trumpovi!
„Ten Blaha, to je profík. To není amatér. Je to propagandisticky kvalitní žák Lenina nebo třeba Mussoliniho. Hraje velice tvrdě a chytře. Neváhá lhát. Hraje mimořádně útočně. Tady nemůžeš být v defenzivě, to tě rozdrtí. Jediná možnost je jít do protiútoku. Já jsem to tam dvakrát otočil – ukázal ceny pohonných hmot a dokázal jsem mu, že je měli dražší než my, i když brali ruskou ropu z ropovodu Družba. A když se navážel do Američanů, tak jsem připomněl, že jeho šéf Fico lezl do zadku Trumpovi na pokračování. Jednou si to i zaplatil na konzervativní konferenci CPAC, aby tam mohl být. Ale on jede dál. Jeho nezvikláš….“ popsal Vondra Blahův styl.
Blaha hraje ve Ficově vládním hnutí Směr roli marxistického intelektuála, střiženého panslovanstvím. „Nevadí mi, že mě označují za marxistu, žádný jiný myslitel mě neovlivnil víc,“ napsal s tím, že odmítá kapitalismus. Je autorem knihy „Zpět k Marxovi“ a autorem předmluvy ke knize „Marxismus, morálka a sociální spravedlnost“. Ve své kanceláři má fotografii Che Guevary. Podporuje Putina, jezdí i po začátku války do Moskvy, kde se omlouvá ruskému národu za západní politiku. Nevynechá jedinou příležitost k útokům na USA. Proslul jako roztleskávač davů na náměstí, kdy se do mikrofonu ptal (s odkazem na bývalou prezidentku) „Čaputová je co?“ a dav odpovídal „americká kur*va!“ Proslul mimořádně útočným stylem v debatách a krátkými údernými videi na sociálních sítích, kde napřímo komunikuje se svými voliči.